Грузовик, полный разбитых кусков болидов – красочные последствия двух завалов на узкой трассе американского Гран-при

Огромные последствия пары ошибок.

Гонки в США обычно асcоциируются с овалами – и «Индикар» с NASCAR правда прежде всего прославились именно благодаря заездам по кругу. Тем не менее, они тоже временами приезжают на городские автодромы – и тогда ездят по узким тесным улочкам с барьерами совсем рядом с границами трека.

Последствия обычно грандиозные, ведь у болидов «Индикара» менее активный и загруженный аэродинамический обвес и нет усилителя руля – потому направлять их по апексам и траекториям сложнее, а отлавливать машины в случае непредвиденных обстоятельств временами совсем невозможно. Оттого достаточно небольшой ошибочки для такого завала, как на недавнем Гран-при «Больших машин музыкального города» в Нэшвилле:

А вот не самый ужасный на вид, но абсолютно разрушительный по последствиям крэш в другом опасном повороте:

Итог – вот сколько разбитых носов, антикрыльев и прочих кусков машин вывезли только на одном грузовике с одного сектора.

Хорошо хоть детали там стандартные и стоят в разы меньше, чем в «Ф-1»: на год уходит по $5-10 млн на команду вместо $150 млн.