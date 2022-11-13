Ностальгия и модерн
Блог

Скучали по крэшам Ферстаппена и Хэмилтона? Вот новый в битве за подиум: Макс сломал машину и провалился, а Льюис прорубился на второе

Гран-при Бразилии
видео
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Ред Булл Ред Булл
Мерседес Мерседес
Формула-1
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Авто Авто

Эпик в Бразилии.

Хедлайнеры скандалов «Ф-1» в сезоне 2021-го Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон почти не пересекались на трассе в 2022-м: «Ред Булл» иногда улетал от «Мерседеса» на круг, а серебряная машина только к финалу сезона вернулась в чисто претендентов на победу.

Однако в Бразилии фанаты увидели словно флэшбэки годовой давности: Хэмилтон и Ферстаппен стартовали рядом и сражались за подиум – а может, и за потенциальную победу, ведь оба находились в топ-3 позади Джорджа Расселла в самом начале гонки. И с учетом преимущества «Ред Булл» по темпу рано или поздно старые соперники должны были вновь сойтись колесо в колесо.

Так и случилось на 6-м круге – когда гонка возобновилась после сэйфти-кара: Ферстаппен атаковал Хэмилтона по внешней в первом повороте, оказался слегка позади во втором вираже на внутренней траектории – и въехал в «Мерседес»:

«Ред Булл» получил повреждения, обе машины вылетели с трека, Макс отправился в боксы на ремонт и заработал 5 секунд штрафа.

«Куда мне было деваться?!» – негодовал он, но вообще-то по самым последним обновлениям гайдланов по пилотам за 2022-й Льюис действительно имел право не оставлять сопернику больше места на внутренней, раз тот не поравнялся с ним точь-в-точь.

Хэмилтон же откатился на 9-е и героически вновь прорвался на второе – фанаты заслуженно наградили его титулом «гонщика дня».

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Бразилии: авария Ферстаппена и Хэмилтона, у «Мерседеса» все равно дубль, «Ред Булл» – 🎃

У «Мерседеса» снесен крупный криптоспонсор – ударом партнера другой команды «Ф-1». Чемпионы даже поменяли ливрею

Весь бардак «Феррари» – в двух минутах квалы: стратегия = казино, 11 колес на один болид, игнор замечаний гонщика

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные