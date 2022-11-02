Ферстаппен – самый молодой в истории списка «500 богачей» на родине. Заработал 120 млн евро к 25 годам

Еще один рекорд.

Макс Ферстаппен бьет рекорд за рекордом – буквально недавно двукратный чемпион «Ф-1» обновил лучшее достижение по победам за сезон (14), подвинув Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля (у них было по 13), а теперь засветился уже в финансовом топе.

Речь о списке нидерландских богачей Quote 500 – топе авторитетного национального бизнес-издания. Они выпускают свой аналог «списка Forbes», где тщательно отслеживают изменения состояний главных знаменитостей страны.

И в свежем списке за 2022-й дебютировал Макс Ферстаппен – самым молодым в истории составления топа: ведь на момент публикации двукратному чемпиону исполнилось всего 25 лет.

Какое же состояние журналисты насчитали у №1? 120 млн евро – по низшей границе ценза для попадания в список за 2022-й. Да, здесь Макс занял последнее место – 500-е из 500 возможных:

Ведь Макс точно улучшит показатели уже к следующему сезону: он зарабатывает отличный гонорар в «Ред Булл», а дополнительные сделки с Jumbo, CarNext, Viaplay и нескольких других компаний позволяют ему выжимать 48-50 млн в год.

Например, именно столько вышло в чемпионский сезон по подсчетам Forbes:

Просто у Макса – второй по щедрости контракт в истории «Формулы-1»: в долларах он одними гонорарами берет 44 млн:

«Правда ли, что Макс зарабатывает больше Хэмилтона? Понятия не имею – откуда мне знать, сколько зарабатывает Хэмилтон? – комментрировал вопрос денежного превосходства своего пилота советник гоночной программы «Ред Булл» Гельмут Марко. – Но мне кажется вполне нормальным, если Макс действительно зарабатывает больше, ведь он действующий чемпион. И Макс заслужил эти деньги».

А еще «Ред Булл» славится заточкой под бонусы: например, по предыдущей сделке Ферстаппен зарабатывал $25 млн оклада и еще 17 прописали под достижения. В 2022-м схема явно сохранится (она – классическая для компании), так что оценка только гоночной зарплаты чемпиона в 2022-м в 48-50 млн евро может оказаться еще консервативной. Все-таки парень выиграл 14 Гран-при, добавил еще 2 подиума, взял 6 поулов и помог «Ред Булл» взять Кубок конструкторов – побил рекорд по очкам (416 – больше, чем у Хэмитона в 2019-м).

Рекламные и спонсорские сделки – пока только на старте. Главная сфера заработка – мерч

За пределами трека нет бизнес-империи вроде собственной коллабы с мегабрендом Tommy Hilfiger, сети ресторанов или продюссерской компании, как у Льюиса Хэмилтона. Сторонние заработки Ферстаппена пока невелики, потому что он в целом не особенно увлекается чем-то кроме гонок – кажется, без потребности в привлечении спонсорской поддержки он бы и вовсе не занимался коммерцией.

Хотя лично Макс и ведет дела – ими рулит его отец Йос и суровый менеджер чемпиона Раймонд Вермюлен. На их счету пока две крупные сделки: рекламная – с сетью гипермаркетов Jumbo, и модельно-модная – с брендом G-STAR.

Причем в сотрудничестве в Jumbo выяснилось, насколько же менеджмент Ферстаппена неукоснительно следит за образом клиента: когда в 2018 году онлайн-супермаркет Picnic снял пародийную рекламу по мотивам ролика сети Jumbo с использованием двойника Макса, Верюмлен подал в суд и потребовал 350 тысяч евро. Дело дошло до Верховного суда Нидерландов – сторона гонщика окончательно победила только в апреле 2022-го.

Тем не менее, сделка с Jumbo приносит Ферстаппену не так много денег: фактически ее не пересматривают из уважения к помощи Максу на старте карьеры.

«Взрыв бренда «Ферстаппен» – мировой, и Jumbo должен платить больше по рыночным оценкам, – заключил нидерландский специалист по маркетингу Франк ван дер Валль Баке. – Но это способ поблагодарить за поддержку – Ферстаппен и его менеджер Вермюлен всегда вежливы и верны спонсорам, помогавшим с самого начала. Они не просят у таких рыночную цену – все осталось на старом уровне».

Зато в обмен буквально в каждой торговой точке Jumbo непременно есть хотя бы небольшой стенд с его мерчем. Потому что пока менеджмент Макса монетизирует его популярность немного старомодным и единственным способом: сам производит, продает и рассылает мерч для всей «Оранжевой Армии» по всему миру через официальный сайт Verstappen.com (и еще в двух собственных магазинах в Нидерландах).

«Нам пришлось нанимать дополнительных людей на самых емких рынках, чтобы они помогали нам обрабатывать заказы и работать с рынками, чтобы в итоге вырасти там еще сильнее – признался Вермюлен в интервью De Telegraaf перед Гран-при Нидерландов. – Особенно великолепен рост в Северной Америке. У нас сейчас только на прямой помощи с заказами работает 25 человек на полной ставке.

Завоевание титула в Абу-Даби в прошлом году вызвало пик заказов и прямо мощно надавило на нашего логистического партнера. Было сложно сохранять прежнюю скорость доставки. И заказы сыпались не только из Нидерландов, из всех частей мира».

С G-STAR ситуация немного другая: с одной стороны, коллекция позиционируется как «совместная», но с другой Макс фактически лишь выполнял роль модели и рекламного лица – весь дизайн и менеджмент взвалила его сестра. На официальном сайте написано о «курировании» чемпионом, но инсайдеры из паддока его сдали.

Сделка с CarNext довольно простая: Макс носит кепку с их логотипом и временами мелькает в соцсетях и роликах компании.

С Viaplay пока не до конца понятно: канал купил контракт «амбассадора» Ферстаппена вместе с остальными гоночными активами у Ziggo Sport. До перехода прав чемпион стал одним из главных персонажей вещателя: про него снимались документалки, про «Ф-1» запустили отдельное ток-шоу, а сам Макс всегда выделял время конкретно для Ziggo. В обмен ему платили неизвестную сумму, а канал открыто заявлял «мы не нейтральны, мы за Ферстаппена». Захочет ли Viaplay сохранить такой же формат или сместит акцент с меньшего боления и концентрации на Максе – прояснится только в 2023-м с новой контентной политикой.

Однако в любом случае их придется согласовывать с Вермюленом – у менеджмента Макса разработан план на развитие его образа вплоть до завершения сделки с «Ред Булл» в 2028-м. При этом сам Ферстаппен практически избавлен от работы над дополнительными бизнесами:

«Гонки всегда были и будут №1 для Макса, – признает Вермюлен. – Мы пытаемся структурировать все вокруг него и гонок как можно лучше, чтобы сохранить самую важную часть – скорость Макса на треке».