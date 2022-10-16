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«Феррари» изобрела робота-уведомителя о конце гонки и сэйфти-каре. Он твердит требования даже без пилота в болиде – после схода на эвакуатор

техника
Гран-при Японии
Формула-1
Шарль Леклер Шарль Леклер
ахахаха
Феррари Феррари
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Авто Авто

Классическая Скудерия.

«Феррари» привезла на Гран-при Японии «супер-новинку» – робота с женским голосом, на которого взвалили часть работы гоночного инженера. Своеобразный навигатор в болиде должен оповещать гонщиков о текущем статусе гонки: вроде режима красных флагов или выезда автомобиля безопасности. Но вышло странно: Карлосу Сайнсу в ухо зачитали инструкции о машине безопасности, которая из-за него и выехала на трассу.

«Автомобиль безопасности. Удерживайся позитивно (по отношению к дельте времени на экране руля – Sports.ru)»

Виртуальная помощница продолжала посылать сообщения и после схода – когда болид уже эвакуировали. Конечно же, без пилота внутри.

«Красный флаг. Удерживайся позитивно».

Но еще более комичный случай произошел с Шарлем Леклером. Робот оповестил его о финише гонки сразу после слов инженера о том, что впереди последний круг заезда.

Супертехнологичное и полезное обновление, а главное – исполнено в стиле «Феррари»!

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