Шеф «Феррари» – великий стратег: посоветовал «Ред Булл» командный приказ ради очков – и наутро отказал Леклеру в том же

Скоростное переобувание.

Гран-при Сан-Паулу в 2022-м взорвал «Ф-1» поулом «Хааса», триумфом Расселла и скандалом внутри «Ред Булл» – и все-таки «Феррари» даже здесь выделилась!

Ведь Шарль Леклер отправился на финальный этап в Абу-Даби при полном равенстве очков с Серхио Пересом в битве за второе место общего зачета: победитель получит все.

И сам монегаск пытался повлиять на ситуацию – просился на подиум на последних кругах:

Полный транскрипт финальных трех кругов – примерно такой

Леклер, 69-й круг: «Подумайте о чемпионате, если позиции не изменятся».

Гоночный инженер Шарля Хавьер Маркос: «Принято».

Леклер, 70-й круг: «Пожалуйста, подумайте о чемпионате. Каждое очко имеет значение».

Инженер: «Мы считаем, это слишком рискованно».

Инженер, после финиша: «Потрясающая работа».

Леклер: «Что ты сказал?»

Инженер: «Потрясающая работа».

Леклер: «Ага, мама миа».

Лоран Мекьес, спортивный директор «Феррари»: «У нас были причины не устраивать размен. Поговорим позже. Отличная работа»

Леклер: «Ага, не знаю, о каких причинах вы расскажете позднее, мне жаль, но неважно».

После финиша Шарль объяснил: до старта в «Феррари» обсуждали такую ситуацию, потому он и поднял вопрос.

Почему же к монегаску не прислушались?

«Проводить обмен позициями между нашими болидами на финишной прямой было бы очень непросто – потому что прямо позади Шарля ехали Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен, – объяснил шеф Скудерии Маттиа Бинотто. – Так что да, это было бы непросто, и вообще могло быть просто опасно.

Более того, мы также знали о том, что находимся под расследованием в связи с тем, что случилось с Цунодой во время нахождения на трассе машины безопасности. В итоге дирекция гонки нас оправдала, так что чувствовали мы себя вполне комфортно, но не имея на руках заключения по этому делу действовать вот так (выполняя размен позициями) было бы рискованно.

Например, если бы Карлоса оштрафовали на 5 секунд, в случае размена он бы потерял больше, чем одну позицию. Так что с точки зрения борьбы в Кубке конструкторов размен позициями был бы рискованным».

Что ж, и правда, ситуация на финише выглядит довольно опасной…

Вот только сделаем небольшой флэшбэк в субботний спринт – тогда ситуация выглядела вот так:

Однако Бинотто после клетчатого флага заявлялл другое:

«Я очень удивлен, что «Ред Булл» не разменял позиции [ради дополнительного очка Пересу в общий зачет]. Это было очень простое решение, фактически обязательное, но они его не приняли. Странно – у них тоже есть проблемы с тем, чтобы гонщики их понимали.

Второе место в Кубке конструкторов, а также в личном зачете стало бы хорошим результатом. Мы попытаемся обеспечить Леклеру лучшие условия для успеха».

А теперь посмотрите вновь на отрывы в спринте – и попытайтесь найти хотя бы пару отличий!

Хотя да, конечно, у «Ред Булл» нет опасности для Кубка конструкторов – ведь они его уже выиграли, разгромив именно такую «Феррари» даже после отставания в 50 очков после первых трех Гран-при.

Однако в Маранелло подход и метания Бинотто не впечатлили: самый близкий и осведомленный о делах «Феррари» журналист Лео Туррини написал: «Атмосферу в Скудерии не назовешь нормальной. Не могу поручиться за достоверность, но слухи о возможном увольнении Бинотто циркулируют не первую неделю». На замену уже предполагается нынешний босс «Альфа Ромео» Фредерик Вассер – первый босс Леклера в «Ф-1» и хороший друг агента Шарля Николя Тодта.

Молодец, Маттиа, советуй еще.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Hoch Zwei/Keystone Press Agency