Бывший шеф Алонсо поддел Фернандо после внезапного ухода: «он уже на яхте в Греции». Моментальный ответ – фото с тренировки на личном карт-треке

Раунд!

«Формула-1» ошеломлена внезапным объявлением о переходе Фернандо Алонсо в «Астон Мартин» с 2023-го. И, оказывается, двукратный чемпион до последнего ничего не говорил даже бывшему шефу – боссу «Альпин» Отмару Сафнауэру.

«Да, именно оттуда (из пресс-релиза) мы получили первое подтверждение, – признался Отмар. – Понятно, что в паддоке до вас постоянно доходят самые разнообразные слухи, и я действительно знал о слухах о том, что в «Астон Мартин» заинтересованы в Алонсо.

Но даже при наличии таких обсуждений я был уверен, что у нас все в порядке и что мы близки к подписанию контракта. Ведь в исследовании рынка и имеющихся возможностей нет ничего особенного.

Так что да, первое подтверждение я получил из пресс-релиза. При этом (чуть ранее) я спрашивал Алонсо. И мне было сказано: «Нет, нет, я ничего не подписывал». Так что я был немного удивлен этим новостям.

Я не обсуждал с Фернандо случившееся. Я не общался с ним – полагаю, сейчас он отдыхает на яхте где-то в районе островов Греции. Сегодня утром в первую очередь я обратился к нашим сотрудникам на базе в Энстоуне. А дело номер два – это общение с вами сейчас. И да, вчера вечером я также получил кучу звонков от пилотов, потенциально заинтересованных в освободившемся месте».

Буквально через пару часов после выхода интервью с Отмаром Алонсо ответил в соцсетях – сториз с картом на личном треке:

И фоткой в соцсетях – с геотегом Circuito Fernando Alonso.

Комментарий – «Любимое занятие в выходные».

Вот где он расположен – в Астурии близ родного для чемпиона Овьедо, неподалеку от регионального аэропорта.

Там же неподалеку и дом Алонсо, где пилот живет в уик-энды между гонками. Так что никаких яхт (по крайней мере, пока, да и в Хихоне есть своя пристань) – только подготовка к продолжению сезона.

Фото: globallookpress.com/Hasan Bratic