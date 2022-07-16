Мазепин победил чемпиона «Дакара» на главном ралли России – с первой же попытки. Как?!

При помощи лучшего штурмана и его команды.

Россию в ралли-рейдах знают прежде всего по всеуничтожающим «КАМАЗам» на «Дакаре» – но вообще у нас давно пытаются сделать собственный аналог самому раскрученному и топовому рейду планеты: «Шелковый путь». Раньше его проводили по территориям России, Монголии и Китая, создавая не менее хардкорные маршруты, а теперь провели из Астрахани через Грозный и Волгоград в Москву. И смена локаций из песков и пустынь на степи, грязь, леса и поля не изменила статус рейда: «Шелковый путь» – все еще самый престижный марафон России.

И в этом году в классе мотоверздеходов T3 выиграл Никита Мазепин – четвертый русский в «Ф-1», бывший пилот «Хааса» и сын бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Причем позади остался даже чемпион «Дакара»-2017 в квадроциклах и вице-чемпион-2020 в том же классе багги Сергей Карякин.

А ведь это был первый официальный ралли-рейд Никиты – раньше он ездил на багги и квадриках исключительно личным порядком. И теперь вдруг такой прорыв в максимально далекой от шоссейных гонок и «Ф-1» дисциплине – как?!

«Удовольствие особое, мне очень понравилось, надеюсь продолжить выступление в ралли. Чемпионство в себе можно воспитать. Очень многое зависит от количества тренировок, всего нужно достигать своим трудом

Было ли важно выиграть? Хотелось бы. Хоть я к этому и относился как к тому, чтобы получить удовольствие, для меня в принципе абсолютно неважно, чем занимаюсь: играю в шахматы, бегу или выступаю в ралли-рейдах – всегда хотел быть первым. Получится ли у меня это или нет, не знаю, но мы всегда пытаемся это сделать».

Лучшая команда

Никита Мазепин вышел на старт на багги Snag Racing – это команда как раз чемпиона «Дакара» Карякина. До 2020-го ему обычно хватало бюджета на две машины для крупных заездов, затем ситуация с финансированием ухудшилась, и армада Сергея сократилась до одной. Партнерство с Мазепиным позволило вернуть второй экипаж – и получить достаточно быстрого гонщика.

Причем в России больше нет сравнимых по уровню организаций класса T3 – Snag Racing входит в число сильнейших со всей планеты. Хоть у них и нет денег «Ред Булл» или заводских мощностей Maverick, Can-Am или South Racing, они производят и улучшают 80% деталей самостоятельно, а стоковый багги служит лишь основной.

Также Snag Racing хорош еще и внутренней поддержкой вместе со способностью быстро чинить самые невероятные поломки.

На середине гонки Мазепин все это почувствовал на себе: экипаж Карякина переоформился в поддерживающий – с пятого этапа Сергей это не скрывал: «Я еду, закрывая Никиту, чтобы они могли ехать».

«Мы едем экипажем техсопровождения. И буквально за 40 км до финиша у Никиты на машине кулак вышел из строя. Но мы буквально минут за 10 его поменяли, может быть меньше», – признавался и штурман Карякина Иван Безденежных.

Но на рейдах это обычное дело: здесь побеждает обычно тот, кто дотерпит до финиша, потому команды из двух экипажей часто стараются помогать прежде всего тому, у кого меньше поломок на первой половине дистанции и потому больше шансов на победу. Эту тактику придумал «КАМАЗ» еще в начале 90-х – с ней и начал доминирование на «Дакаре», после чего ее подхватили буквально все. Будь на месте Мазепина абсолютно любой другой пилот – для Snag Racing ничего бы не поменялось, если бы он, конечно, оказался достаточно быстры и стабильным, чтобы объехать чемпиона «Дакара» на первой половине дистанции.

Причина выбора – в некоторой экспериментальности машины Никиты: ее Сергей называл «новым шагом в развитии команды». Суть – в облегченных карбоновых деталях, новых амортизаторах и целом ряде других деталей по тесты:

Все это – в рамках подготовки к «Дакару». Потому первый кубок – за второе место на «Золоте Кагана» (маршрут которого в этом году вписали в «Шелковый путь») – Никита отдал команде.

Сам Карякин пока остался на багги с предыдущего «Дакара» – с прицелом на точечную доработку к следующему рейду. Еще и поэтому помогал Никите – чтобы лучше разобраться с новой техникой, понять ее слабости, перспективы и методы быстрого ремонта.

Лучший штурман

«Здесь очень важна командная работа. Если раньше я сидел в машине один и отвечал за все сам, то тут во многих случаях было важнее, как штурман отработает. Например, сегодня по скорости мы никогда в жизни бы не смогли обогнать «КАМАЗ», но, благодаря Антону [Власюку] там, где потерялись наши соперники, не потерялись мы», – рассказал Никита в послефинишном интервью.

