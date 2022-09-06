Сага года в «Ф-1» – смешное фиаско «Альпин»: 8 месяцев тянули с контрактом для своего лучшего юниора, в суд против его ухода подали «на авось»

Так Пиастри и достался «Макларену».

Перед Гран-при Нидерландов мир все-таки узнал развязку главной трансферной саги года – трансфере чемпиона «Формулы-2» и сравнимого с Леклером или Расселлом суперюниора Оскара Пиастри из «Альпин» в «Макларен». В предыдущих сериях французская команда объявила о повышении парня на роль боевого гонщика на 2023-й, тот грозно отказался через соцсети (уже меметичная фраза «Я не подписывал с ними контракт и не буду за них гонять»), «Альпин» пообещала слушания в специальной Комиссии ФИА по контрактам, и… Оказалось, «Макларен» и Пиастри действительно были правы – Оскара закрепили за англичанами на ближайшие два сезона в соответствии с их контрактом (редчайший случай, когда мы вот на 100% знаем срок сделки гонщика в «Ф-1».

Но главным выводом из дела стало даже не поражение бывшей команды Алонсо. Мир увидел: несмотря на все «уверенные» заявления «Альпин», у них реально провал в лидерстве, коммуникации между подразделениями и организации работы. Именно об этом и говорят все инсайды о деталях процесса – и в особенности их сопоставление с известными до слушаний заявлениями «Альпин», информацией о ее структуре и здравым смыслом.

Главное из инсайдов

Спасибо инсайдеру Дитеру Ренкену, работающему в паддоке четыре десятилетия: он напряг обширные связи, изучил полный текст вердикта и даже по-шпионски сфотографировал пункт с «расходами сторон» – и подробно описал, как же разворачивался трехсторонний конфликт. Оказывается, все пошло наперекосяк еще в ноябре 2021-го – когда Пиастри только пообещали должность резервиста, и он ходил счастливым по паддоку с табличкой «лучший рабочий опыт в мире»!

15 ноября «Альпин» и Пиастри подписали «Соглашение об условиях сотрудничества» (Terms Sheet) на 2022-й и 2023-й. По нему предполагалось определить Пиастри в резервисты на 2022-й и найти ему место боевого пилота на 2023-й. Это не было «контрактом с командой «Ф-1» – хоть французы и попытались представить его в таком виде на слушаниях Комиссии. Их вердикт – «мы не согласны»

СЕО «Альпин» Лоран Росси (шеф босса гоночной команды Отмара Сафнауэра, который потом отдувался за все в прессе) пообещал начать переговоры по конвертации «условий» в контракты в течение 10 рабочих дней. Однако никакого движения вообще по сделке не было аж до февраля 2022-го

Юрист «Альпин» Мерсер объясняла это агенту Пиастри Марку Уэбберу «бутылочным горлышком из-за недостатка юридического штата в команде». В феврале она писала «меня словно прокручивают в стиральной машине» и «после презентации машины станет полегче, и я смогу вернуться к контракту Оскара».

Сезон «Ф-1» официально стартовал 18 марта – следовательно, к тому дню контракт Пиастри на роль резервиста должен был пройти регистрацию в Комиссии, иначе Оскара не смогли бы посадить в машину в 2022-м и даже не выдали бы ему суперлицензию. Потому близкий дедлайн заставил «Альпин» поторопиться: 4 марта сторона Пиастри получила черновик контракта, а 15-го его уже подали в Комиссию. Однако там не было ни слова о продолжении совместной работы после декабря 2022-го или каких-либо опций команды – лишь отсылка к «Соглашению об условиях сотрудничества». Юридический отдел «Альпин» назвал бумагу «экстренной мерой».

Комиссия отдельно проговорила, что поданный на верификацию контракт ни к чему стороны не обязывал после конца сезона-2022: именно потому что команда просто сделала отсылку к подписанному в ноябре соглашению, но не сделала его частью соглашения резервиста и даже не включила его в список бумаг, отосланных в Комиссию. Потому для «Формулы-1» любой договор – фактически что-то вроде протокола о намерениях, а не обязывающее к выполнению соглашение. «Альпин» имела право не проводить с Пиастри тестов, а Оскар имел равноценное право вести переговоры с другими командами о сделке за пределами истечения срока договора резервиста – то есть при вступлении в должность с 1 января. Все остальное для «Формулы-1» – на уровне «мы на словах договорились».

