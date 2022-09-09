Риккардо достиг дна: согласен на год без «Ф-1» или роль запасного. И это путь к концу карьеры

Возвращались лишь единицы.

Даниэль Риккардо получил от «Макларена» солидную выплату за разрыв контракта на 2023-й (от $10 до 20 млн в зависимости от инсайдера), но, шансы видеть его и дальше в «Формуле-1» снижаются с каждой неделей. Осталось всего три места (в «Уильямсе», «Хаасе» и «Альпин»), но слухи отправляют Дэна лишь в статус резервиста или на отдых.

Только посмотрите, как менялась его риторика за последние месяцы!

К примеру, вот цитаты из июля (когда сменщик Дэна Оскар Пиастри, как выяснилось, уже подписался с «Маклареном»):

«В последнее время ходит очень много слухов относительно моего будущего в «Формуле-1», но я хочу, чтобы вы все услышали от меня. Я связан обязательствами с «Маклареном» до конца следующего сезона и не собираюсь уходить из «Формулы-1».

Это просто способ сказать: «Я сам принимаю решение о своем будущем». Понятно, что люди задавались разными вопросами, вроде «а что он будет делать, что будет дальше, будет ли он вообще выступать в «Формуле-1» и хочет ли он этого?» Так что нет. Я хочу остаться в «Формуле-1». И не только в «Ф-1», а в «Макларене».

Дайте мне машину для побед, и я выиграю. Не думаю, что я когда-нибудь проигрывал, когда на кону стояла победа. Это задача, которая стоит передо мной и «Маклареном»: давайте разберемся, я хочу принять этот вызов вместе с командой. Предоставьте мне это (болид), и я отплачу. Благодаря такой уверенности в себе я по-прежнему просыпаюсь по утрам с желанием гоняться»

А это уже перед летним перерывом в августе – когда, по слухам, менеджмент Дэна начал переговоры о сумме отступных:

«Пожалуй, я могу продолжать выступления, но есть несколько аспектов. Я считаю, что способен преодолеть [проблемы], считаю, что все еще заслуживаю место [в «Ф-1»], что я могу гоняться. Это сильно мотивирует. Кроме того, я люблю гонки и понимаю, что шанс может появиться внезапно».

Но заявление в момент разрыва контракта уже как бы намекали: запасного плана у Дэна не было:

«Я еще не знаю, что именно ждет меня впереди. Не уверен, посмотрим. Я по-прежнему люблю этот спорт, люблю «Формулу-1». Так что это решение никак не повлияло на мой настрой. Так что я по-прежнему верю в себя – что способен выступать на самом высоком уровне».

Еще через пару дней на медиасессии всплыла тема о возможном пропуске года:

«Вариант взять годичный перерыв? Да, в этом есть смысл. На данном этапе моей карьеры «Формула-1» – единственные гонки, которые мне интересны. Я люблю именно «Формулу-1» и если буду выступать в гонках, то вижу себя именно там».

А в сентябре возникла и еще одна опция – резервного пилота:

«Я открыт к любому сценарию. Думаю, есть плюсы и минусы.

Плюс также в том, что появится свободное время. Последние 18 месяцев вышли трудными, так что, может, неплохо получить какое-то время для отдыха.

Но здорово и оставаться активным, поэтому я хочу рассмотреть все варианты. Пусть даже в роли резервиста – не стану высокомерно заявлять, что я слишком хорош для этого.

«Естественно, если есть долгосрочный проект и тот, который позволит выигрывать завтра, я выберу вариант с быстрыми победами. Но я не хочу быть слишком упрямым или недальновидным и говорить: «О, это меня не интересует». Я хорошо поразмыслю над каждой опцией.

Начиная с 2017 года, я каждые два сезона менял команды. Не хочу подписываться куда-то, а потом думать: подождите-ка, что-то еще появилось с прицелом на 2024 год. Так что речь не просто о том, чтобы получить место на решетке в следующем сезоне, ситуация сложнее. Варианты могут быть самыми разными, и вряд ли я должен решать прямо сейчас. Я должен сделать наилучший для себя выбор.

Я не настроен заканчивать с «Ф-1». Если это означает, что меня не будет на решетке в следующем году, то, безусловно, я попытаюсь вернуться в 2024-м. Я по-прежнему ощущаю себя пилотом «Ф-1» и не буду выступать в другой серии в следующем сезоне».

Чувствуете смену тона? Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие… Кажется, Дэн еще где-то на стадии торга – гнев он прошел, когда писал FEA (**** Em All – ***** их всех) на шлеме для Гран-при Монако для ракурса «в бортовую камеру».

Или сейчас уже принятие?

Кажется, у Риккардо нет предложений боевого пилота

Из трех команд со свободными местами (формально их четыре, но «Альфа Ромео» явно выбирает между Чжоу и юниором из собственной программы Тео Пуршером), кажется, никто всерьез не интересуется Дэном. «Уильямс» поглощен сравнением опций продления Николаса Латифи, подписанием американца Логана Сэрджанта или сделкой с «Мерседесом» по Нику де Врису, а «Альпин», похоже, всерьез взялась за выкуп Пьера Гасли (альтернатива в случае провала – юниор из Академии Джек Дуэн).

