Пик отчаяния Алонсо после поломки шестого мотора: избил воздух и рухнул на барьеры. Следом – разнос команды в прессе

Фернандо злой. Очень злой.

Фернандо Алонсо проводил шикарный Гран-при Мексики: выдал официально лучший старт уик-энда, вырвался на седьмую позицию на первом круге (первым после всех за большой тройкой «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булл»), проехал дольше всех в лидирующей группе на одном комплекте «медиума» и с комфортом реализовывал стратегию одного пит-стопа.

Однако на 55-м круге его темп здорово упал, Алонсо подпустил соперников, сдал позиции напарник и Дэну Риккардо и отставал все сильнее.

А на 65-м круге его «Альпин» взревел на совсем необычной частоте, №14 припарковался на обочине и пошел благодарить фанатов:

Но первой реакций и эмоцией были злость, разочарование и даже отчаяние – смотрите, как он бьет воздух сразу после эвакуации из машины:

Бессильная злость – во всей его фигуре:

А потом Алонсо просто рухнул на барьеры:

Вся эмоциональная карусель Алонсо – в невероятно атмосферном видео с трибуны:

И его вполне можно понять: №14 перепробовал, наверное, два десятка всевозможных настроек и опций, чтобы машина вообще продолжала ехать:

Алонсо разозлился только после того, как услышал «мы больше ничего не можем сделать» – и его начали обгонять все подряд.

И это уже не первая такая проблема в 2022-м: всего у него сломался шестой мотор, а только из-за неполадок в силовых установках и их последствий (штрафов или потерянных сессий) Фернандо пострадал в девятый раз!

Потому при встрече с прессой двукратный чемпион не сдержал разочарования в «Альпин» и ее моторах:

«У машины №14 всегда проблемы с надежностью. За 20 кругов до финиша я потерял один цилиндр, так что ехал с пятью – мощности было на 20 процентов меньше.

Я на 20 секунд опережал «Макларены» и своего напарника. Так что, считаю, гонка получилась исключительной – я оцениваю заезды в США и Мексике как два моих лучших с точки зрения темпа. Где-то в 50 процентах гонок мы не заработали очки, которые заслуживали.

Просто потрясающе, что в каждой гонке сходит всего одна машина или две, и это всегда болид №14. В нынешнем сезоне у меня взорвались, наверное, пять двигателей, в Австралии была проблема в квалификации, в Австрии я даже не стартовал.

В конце первого сезона с «Хондой» мы получили штраф – примерно 72 позиции на решетке, что-то в таком духе. Но с «Хондой» останавливались обе машины, а в этом году сходит лишь болид №14.

Двигатель [«Рено»] просто не заканчивает гонки. Если меняешь шесть или семь моторов и все равно не финишируешь, дело не в невезении, а в подготовке. Думаю, ближайшей зимой им нужно провести определенную работу – надеюсь, не слишком серьезную

Считаю ли я часы до ухода в «Астон Мартин»? Да, однозначно».

Кажется, теперь вряд ли у кого-то останутся сомнения, почему пути Алонсо и «Альпин» разошлись.

Фото: REUTERS/Carlos Perez Gallardo/Pool; xpbimages.com/Charles Coates; twitter.com/AlpineF1Team; formula1.com