19 мая «Альпин» прислала стороне Оскара документ «предложение для Пиастри на сезоны 2023-2026» с дорожной картой: предполагалось направить парня в аренду в «Уильямс» на 2023-й, отозвать в «Альпин» или оставить там еще на 2024-й, а затем сделать боевым в «Альпин» на 2025-й и 2026-й. Никаких подписей под ним не было.

3 июня Пиастри подписал «Соглашение пилота» с «Маклареном». Полноценный контракт с английской командой заключили 4 июля – с датой старта 1 января 2023-го: как раз после истечения единственной сделки между Оскаром и «Альпин».

На случай провала переговоров о выкупе Даниэля Риккардо контракт Пиастри действительно включал опцию резервиста на 2023-й с конвертацией в боевого пилота в 2024-м. То есть судьба альянса №3 и «Макларена» уже была решена.

Пиастри не скрывал сделку с «Маклареном» и даже прямо заявил шефам «Альпин», что уходит. Пресс-релиз о повышении Оскара до боевого пилота в 2023-м действительно сделано без заключения контракта.

Как вам?

Безусловно, какие-то соглашения Пиастри и «Альпин» действительно были, но теперь французам стоит получше сформулировать притязания с аргументацией, если они все еще хотят подавать в гражданский суд с требованиями компенсаций за подготовку Пиастри (ранее возможный счет оценивали в $15-25 млн). Ведь, судя по всему, французская команда сама сорвала собственные сроки и тянула со сделкой 8 месяцев вместо 10 дней – интересно, как они могут это оправдать.

К тому же, Марк Уэббер наконец тоже появился в прессе – и прозрачно намекнул «Альпин» на необходимость пересмотреть финансовые притязания:

«Озвученные суммы явно выглядят преувеличенными и непропорциональными, – заявил Марк в эфире Channel 4. – Во время летнего перерыва эти люди швыряются заявлениями о миллионах, но в этой истории их не будет.

Оскар зарабатывал неплохие призовые в молодежных сериях, ведь он побежал. Эти деньги не имеют никакого отношения к инвестициям «Альпин». А свыше 80 процентов его бюджета на гонки и участие в Академии закрывали сторонние спонсоры, семья Оскара тоже вкладывалась».

Fatal Error «Альпин»: Росси и его абсолютистский метод руководства, а также провал юридического отдела

Какие же факты проявляются после завершения скандала? Контракта на «Ф-1» у Пиастри действительно не было, за исключением «срочной сделки», которую в принципе изначально называли временной. Причем не по вине Оскара – команда сама понимала, что в «Ф-1» их бумаги не сработают, но конвертировать что-то смогла (или не удосужилась). Причины – туманны, но, скорее всего, Лоран Росси просто не осилил все решения в одиночку, а затем в суд пошли по принципу «авось прокатит».

Именно Лоран сейчас принимает вообще все решения в «Альпин» – он попал в структуру французской команды в прошлом году, а зимой устроил настоящую игру престолов: систему покинули ВСЕ старые шефы вроде Давиде Бривио, Марцина Будковски и даже советника Алена Проста. Причем четырехкратный чемпион «Ф-1» даже громко хлопнул дверью:

«Лоран Росси хочет быть один – он не хочет, чтобы его хоть кто-то осквернял. Он сказал мне, что больше не нуждается в советах. Он очень хочет отодвинуть других людей от принятия решений. Лоран Росси хочет забрать все внимание себе.

Я больше не участвовал в принятии решений. Иногда я не разделял некоторые взгляды и решения, но официально должен был соглашаться. Даже будучи членом совета директоров, иногда я узнавал о некоторых решениях в самый последний момент».

Сафнауэр пришел только в феврале на середину этого вихря (и уже после единоличного решения Росси забросить надежность мотора и концентрироваться только на мощности) – похоже, лишь как операционный менеджер. Ведь именно Отмар сделал ту самую сверэффективную «Форс-Индию», бравшую подиумы и четвертые места в Кубке конструкторов с бюджетами под $100 млн – похоже, Лоран выбрал его как идеального исполнителя под конкретную функцию, но без реальных глобальных полномочий. Например, Алонсо даже не звонил Отмару, когда решил все же уйти в «Астон Мартин».