Остался только «Хаас», но его шеф Гюнтер Штайнер высказался о Дэне крайне жестко – кажется, выразив опасение всех боссов в паддоке:

«Все говорят, что раз Дэнни [свободен], нужно подписать Даниэля. Может, мы не хотим брать Даниэля? Почему, как вы думаете, он покинул «Макларен»? Надо действовать осторожно. Все не так просто. Может, Риккардо, если бы он вернулся к своей прежней форме».

Еще бы: «Макларен» заплатил №3 минимум 10 миллионов, только чтобы он гонялся где-нибудь в другом месте. Дэн провел абсолютно худший личный сезон, причем впервые за карьеру только регрессировал в новой команде вместо шага вперед.

«Формула-1» – очень закрытый и технический вид спорта, потому только его команда точно знает, насколько же пилот на самом деле плох или хорош. И вот такой не совсем типичный для «Ф-1» выкуп закономерно насторожил соперников – особенно когда у них есть более «изученные» или менее сомнительные альтернативы.

Вариант с «Мерседесом» хорош для команды, но вряд ли точно поможет Риккардо

Ситуация сложилась так, что Дэну надо хвататься за любое предложение даже с небольшим гонораром и возвращать репутацию, раз он так любит «Ф-1». Но, похоже, предложений просто нет – единственный инсайд после летнего перерыва об опциях австралийца касался возможности перехода в «Мерседес» на роль резервиста и запасного варианта на случай ухода Хэмилтона после следующего сезона – чтобы не пытаться выхватить потом кого попало.

И для его карьеры это будет крах, на самом деле. Да, на рынке в следующем году будет не так много потенциальных сменщиков для Льюиса – прибавьте 3 года Алонсо, 2 года – Албону, и увидите примерно актуальный расклад:

Однако нынешний год с переговорами по Гасли, выкупом Риккардо и трансфером Пиастри доказывает: рынок пилотов развивается очень быстро, и «Мерседес» при желании сможет раздобыть того же Албона, если захочет. Да и не факт, что Хэмилтон уйдет – пока на это нет намеков, и сам он выразил желание продолжать.

Из резервистов или из отпуска в «Ф-1» возвращались только двое ветеранов

Дэн видится просто хорошей безопасной опцией – за год в резерве и на симуляторе чемпионы точно поймут, что же не так, и смогут сделать акцентированный выбор. Для них взять Риккардо в запас – мегасделка.

А для самого Дэна? Ему 33 года, он победитель 8 Гран-при, 32 раза поднимался на подиум, дважды становился третьим в общем зачете, а в 2018-м его всерьез называли теневым претендентом на титул.

Сейчас же он вылетел из середняка за плохие результаты, и единственная опция на столе в данный момент – контракт резервиста. Но обычно в его возрасте и при таких обстоятельствах переход в тестеры – билет в один конец: возвращаются в «Ф-1» с перспективами на что-то большее только юные пилоты, пока не выбравшие потолок развития. Для ветеранов после неудачного сезона тестер-запасной – это такая красивая пенсия.

В новейшей истории «Формулы-1» за последние 25 лет есть лишь два обратных примера, когда претендовавшие на что-то гонщики вылетали из-за слабых результатов и возвращались год спустя.

Первый – Оливье Панис: он выиграл на «Лижье» в 96-м Гран-при Монако, а до аварии с переломами ног в 97-м шел третьим в общем зачете на «Просте», проигрывая будущему чемпиону Жаку Вильневу 15 очков. Авария отчасти поломала карьеру Оливье – «Прост» высадил его в конце 99-го после всего двух заездов в топ-6 и поражения от Ярно Трулли. Панис в 33 года ушел в тестеры «Макларена», всех впечатлил и получил еще по два сезона в «БАР-Хонде» и «Тойоте» – выше четвертого места больше не поднимался (да и вообще в топ-5 попал лишь четыре раза), но карьеру однозначно продлил.

Второй – сам Жак Вильнев: его досрочно уволили из «БАР» в конце 2003-го за несоответствие темпу молодого Дженсона Баттона при зарплате в $15+ млн, 32-летний канадец ушел в никуда за один этап до финиша сезона и судорожно искал место на следующий год. Но нашел только на 2005-й – подписался с «Заубером» на 2 сезона, хотя и в 2004-м успел провести концовку в «Рено».

Правда, и Жак тоже не добрался выше 4 места, а в 2006-м его вновь высадили – уже в середине года, заменив на Роберта Кубицу.

В чем отличия ситуаций Вильнева и Паниса от положения Риккардо?

Жак, например, уже был чемпионом со славой победителя Шумахера, огромным опытом строительства с нуля собственной команды и 11 победами в Гран-при. Дэн все-таки не смог заработать себе такую же репутацию и так же самореализоваться.

Панис же нереально впечатлил именно технической подкованностью и способностью к доводке – потому его и брали в новые большие проекты, которым требовалась экспертиза хорошего опытного пилота. Риккардо (при всем уважении) прославился совсем не как сильный техник – вероятно, если бы Дэн им был, то не сталкивался с огромными адаптационными проблемами в каждой новой команде. К тому же, сейчас в пелотоне просто нет сходного нового проекта с потребностями в медийном и опытном пилоте.

«Формула-1» иногда безжалостна, и Риккардо прочувствовал это до конца.

Фото: globallookpress.com/Hoch Zwei, Hasan Bratic; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Vladimir Rys