Антон Власюк – штатный штурман Карякина на «Дакаре» и соавтор всех его чудес за последние четыре года. Он выигрывал «Шелковый путь» в 2018-м, брал с Карякиным второе место на «Дакаре» 2020-го.

Никита не просто так упоминал вклад Антона: победа Мазепина на дебютном рейде еще раз доказывает, сколько же значит отличный штурман в ралли. А Власюк реально был лучшим на этом «Шелковом пути» в своем классе.

Но и самому Мазепину пришлось постараться: он толкал вездеход руками и брал подиум за подиумом

Никита реально поразил стабильностью: из десяти этапов семь закончил в первой тройке. Лидерство в категории он захватил за три дня до финиша, а на ленточке в итоге выиграл 40 минут у второго места. Карякин и вовсе отстал на 70 минут.

И такую стабильность на разных покрытиях нельзя сфальсифицировать или купить. Нет, правда: рейды – не кольцо, где все решают десятые доли секунды, и чисто теоретически слегка подкрученный тайминг будет непросто доказать. Здесь важно каждый день как минимум не разбивать машину (даже Фернандо Алонсо это не удалось во время его попытки на «Дакаре» – а ведь у него была вся заводская «Тойота» для ремонта!), а на бивуаке обычно все всех знают и там редко от кого-то можно что-то скрыть – людей там меньше, чем в «Ф-1», все – смелые энтузиасты и постоянно ходят друг к другу в гости.

И да, Мазепину и лично пришлось преодолевать трудности.

Например, на третьем этапе Никита проиграл лидеру меньше 2 минут, отстал от второго места на 5 секунд и привез самому Карякину почти 5 минут, но так атаковал в процессе, что слегка перестарался и досрочно сжег все топливо – за 100 метров до финиша! Пришлось толкать багги на бивуак руками:

Вышло жарко и тяжело:

Другие этапы вышли не проще:

«Сегодняшний этап был очень тяжелым, я переживал, мы проезжали четыре очень глубоких брода для багги. Окна ушли под воду» – рассказывал Никита после финального.

«Сегодня мы на ходу меняли предохранители, потому что мотор начал греться и вентилятор перестал работать», – рассказывал за два дня до финиша.

«Боремся с перегревом третий день: много раз приходилось выключать мотор. Это очень расстраивает, потому что теряешь темп. Очень отвлекает. Не можешь газовать в полную силу на прямых. Когда ты останавливаешься, глушишь мотор и ждешь, пока он остынет, то теряешь минуты. А я уверен: счет будет идти на минуты, и такого допускать нельзя.

Приходилось бороться со страхом того, что не доедешь до финиша. Я лично считал последние 5 километров, наверное, как 150. Теперь понимаю, почему в ралли-рейдах побеждают те, кто финишировал», – рассказывал Никита после первых трех дней.

Что ж, он все-таки финишировал.

«Мы очень довольны результатом. Поставленные задачи были достигнуты, можно сказать, что уезжаем отсюда с чувством выполненного долга, – прокомментировал Карякин на финише. – Я очень доволен. Большое спасибо организаторам за столь приятный спортивный праздник. А Никита молодец, 100 из 100, выиграл свой первый ралли-рейд в жизни».

Что дальше – «КАМАЗ» и «Дакар»?

Никита не против – пресс-служба «КАМАЗа» задавала ему этот вопрос и получила ответ: «Я бы очень хотел выступить в грузовом зачете, но понимаю, что у вас есть четыре экипажа, которые находятся на таком уровне, что для того, чтобы быть полезным и полноценно к этому перейти, нужно освоиться для начала в классе Т3 и подготовиться физически. Но, если мне поступит такое предложение, я с радостью его приму».

Но нужно помнить: оба Мазепиных – под личными санкциями ЕС, а главный ралли-рейд планеты организует французская A.S.O., тщательно выполняющая европейские ограничения. Например, из-за них уже снимали «МАЗ» – причем в последний момент, после присвоения номера и поставки техники на старт.

С Мазепиными все проще: они под санкциями с весны, завод «КАМАЗ» вместе с «материнским» концерном «Ростех» и главным спонсором – банком ВТБ – тоже. В нынешней ситуации шанс увидеть Никиту на «Дакаре» исчезающе мал.

И даже жаль: хотелось бы увидеть бывшего пилота «Хааса» на более сложных маршрутах и с более активным сопротивлением. На мировом уровне категория его мотовездеходов – одна из самых конкурентных на планете, и на каждом этапе «Дакара» в прототипах идет невероятная рубка. Кто знает, вдруг мы бы внезапно обнаружили, что у России есть еще один топовейший рейдовый пилот?

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Владимир Астапкович