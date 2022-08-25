Первые заявления Алонсо после скандального разрыва с «Альпин» – вал шпилек в шефов команды. Одного теперь даже жалко

Полная аннигиляция.

Фернандо Алонсо красиво вынес дверь в летний перерыв: наутро после Гран-при Венгрии объявил о переходе в «Астон Мартин» со следующего сезона и уехал на отдых. Шефу гоночного подразделения «Альпин» Отмару Сафнауэру осталось только неловко оправдываться – оказывается, он узнал о трансфере только из официального пресс-релиза, не смог дозвониться до испанца и вообще пребывал в полной уверенности, что переговоры продолжаются.

Проблемы Сафнауэра увеличились после пресс-релиза с объявлением замены Алонсо: юниор, резервист «Альпин» и чемпион «Формулы-2» Оскар Пиастри тут же в соцсетях опроверг контракт с французской командой. Отмару осталось только грозить судами, требовать компенсаций и звать назад в стиле «вернись, я все прощу».

Думаете, более жалко Сафнауэр уже не может выглядеть? А вот первые же заявления Фернандо после возвращения из отпуска перед Гран-при Бельгии – от них станет еще больнее.

«[Переговоры с «Альпин»] не двигались с места уже пару месяцев. Переход стал логичным шагом, потому что в «АстонМ Мартин» очень хотели меня подписать, верили в мои способности на трассе, а также за ее пределами для развития проекта.

Дело еще в доверии и том, насколько ты ощущаешь себя нужным. У меня странные чувства. Полагаю, решение о переходе в «Астон Мартин» было правильным – там, как показалось, действительно хотят со мной работать и ценят мои выступления в последние два сезона.

Кроме того, после всех месяцев переговоров у команды появилось свободное место для такого молодого и талантливого гонщика как Оскар, так что это казалось правильным и выигрышным решением для всех сторон.

Мне позвонили из «Астон Мартин» после объявления об уходе Себастьяна [Феттеля]. Это очень привлекательный проект, с большими инвестициями – строится новая база. Мы можем расти вместе.

Все топ-менеджеры «Альпин» и «Рено», кроме Отмара, знали о моем решении до пресс-релиза в понедельник. Отмар, пожалуй, и правда ничего не знал. Но я сказал [исполнительному директору «Альпин»] Лорану Росси, президенту [«Рено»] Луке де Мео. Всем людям, с которыми я вел переговоры. Я даже проинформировал своих механиков и инженеров. И да, пожалуй, Лоран и Лука не позвонили ему (Сафнауэру), и объявление стало сюрпризом».

Классная шпилька про Оскара Пиастри, правда? Ведь именно сомнениями в возрасте Алонсо Отмар и оправдывал тяжесть переговоров.

«Мы предложили Фернандо контракт 1+1 [с опцией команды] и сказали: «С радостью продолжим работать, если и дальше будешь выступать на таком уровне», – объяснил в интервью BBC Сафнауэр. – Думаю, Фернандо хотелось большей определенности и уверенности. Чтобы контракт не зависел от уровня выступлений. Полагаю, этот пункт и стал решающим.

Но любой гонщик однажды достигает момента, когда он уже физически неспособен на подвиги молодости. Вспомните Михаэля Шумахера, который в 42 года уже был тем, что и в 35 и 25. Потому мы были рады продлить контракт с Алонсо, но только на один год».

Теперь же выясняется, что Отмар и не вел переговоры с Фернандо – а значит, должен был как-то оправдать событие, на которое не имел никакого влияния! Причем настолько, что его даже не оповестили.

И это удар даже не по самому Сафнауэру, а по общей структуре принятия решений в «Альпин». Лоран Росси попал в структуру французской команды в прошлом году, а зимой устоил настоящую игру престолов: систему покинули ВСЕ старые шефы вроде Марцина Будковски и даже советника Алена Проста. Причем четырехкратный чемпион «Ф-1» даже громко хлопнул дверью:

«Лоран Росси хочет быть один – он не хочет, чтобы его хоть кто-то осквернял. Он сказал мне, что больше не нуждается в советах. Он очень хочет отодвинуть других людей от принятия решений. Лоран Росси хочет забрать все внимание себе.

Я больше не участвовал в принятии решений. Иногда я не разделял некоторые взгляды и решения, но официально должен был соглашаться. Даже будучи членом совета директоров, иногда я узнавал о некоторых решениях в самый последний момент».

Знакомый подход, да? Но Сафнауэр точно не будет жаловаться – его взяли уже после зачистки, похоже, исключительно на роль менеджера-проводника решений Росси. Фактически Отмар ничего не решает (кроме операционных вопросов наладки ежедневных рабочих процессов в команде – тут он как бывший шеф сверхэффективной «Форс-Индии» просто король), а значит, и сообщать ему о решении прервать переговоры нет смысла.

А уже Россси, очевидно, сам подставил ставленника – бросил отдуваться перед прессой за уходы Алонсо и Пиастри без внятного пояснения «что дальше» и «как так». Кажется, на это и намекает Фернандо толстыми шпильками.

Есть ли у подхода Росси результаты на треке? Перед стартом сезона Лоран хвастался, как единолично принял решение сконцентрироваться на мощности моторов вместо надежности, и как здорово прибавила в скорости машина. Но теперь из-за последствий смены философии у Фернандо и ломалась машина почти на каждом Гран-при – может, «Альпин» и оказалась четвертой по скорости, но 5 отказов за 13 этапов!

И за каждый оправдывался снова Сафнауэр. Такая работа.

Фото: globallookpress.com/HHoch Zwei/Keystone Press Agency, Antonin Vincent/Dppi; East News/Kenzo TRIBOUILLARD / AFP