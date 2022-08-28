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Что случилось на Гран-при Бельгии: Ферстаппен вырвал победу с 14 места, «Феррари» утонула без темпа и едва защитила подиум

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«Ред Булл» уничтожает.

«Формула-1» вернулась с летнего перерыва и вновь расстраивает тифози: кажется, у «Феррари» больше нет ни малейших шансов на радость в этом году. Теперь у «Ред Булл» быстрейшая машина даже в квалификации – Ферстаппен одной попыткой привез Сайнсу 0,6 секунды и 0,8 Леклеру, затем убрался на 14-е стартовое место из-за штрафа за новый мотор, но все равно победил. Без малейших шансов для конкурентов: напарник Перес (стартовавший вторым) отстал на финише на 18 секунд, а начавший с поула Сайнс – на 27 секунд.

Как же это произошло?

  • Сайнс воспользовался самым мягким составом и выиграл старт, Перес провалил первые метры, Алонсо вырвался на второе.
  • В конце первого сектора Хэмилтон атаковал Алонсо – бывшие напарники по «Макларену» столкнулись, Льюис подлетел, оба потеряли позиции. Хэмилтон сошел. «Вот идиот, этот парень умеет только стартовать первым и уезжать в закат!» – реакция Фернандо по радио.

Стюарды никого не оштрафовали с формулировкой «ну это был первый круг»

  • Ферстаппен закончил первый круг 8-м, Леклер – 9-м.
  • Умнейшая оборона от Сайнса на рестарте: тормознул Переса перед последним поворотом до фактического возобновления гонки, вынудил того замедлиться и сбить импульс разгона на первой прямой. В итоге Карлос сохранил лидерство и уехал на секунду, а Чеко пришлось отбиваться от Расселла.
  • К седьмому кругу Ферстаппен уже оказался 4-м, а Леклер – 16-м из-за вынужденного пит-стопа.
  • На 9-м круге Ферстаппен уже третий в трех секундах от лидировавшего Сайнса.
  • На 11-м круге Сайнс поменял шины и вернулся 6-м. Тогда же в боксы поехал Алонсо, а Ферстаппен обогнал Переса и возглавил гонку.
  • 14-й круг – пит-стоп Расселла. Он оказался седьмым и оказался за Леклером – внезапно подрезка «Феррари» сработала (Шарль тут же поднялся в топ-5).
  • 15-й круг – смена шин на машине Переса. Серхио вернулся третьим – за Сайнсом, но перед Леклером. Второму пилоту «Ред Булл» тут же пришлось рубиться колесо в колесо с «Феррари».
  • 16-й круг – пит-стоп Ферстаппена – Макс потерял лидерство, но оказался вторым, всего в 4 секундах за Карлосом. И это после старта 14-м.
  • На 16-м же круге Расселл обогнал Леклера в битве за 4-е место. Кажется, «Мерседес» на гоночных отрезках уже временами сравним с «Феррари». Шарля же тут же переключили на «план D» – да, у Скудерии очень много стратегии, мы помним.
  • На 18-м круге Ферстаппен обогнал Сайнса и вновь возглавил гонку.

  • На 21-м круге Сайнса обогнал и Перес.
  • На 26-м круге «Феррари» зазвала в боксы обоих пилотов и всадила им самые жесткие составы «хард» – чтобы точно хватило для финиша. Сайнс вернулся четвертым (за Расселлом), Леклер – 7-м (за Оконом и Феттелем).
  • Леклер вернулся в топ-5 на 31-м круге. Отставание от Ферстаппена (стартовавшего рядом) – более 30 секунд.
  • 34-й круг – гениальное радиосообщение Сайнсу от «Феррари»: «Давай, старайся, как можешь». Кажется, Скудерия не верит, что дело не в пилотах.
  • А вот красивейший двойной обгон от Окона на 36-м круге – пострадали Феттель и Гасли.

На 20-м, кстати, у него уже был похожий:

  • На 43-м круге «Феррари» подарила позицию Алонсо: зазвала Леклера в боксы ради свежих шин для попытки установить быстрейший круг, Шарль выехал прямо перед Фернандо, и испанец быстро выбрался вперед!
  • «Софт» в итоге возобладал и Леклер все-таки вернул место в топ-5 на трассе, но… На финише его ждал сюрприз в виде 5 секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейн – Шарля вернули на шестое, а пятую строчку получил Алонсо.

Результат – оглушителен для фанатов «Феррари».

«Ред Булл» после летнего перерыва обновил заднюю ось болида, облегчил шасси на 2 кг и рванул вперед. «Мерседес» тоже внедрил несколько новинок и почти достал Скудерию по гоночному темпу. Итальянцы же привезли только заднее антикрыло специально для трасс с низкой прижимной силой, традиционно выдали пару идиотских решений и подарили позицию «Альпин» – так можно не удержать и третье место в общем зачете: Джордж Расселл уже совсем близко.

В Кубке конструкторов та же история: «Мерседес» отстает всего на 41 балл.

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe

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