Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Бразилии: авария Ферстаппена и Хэмилтона, у «Мерседеса» все равно дубль, «Ред Булл» – 🎃

Алонсо – прорвался в топ-5 с с 17-го места.

После неудачного спринта в Сан-Паулу «Формула-1» ждала реванша от Макса Ферстаппена и «Ред Булл» – ведь чемпионская команда не могла же остаться без подиума второй заезд подряд?

Однако именно так все и случилось – причем Ферстаппен откровенно провалился сам! Да еще и некрасиво поступил с напарником.

Расселл сохранил лидерство, Хэмилтон – второе место, Ферстаппен – третье.

«Феррари» сходу стартовала на «медиуме» как «Феррари»: Ландо Норрис объехал обоих.

Такова оказалась разница в составах!

Риккардо атаковал Магнуссена, подбил «Хаас», белый болид развернуло и вынесло в оранжевый. Оба сошли, автомобиль безопасности выехал на первом же круге.

На 6-м круге гонка возобновилась – Ферстаппен атаковал Хэмилтона и врезался в «Мерседес»! Обе машины пострадали. Льюис опустился на 8-е, Ферстаппен заехал в боксы на ремонт и выехал 17-м.

Макс получил штраф в 5 секунд – вот так выглядел момент с его машины:

На том же круге Леклер атаковал Норриса –«Макларен» поддел «Феррари» и отправил ее в барьеры. Тем не менее, Шарль дотащился до боксов! А Ландо получил 5 секунд штрафа.

На 9-м круге Хэмилтон обонал Шумахера и въехал в топ-7, а Сайнс обогнал Норриса.

На 10-м круге Льюис обогнал Гасли и стал 6-м.

На 14-м круге Хэмилтон обогнал Феттеля и вернулся в топ-5. Еще через 2 круга позади остался и Ландо.

На 17-м круге Феттель обогнал Норриса и въехал в топ-5.

На 18-м круге Сайнс еще и первым открыл волну пит-стопов после вала жалоб на покрышки – тактика с «медиумами» полностью провалилась! «Феррари» вернулась 12-й после остановки в 4,1 секунды – полный провал. Хоть Албона тут же обогнал.

Карлосу пришлось прорываться через трафик: к 22 кругу он обогнал Стролла и Шумахера, но прилично потерял относительно топ-3.

На 22-м круге Леклер вновь побывал в боксах – всего через 16 кругов после предыдущей остановки. Вернулся предпоследним.

На 24-м круге Перес поменял шины на «медиум» – и вернулся 6-м. Следом вновь заехал Ферстаппен – и выехал за Леклером.

Серхио попал в трафик из Боттаса и Норриса и не смог «подрезать» «Мерседес» – чемпионы тут же ответили остановкой Расселла, и Джордж выехал на 25-м круге 2-м. Хэмилтон внезапно оказался лидером после отката на дно топ-10.

Норрис тоже заехал в боксы и вернулся 13-м. Феттель поменял шины на 27-м круге – и выехал 9-м. Алонсо после очень раннего пит-стоп внезапно обнаружился 6-м после старта 17-м!

Хэмилтон остановился в боксах на 30-м круге – и вернулся 4-м. Стролл остановился на том же круге – Алонсо поднялся на 5-е.

На 36-м круге Фернандо остановился вновь – из-за задержки вернулся только 16-м. Сайнс тоже заехал за следующим комплектом на 37-м круге – и выехал 4-м.

Леклер вернулся в топ-10 к 38-му кругу. Ферстаппен вернулся в топ-10 на 42-м круге.

К середине гонки небеса затянуло облаками, и температура трека упала на 11 градусов. Все стратегические расчеты сгорели – началось соревнование реакций, а у «медиума» открылась вторая жизнь.

На 43-м круге Леклер и Норрис сошлись вновь – на этот раз Шарль обогнал Ландо без приключений.

На 44-м круге Хэмилтон достал Переса и начал атаки. Серхио хватило только на круг.

На 45-м круге Леклер побывал в боксах вновь, следом и Норрис – Ферстаппен оказался 6-м, Алонсо – 7-м.

На 48-м круге «Ред Булл» провел второй пит-стоп Переса – и Серхио вернулся 4-м, позади Сайнса. Неужели «Феррари» наконец-то впервые что-то рассчитала правильно?

Хэмилтон заехал в боксы на 49-м круге – несмотря на вопли «но мои шины в порядке!» И Льюис оказался третьим – после Сайнса!

На 49-м круге и Ферстаппен вновь сменил шины, параллельно с Расселлом. Джордж остался первым, Макс откатился на 11-е, а в топ-5 вновь всплыл Алонсо.

За 21 круг до финиша «Мерседес» ехал первым и третьим на «софте» против «Феррари» на «медиуме», но уже с другими температурами трека. Тем не менее, Хэмилтон тут же поехал на 2 секунды с круга быстрее Сайнса.

На 52-м круге у Норриса отказал мотор – он припарковался на обочине и вызвал виртуальный автомобиль безопасности круг спустя. Алонсо тут же заехал в боксы за «дешевым» пит-стопом (потеря 11 секунд вместо 23-х) и вернулся 9-м.

На 54-м круге «Феррари» остановила и Сайнса – Карлос пропустил Переса. 5-м оказался Боттас, 6-м – Леклер.

На 55-м круге выяснилось, что коробка передач «Макларена» заблокировалась и быстро его не убрать – пришлось выпускать полноценный автомобиль безопасности.

В «Мерседесе» объявили режим «гонки» – Хэмилтону и Расселлу разрешили сражаться до финиша.

Рестарт на 60-м круге – Окон и Алонсо обогнали Феттеля по очереди буквально за пару поворотов. Леклер же обогнал Боттаса и оказался ровно позади Сайнса 5-м! Но в итоге Окон пропустил Алонсо на 7-е место, как и приказывали с мостика.

На 61-м круге Алонсо обонал и Боттаса – ворвался на 6-е.

Расселл успел отъехать на 1 секунду от Хэмилтона к включению DRS на 62-м круге – было красиво!

На 63-м круге Сайнс обогнал Переса и ворвался в топ-3. Ферстаппен же взлетел на 7-е.

На 64-м круге Переса обогнал и Леклер.

На 65-м круге Переса объехал и Алонсо – чемпионский «Ред Булл» на «Альпин» после старта 17-м!

Перес уступил Ферстаппену место для попытки атаки на Алонсо, но Макс не сумел. И обогнать, и вернуть позицию.

А Расселл – одержал первую победу в сезоне! Сезон Хэмилтона без поулов и побед продолжается – Льюис только второй на финише:

Тем временем в общем зачете битва за второе место накаляется – Перес и Леклер подходят к последней гонке с полным равенством очков:

В Кубке конструкторов битва тоже впереди: «Мерседес» почти достал «Феррари»:

Развязка – 20 ноября в Абу-Даби. Уже очень скоро!

Фото: Gettyimages.ru/Jared C. Tilton