Ох, Феттель уходит из «Ф-1»! Специально влез в соцсети, набрал 500к подписчиков за утро – и выкатил прощание с проникновенным рассказом о себе

4 года был последним гонщиком без аккаунта.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель оставался последним гонщиком без аккаунтов в соцсетях (даже маэстро Кими Райкконен сдался еще в конце 2017-го и тогда оставил бывшего напарника по «Феррари» в одиночестве).

Но утром 28 июля мир изменился – встречайте верифицированный аккаунт Себа в соцсети, которую нельзя называть:

Да, Феттель набрал под 500 тысяч подписчиков без постов. Первый сториз – репост со страницы брата Фабиана с анонсом объявления.

А дальше – видео с объявлением об уходе.

Серый фон, грустное лицо и рассказ – о причинах ухода, о цели в будущем и о себе. Последнее – особенно ценно, ведь Себ годами оставался самым закрытым пилотом и почти никогда не делился личной информацией:

«Мне бы стоило начать с длинного списка благодарностей людям, с которыми я добился успеха, но я почувствовал, что важнее объяснить причины моего решения.

Я люблю этот спорт. Он был центром моей жизни сколько я себя помню. Но столько же жизни существует и за пределами трека. «Гонщик» никогда не определял мою личность единственным образом. Я верю, что личность – это то, кем мы являемся, и как мы относимся к другим, а не то, что мы делаем.

Кто я? Я – Себастьян, отец трех детей и муж прекрасной женщины. Я любопытный и легко впечатляюсь страстными и умелыми людьми. Я одержим идеальностью. Я терпим и чувствую, что у всех есть равные права на жизнь вне зависимости от внешнего вида, происхождения и того, кого мы любим.

Я люблю природу и ее чудеса. Я упрям и нетерпелив. Я могу быть очень занудным. Я люблю смешить людей. Люблю шоколад и запах свежего хлеба. Любимый цвет – синий. Верю в перемены и прогресс, и каждую мелочь, которая имеет значение. Я оптимист и верю, что люди – хорошие.

Параллельно с гонками я создал семью и мне нравится быть с ними. У меня появились другие интересы за пределами «Формулы-1». Моя страсть к гонкам и «Ф-1» требует проводить много времени без них и отнимает много энергии. Следовать страсти привычным мне путем и способом, который я считаю верным – больше не соответствует моему желанию быть хорошим отцом и мужем.

Энергия, требуемая для объединения с машиной и командой для преследования идеала требует концентрации и полной отдачи. Мои цели сместились с побед в гонках и чемпионатах на то, чтобы видеть, как растут мои дети, как они знакомятся с моими ценностями. На желание помочь им подняться, когда они падают. Слушать их, когда я им нужен, а не вынужденно прощаться. И, самое главное, учиться у них и позволять им вдохновлять меня.

Дети – наше будущее. Я чувствую, что впереди еще многое можно изучить и познать. О жизни и обо мне.

Говоря о будущем, чувствую, мы живем в определяющее время. То, как мы проживем ближайшие годы, определит все наши будущие жизни. В моей страсти есть несколько аспектов, которые со временем пришлись мне не по вкусу. Они могут быть решены в будущем, но требуемая для изменений воля должна вырасти намного больше и должна подталкивать к действиям уже сейчас. Слов недостаточно, и мы не можем позволить себе ждать. Альтернатив нет. Гонка уже началась.

Моя лучшая гонка? Впереди. Я верю в движение вперед. Время – улица с односторонним движением, и я хочу двигаться по ней. Оглядываться назад – только замедляться. Я готов к гонкам на неизвестных трассах и к поиску новых вызовов.

Отметки, оставленные мной на треках, останутся на какое-то время, но дождь все равно их смоет. На их месте появятся новые. Завтра принадлежит тому, что оформляется сегодня. Следующий поворот в хороших руках, и новое поколение уже поворачивает. Я верю, что впереди еще есть гонка, которую нужно выиграть. Прощайте, и спасибо за то, что позволили разделить с вами трассу. Я насладился каждой секундой».

О себе Себ написал только самое важное: «Четырехкратный чемпион. У нас еще есть гонка, чтобы ее выиграть». Последнее – личный слоган борьбы за окружающую среду: с ним он проезжал торжественный круг перед Гран-при Великобритании на 35-летие: на личном чемпионском «Уильямсе» 1992-го, заправленном климатически нейтральным топливом!

Он же – на его мерче в поддержку пчел:

Но да, ни слова про «Астон Мартин». Теперь понятно, почему.

«Соцсети делают противоположное тому, что заявляют, – объяснял нежелание присоединяться к остальным в интервью AMuS Феттель. – Они не показывают реальную картину. Если у тебя миллионы подписчиков, ни одна фотография не публикуется без цензуры. Лайки позволяют думать, будто ты знаешь людей из телевизора. Это этап самовыражения, который приносит деньги. Люди на самом деле ничего не узнают. Они попадают в сферу развлечений.

У меня нет потребности в общении. Почему я должен сообщать, где сейчас нахожусь? Но я не хочу критиковать тех, кто так делает. У каждого есть возможность делать то, что он хочет, просто я в этой гонке не участвую.

Многие вещи предназначены для того, чтобы фактически украсть ваше время, чтобы зацепить. Меня раздражает это, и я не фанат подобного. Но, в конце концов, нет идеального решения: только вы сами и ваши действия с инструментами, которые у вас есть.

Я не очень разбираюсь в приложениях, поэтому у меня их не так много. Я не слежу за другими людьми в соцсетях. Никогда не пробовал это, и думаю это хорошо, потому что многие люди говорят мне, что они не могут избавиться от этой привычки».

Теперь же Себ, очевидно, меняется – из закрытого гонщика в обычного человека или даже политика со стремлением к борьбе за окружающую среду. Так что не скучайте – мы его точно еще услышим.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Gilham; Instagram/sebastianvettel