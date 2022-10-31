Мегатрюк из главных гонок США – рывок по стене как в NFS! 5 обгонов за финальный круг – и машина не развалилась

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Помните, как обгоняли всех в Need For Speed: Undeground – вдоль стены? Оказывается, этот трюк работает и в жизни – доказано Россом Честейном на финише последней гонки главной серии США NASCAR Cup:

Он целый финальный круг проехал вдоль стены, обогнал пятерых на ленточке (прорыв с 10-й позиции на 5-ю) и пробился в следующий этап плэй-офф! Кстати, показал время быстрее поула – 18,8 секунды против 19,709 секунды (да, аж на секунду!)

С бортовой камеры – еще эпичнее:

Что с машиной? ЦЕЛАЯ!

«Я много играл в NASCAR 2005 на приставке с братом, пока он рос. И там трюк срабатывал, – объяснил после финиша Росс. – Но я никогда не знал точно, получится ли в реальности.То есть я делал так, когда мне было 8 лет.

И теперь включил пятую передачу, осведомился о повороте [свободна ли траектория] – и мы сделали это. Мне не важно было, кто лидировал. Я принял решение, включил пятую. Полная отдача.

В общем-то я просто отпустил руль и понадеялся, что не врежусь в ворота для доступа на трек в четвертом повороте и что ничего безумного не произойдет. И собирался довести дело до конца».

Представляете, что теперь начнется на последнем круге в любой гонке NASCAR?