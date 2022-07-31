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Что случилось на Гран-при Венгрии: Ферстаппен выиграл с 10-го места, Леклера казнили стратеги «Феррари» после обгона в битве за лидерство

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Расселл – третий после поула.

«Формула-1» уходит на летний перерыв под звуки гимна Нидерландов – Макс Ферстаппен выиграл 8-й Гран-при сезона, хоть и стартовал 10-м. Безумие? Нет, просто «Мерседес» все-таки не готов еще биться за победы на длинной дистанции, а стратеги «Феррари» устроили Леклеру с Сайнсом очередную серию блицкринжа. Потому для успеха «Ред Булл» требовалось просто надавить на соперников в паре нужных моментов, не ошибаться самим и вообще провести гонку привычном для лидеров чемпионата уровне. У них вышло.

  • Первый сильный старт Сайнса в сезоне: он удержал второе место и даже атаковал Расселла, но Джордж отбился. Наконец-то улучшения сцепления сработали!
  • Хэмилтон на старте объехал обе «Альпин» – Окон провалил начало и закрыл траекторию Алонсо. Фернандо тут же (справедливо) возмутился по радио
  • Ферстаппен прорвался на 8-е к середине первого круга. На 5-м объехал Алонсо, на 7-м – Окона.
  • На 11-м Макс догнал Хэмилтона, преследовавшего Норриса. И через круг оба обогнали «Макларен»
  • На 14-м круге у Макса снова начались проблемы со сцеплением – и ему вновь рекомендовали те же поправки, что и в квалификации.
  • На 16-м круге Сайнса позвали в боксы, но Карлос остался – а Расселл заехал! Следом – Ферстаппен. Джордж оказался 6-м и зарубился с Алонсо за сохранение позиции, потеряв пару секунд, а Макс продолжил 8-м.
  • Сайнс поехал на пит-стоп на 17-м круге, и его там вновь задержали – остановка длилась 3,7 секунды. В итоге Карлос выехал позади и Джорджа, и Фернандо! Лидером остался Леклер.
  • Хэмилтона обслужили в боксах на 20-м круге. Вернулся 7-м и позади Ферстаппена – «Ред Булл» стратегически обыграл «Мерседес».
  • Пит-стоп Леклера отработали на 22-м круге без задержек – и Шарль выехал впереди Сайнса.
  • На 25-м круге Окон вновь подставил «Альпин» – неловкой обороной помог Риккардо обогнать и Алонсо, и самого Эстебана. Французские машины свалились за границу топ-10.
  • На 27-м круге Леклер достал Расселла и начал атаки. Джордж технично отбивался 3 круга подряд – шикарно закрывал траектории в поворотах, пока на стартовой прямой 31-го круга Леклер не выстрелил с DRS.

  • На 33-м круге Макс и остальные гонщики начали жаловаться на легкие осадки.
  • На 38-м круге Расселла догнали и Сайнс с Ферстаппеном. На следующем круге Макс вновь поехал в боксы – за «медиумом», хоть соперники и жаловались на начинающийся дождь!
  • На 40-м круге на пит-стопе внезапно показались и Леклер с Расселлом – причем Шарлю даже выдали самый жесткий комплект, который не заработал больше ни у кого в пелотоне (перед гонкой его даже называли «мусором»).
  • Так Макс внезапно оказался впереди Джорджа и прямо позади Леклера – и тут же отобрал у Шарля позицию!

  • А на 42-м круге Макс развернулся (кажется, из-за комбинации намокшего асфальта и лобового ветра) и вернул позицию Леклеру

  • Через два круга Ферстаппен вновь догнал Шарля. На 45-м лидер чемпионата опять объехал «Феррари» – «хард» просто не давал возможности держать хорошую скорость.

  • На 48-м круге Сайнс заехал на второй пит-стоп – теперь его продержали аж 4,6 секунды! Но хотя бы поставили не «хард», а самый мягкий «софт», Карлос вернулся на трек 5-м.
  • На 50-м круге Расселл достал Леклера.
  • 52-й круг – второй пит-стоп Хэмилтона. Он выехал пятым, и Ферстаппен оказался лидером гонки.
  • На 54-м круге Джордж воспользовался просчетом стратегов «Феррари» и устроил Леклеру месть – забрал вторую позицию. Круг спустя Скудерия решила больше не мучить Шарля и переставила ему «софт» – №16 выехал 6-м: после Хэмилтона и Переса!
  • На 59-м круге шеф «Феррари» ушел с пит-уолл со стратегами и инженерами в гараж. Действительно, какие еще 10 кругов и битва за подиум с «Мерседесами»?
  • На 62-м круге Хэмилтон догнал Сайнса и включился в схватку за третью позицию. Через круг Льюис уже въезжал в поворот третьим. На 65-м Льюис разобрался и с Расселлом.
  • На 68-м круге дождь усилился, но финишу все-таки не помешал – провал «Феррари» зарегистрирован официально.

На сей раз он еще оглушительнее просто потому, что теперь-то вообще не вынужден: у команды не ломались болиды, гонщики не ошибались, Леклер разыграл атаку на Расселла с нереальным мастерством и вместе с Сайнсом не давил на команду с вопросами по стратегии и командной тактике… Казалось, Скудерия наконец способна реабилитироваться, но нет: они почему-то все сделали не так, что только могли. Это провал похлеще красочного взрыва двигателя, отказа педали газа обычного неправильного решения из-за риска соперников. Теперь гении из Маранелло все проиграли сами.

Итог – Ферстаппен впереди на 80 очков перед летним перерывом, Перес снова почти догнал Леклера.

А в Кубке конструкторов отрыв Скудерии от «Мерседеса» сократился до 30 баллов.

Настолько грандиозно проигрывать тоже надо уметь!

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