Вот и в истории Пиастри похожий поворот: до заседания Комиссии Сафнауэр уверял, что «Альпин» точно победит, а после вердикта выдал вот это:

«Я не знал, какие аргументы у другой стороны. Как все знают, прошло четыре дня, и у обеих сторон были хорошие аргументы. Я думал, ситуация 50 на 50. Вы знаете, как все обернулось – не в нашу пользу. Но я в любом случае принимаю решение», – прокомментировал решение Сафнауэр.

Создается ощущение, будто он на самом деле и не знал, что на самом деле подписывал Оскар с «Альпин» и какие у него договоренности с Росси – и просто следовал гайдлайнам от шефа. Они не менялись – и Сафнауэр повторял одно и то же, даже несмотря на отсутствие какого-либо контракта с такими условиями между командой и Оскаром.

«Мы сделали все и даже больше, о чем говорили – это включает в себя 3500 км на прошлогоднем болиде, роль резервиста в «Макларене» и «Мерседесе», когда нас попросили, можем ли мы поделиться. Мы это позволили. Мы ему платили, – перечислял Сафнауэр после вердикта. – Единственное, о чем мы просили Оскара в том контракте – стать гонщиком «Альпин» или другой команды [на выбор «Альпин»] в 2023-м и 2024-м.

Даже если нашлась серая зона, которая работала против нас, мы выполняли тот контракт. Вот наша лояльность Оскару».

Никто и не спорит с вкладом «Альпин» – но как насчет все-таки привести дела в надлежащий порядок? Через полгода такого хаоса кто угодно разуверится в любых обещаниях – а организационно французская команда явно в жестком раздрае. Они классно предсказали инфляцию и застраховались от нее, но, видимо, все силы ушли на одно конкретное дело.

Глядя на такое, понятна мотивация Пиастри в подписании «гибридной» сделки с «Маклареном»: уж лучше еще год отсидеть в резервистах в другой программе, чем дальше вариться в этом хаосе и дальше. И да, мотивация ухода Алонсо (вместе с причинами задержки переговоров) тоже слегка проясняется.

«После года вне гонок у меня были большие надежды на место в «Альпин», а ясности не прибавлялось, – признался Оскар после подтверждения трансфера в «Макларен». – И, подобно ситуации с Фернандо, от переговоров оставались странные ощущения. Не казалось, что [остаться –] верный выбор.

Из-за туманного будущего и, в конечном счете, утраты доверия, я решил, что переход в «Макларен» – наилучший вариант. Они предложили очень привлекательную сделку, и иметь с ними дело было приятно – подход прямой, с большим энтузиазмом».

Дело не уничтожит систему академий в «Ф-1» – это провал «Альпин», а не философии подготовки

«Макларен» считал его свободным агентом – и формально он таковым и был. Контракты и опции с молодежными академиями не учитываются в «Ф-1» – судя по инсайду Ренкена, об этом как минимум предполагали и в «Альпин», но почему-то решили, что одной лишь ссылки на стороннее соглашение в договоре резервного пилота хватит. Что ж ¯\_(ツ)_/¯

«На момент объявления о повышении Оскара мы находились под впечатлением, что наши контрактные обязательства с ним действительны, – показательный комментарий Сафнауэра. – Тогда же у нас не было вердикта Комиссии».

На фоне этих слов ответ СЕО «Макларена» Зака Брауна звучит как-то по-издевательски:

«Думаю, если у вас есть пилот и вы хотите его использовать и дальше, вам нужен контракт. Ведь среда очень соревновательная, команды постоянно смотрят по сторонам и ищут лучших людей. Если у вас нет контракта – вы уязвимы».

Так что вопрос «не станет ли дело Пиастри отправной точкой снова существующей системы молодежных академий» можно закрывать.

Вообще все сомнения насчет будущего юниорских программ базировались на одном предположении: не могла же «Альпин» так нагло заявлять о правах на Пиастри без весомых оснований! Оказалось, еще как могла – и заявляла. Видимо, Росси почему-то не отзывал приказ-стратегию до самого конца, а подвергать его решения сомнению в нынешней «Альпин» больше не принято.

Фото: globallookpress.com/Antonin Vincent / Dppi, Panoramic, HOCH ZWEI; Gettyimages.ru/Clive Rose