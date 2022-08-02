Эта брюнетка – автор победных стратегий Ферстаппена. Она рулит планами на пит-стопы «Ред Булл» и вынуждает «Феррари» ошибаться

Красотка Ханна Шмитц.

В последних Гран-при «Феррари» и Леклер улетели в глубокий нокаут от «Ред Булл» и Ферстаппена: да, Шарль рвал квалификации и почти не уходил из стартового топ-3, но затем либо ошибался, либо сталкивался с техническими отказами, либо его командный мостик просто превосходили оппоненты.

А знаете, кто руководит оппонентами? Вот эта брюнетка:

Ее зовут Ханна Шмитц, и именно ее смелые решения помогают Ферстаппену и «Ред Булл» побеждать «Феррари».

«Решающим фактором стала стратегия. В особенности я горжусь Ханной Шмитц, чьи решения и стратегия помогли нам не только победить, но и позволили Максу опередить Леклера», – хвалил главного стратега советник программы «Ред Булл» Гельмут Марко после Гран-при Монако, например.

«На Гран-при Венгрии Ханна, наш главный стратег, невероятным образом сохраняла полное безумное спокойствие. Да, она очень хороша в своем деле» – похвалил ее Ферстаппен после победы с 10-го места, завоеванной прежде всего благодаря агрессивной тактике двух пит-стопов – которая заставила «Феррари» паниковать, ошибаться с «хардом» и смешно оправдываться.

Ханна Шмитц – из английского Катерхэма и училась в Кембридже на инженера-механика – закончила в 2009-м и тут же пошла на стажировку в «Ред Булл» в команду моделирования и симуляций. Через полтора года ее перевели в штат старших стратегов на постоянной основе, а в начале 2021-го сделали главой отдела.

«Я сперва работала на аэродинамикой модели, сперва выполняла работы по моделированию и симуляции, но затем почувствовала, что правда хочу больше связи с гонками – и как раз подвернулась должность в стратегическом штабе, – рассказала Шмитц. – И я перешла в тот отдел.

По-моему, это невероятно интересная работа! Когда нужно принять решение за считанные доли секунды – держит в нереальном напряжении. Потом ты 20 секунд ждешь и наблюдаешь, за результатом и эффектом – вроде бы немного, но во время гонки они кажутся целой вечностью.

Но сохранять спокойствие – один из самых важных навыков стратега. Мы постоянно ведем миллиарды симуляций в поисках точки максимального набора очков.

Мы можем слушать радиопереговоры каждой команды, можем отсматривать бортовые камеры каждой машины, изучать все показатели в болидов – их передают на пит-уолл за секунды.

А ты как стратег должен приказывать многим людям, что делать, а они должны слушать. Потому [предварительная] работа заключается в выстраивании доверия – и, думаю, женщинам тут сложнее, к сожалению. Но сейчас у меня есть то нужное доверие, и, надеюсь, молодые девушки, мечтающие попасть в этот вид спорта, увидят, что это возможно».

«Нужно доверять своим людям, а то ничего не заработает, – подтверждает и Ферстаппен. – Случались гонки, когда я хотел в боксы, а они говорили, что надо продолжать. Случалось и наоборот. Симуляции постоянно проходят».

Но вообще работа Ханны и ее отдела звучит даже сложнее: помимо симуляций по историческим данным перед Гран-при команда стратегов уже на трассе изучает каждый бит данных по скоростям и износам покрышек из практик и квалификаций, высчитывая и подгоняя модели под все возможные гоночные условия, и ищут оптимальные окна для пит-стопов вместе с их количеством.

Точно так же изучаются и данные для соперников – а затем ищется возможность надавить на конкурентов через более ранние или поздние остановки в боксах, когда целью становится выигрыш позиций. Та же работа происходит и в течение гонки – в зависимости от изменения обстоятельств на треке, удачных или неудачных действий гонщиков, аварий и выезда автомобилей безопасности.

Фактически от стратегов требуется постоянно искать оптимальные варианты изменения плана: не нужно ли пойти в боксы на круг раньше или позже, не надавить ли на соперника сильнее? В проверках гипотез и проходят все два часа заезда – и иногда именно стратеги выбирают смелые и неочевидные варианты вроде третьего пит-стопа ради быстрого прорыва на свежих шинах и сражения с главным соперником в конце заезда.

Именно такой маневр прославил Шмитц на Гран-при Бразилии 2019-го – и именно за него Ханну потом отправили на подиум получать трофей победившей команде. Тогда Ферстаппен ехал лидером с относительно свежими шинами (всего 10 кругов, примерно столько же оставалось до финиша после рестара), но заехал в боксы сразу после появления сэйфти-кара и отдал первую позицию Хэмилтону. Льюису покрышки не поменяли, и Макс легко объехал №44 в первом же повороте, сходу сняв любые вопросы о победителе.

Для Ханны успех был особенно важен, ведь она только вернулась из отпуска по уходу за недавно родившимся ребенком – и ей требовалось вновь себя проявить.

«Пожалуй, самый яркий момент в моей карьере, – признала Шмитц. – Я только что вернулась после рождения ребенка, и мне было важно доказать, что я по-прежнему в состоянии хорошо выполнять свою работу. Вышло просто фантастически».

Интересно, а что гении с мостика «Феррари» думают про Ханну?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Charles Coates / Stringer; twitter.com/redbullracing ; youtube.com/Formula.Voyage