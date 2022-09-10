Cамая бессмысленная квала года в «Ф-1»: Леклеру требовалось победить только один «Мерседес», ведь у остальных фаворитов – штрафы за новые моторы

9 наказанных – полпелотона.

Шарль Леклер и «Феррари» вернулись на поул Гран-при Италии два сезона спустя – и для тифози, должно быть, она послужит грандиозной отдушиной. Ведь только послушайте рев фанатов, когда монегаск пересек финишную черту:

Миссия по укатыванию Макса Ферстаппена на 0,15 секунды, казалось бы, выполнена...

Но она не особенно имела значение – ведь посмотрите, сколько гонщиков получили подтвержденные наказания прямо перед квалой!

Это на момент старта, список мы оперативно обновляем здесь

Хэмилтон, Сайнс и Цунода (еще Юки дополнительно получил штраф в десять позиций за пятое предупреждение в 2022 году и в три позиции – за пилотаж под желтыми флагами). отправятся в конец решетки, Боттас, Шумахер и Магнуссен потеряют по 15 позиций, Перес – десять, Окон – пять. Все – за новые моторы, коробки передач и перерасход прочих компонентов.

Рассчитывать на вменяемую стартовую решетку по квалификации в таких условиях не имело никакого смысла: неизвестно, кто еще получил бы штраф в течение уик-энда или вообще отъехал бы на пит-лейн перед самим стартом.

Более того, как вы понимаете, из реальных претендентов на поул без штрафов оставались только Джордж Расселл из «Мерседеса» и Шарль Леклер из «Феррари». При этом темп серебряных на одном круге и близко не соответствовал алой машине, специально снаряженной и раскрученной под триумф на домашнем этапе – Шарлю фактически требовалось только победить Расселла в квале. Монегаску удалось – и он стартовал бы первым в гонке даже если бы проиграл Ферстаппену и Сайнсу.

Теперь рядом с Шарлем все равно заезд все равно начнет… Расселл! За Джорджем – Ландо Норрис, а затем уже Ферстаппен.

Но это ничего не говорит о перспективах Скудерии: например, Макс еще перед субботой говорил, что «Ред Булл» прежде всего тренировал темп на длинных отрезках:

«В целом мы делали упор на тренировках на длинной дистанции, учитывая штраф в квалификации. И пока все работает очень неплохо.

«Феррари» и правда выглядит неплохо. Но я этим не обеспокоен, у нас еще есть пара вещей, которые нужно доработать. Наш темп на длинной дистанции выглядит очень неплохо, а для гонки это самое важное».

Да, лидеру чемпионата было важно завершить квалу как можно выше (желательно в топ-3), чтобы не улететь совсем в глубину пелотона, однако он и вряд ли всерьез атаковал на полную – ведь ему тоже требовалось прежде всего опередить «Мерседесы» и напарника. Выше третьего места на стартовой решетке он бы не поднялся при любом раскладе.

Откуда у всех столько штрафов? Последствия массовых отказов техники на первых Гран-при – комбинация новых моторов, революционных шасси и жестких ограничений на разрешенное количество деталей на сезон привела к валу замен именно в финале европейского турне «Формулы-1». Дальше в календаре – азиатские и американские этапы, и на них многие детали нужно отправлять заранее, потому логичнее отбыть максимум штрафов на моторной и простой трассе за раз и отправить их морем, чем ждать трудных дорожающих аэродоставок и растягивать наказания по остатку сезона.

Леклера и Ферстаппена штрафовали за новые моторы на Гран-при Бельгии две недели назад, но сейчас Макс получил новый ДВС как раз ради расширения пула деталей на будущее, а «Феррари» перед домашней публикой захотела хотя бы одну гарантированную победу. Получилось.

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini