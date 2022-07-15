Слишком нестабильный, токсичный для Ферстаппена, лучший аналитик: Феттель, Риккардо, Сайнс и остальные гонщики «Ред Булл» глазами их шефа

«Ред Булл» – наверное, самая успешная система поддержки пилотов из современных: за 15 лет она поставила двух чемпионов «Формулы-1», 6 попавших на подиумы и 18 просто стартовавших в Гран-при. Да и прямо сейчас на решетке – 8 пилотов их программы из 20 (то есть почти половина!).

За то же время у «Мерседеса» – ни одного чемпиона и двое воспитанников на решетке (зато – включая Расселла), у «Феррари» – пятеро (включая Леклера), у «Макларена» – трое (зато Норрис и Хэмилтон), а у «Рено»/«Альпин» – один.

А для России программа «Ред Булл» всегда будет родной благодаря помощи в восхождении Даниила Квята – с ней пилот из Уфы взял титул в GP3 (нынешняя «Ф-3»), стал самым юным обладателем очков в истории «Ф-1» (рекорд потом перебит Ферстаппеном) и завоевал три подиума.

Рулит же программой гоночный советник завода Гельмут Марко – именно он решает, кто из пилотов и где будет гоняться. Шеф команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер управляет именно командой – то есть отвечает за операционную деятельность, разработку машины и повседневное функционирование. Но глобальную стратегию выстраивает именно грозный Марко – всегда прямой и немного грубый австриец, сам бывший пилот «Ф-1» (и большой товарищ Ники Лауды), потерявший глаз на Гран-при Франции 1972-го (ему в шлем прилетел камешек из-под колеса «Лотуса» Эмерсона Фиттипальди. Были у Марко и мощные гоночные успехи: победа на «Ле-Мане» в 1971-м и интерес «Феррари» (Лауда после признавался, что фактически занимал места, освобожденные Гельмутом).

А перед Гран-при Австрии Марко устроил сеанс откровенности корпоративному журналу Red Bullettin – и выдал главную черту каждого действующего пилота «Ф-1» из программы. Потому, к сожалению, обошлось без оценки Квята – но все равно теперь вы точно познакомитесь поближе с каждым гонщиком.

Алекс Албон (26 гонок и 2 подиума за «Ред Булл», 12 гонок за «Торо Россо», сейчас в «Уильямсе»)

Алекс получил довольно много ударов в юниорских сериях, поэтому мы решили расстаться. Однако он пережил турбулентную фазу, мы позвали его обратно, и он совсем не потерял в скорости. Я не согласен с тем, что Льюис Хэмилтон уничтожил Албону карьеру. Скорее он ее затормозил.

На Гран-при Бразилии 2019 года Алекс ехал вторым, пока Льюис не выбил его с трассы. Потом Алекс хотел обогнать Хэмилтона по внешней траектории в гонке 2020 года на «Ред Булл Ринге», но соперник вытолкал его в гравий. Алекс вполне мог выиграть ту гонку, но остался с пустыми руками. И ему понадобилось довольно много времени, чтобы все это пережить. Алекс очень быстрый гонщик, но мне кажется, что он просто слишком хороший и порядочный. Он чем-то похож на Дэвида Култхарда – который тоже всем нравился, но в итоге оказался недостаточно жестким пилотом.

Юки Цунода (33 гонки за «Альфа Таури», лучшая позиция – 4-я)

Юки – очень нетипичный японец. Для японцев обычно характерны вежливость и дисциплинированность. В Юки нет ни того, ни другого! Поначалу его английский был очень плох. А потом он очень быстро и весьма основательно выучил английские ругательства. У него также есть склонность к внезапным вспышкам гнева. Но кто бы что ни говорил, при этом Юки чертовски быстр. Глупые аварии по ходу первого сезона в «Формуле-1» несколько подорвали его уверенность в себе.

С точки зрения чистой скорости он ничем не уступает своему напарнику Пьеру Гасли, хоть на старте этого сезона мы и не видим отражение этого в результатах. Но мы верим в него и его огромный потенциал. Когда он не находится в состоянии стресса, он невероятно забавный и очень приятный парень. Юки всем нравится – даже с учетом того, что таких срывов не бывает ни у кого.

Пьер Гасли (12 гонок за «Ред Булл», 33 гонки и 1 подиум за «Торо Россо», 50 гонок, победа и подиум за «Альфа Таури»)

Пьеру понадобилось два года, чтобы выиграть практически все в юниорских сериях. Ему нужно было учиться на своих ошибках. Поворотным моментом стало наше решение отправить его в Японию в 2017 году, чтобы он выступал в «Супер-Формуле». И Пьер проиграл чемпионский титул только потому, что последний этап чемпионата отменили из-за тайфуна.

Оказавшись в «Ред Булл», он проиграл Максу. И начал искать оправдания, вместо того, чтобы осознать собственные ошибки. Но после возвращения в «Альфа Таури» ему удалось вернуть свою лучшую форму. Он лидер команды и делает просто невероятные вещи. Как и его соотечественник Франсуа Север, он быстр, дерзок и предан прекрасному в своей жизни.

Карлос Сайнс (56 гонок за «Торо Россо», сейчас в «Феррари» – 11 подиумов и 1 победа за карьеру)

В младших категориях он был чертовски быстр. На первых же тестах «Формулы-1» на «Сильверстоуне» Карлос в скоростных поворотах оказался даже чуть быстрее Себастьяна Феттеля, который на тот момент был для нас безусловным ориентиром. Карлос долгое время жил в тени своего отца, двукратного чемпиона мира по ралли.

Карлос был несправедливо обременен образом избалованного сына известного гонщика, в то время как на самом деле Карлосу наоборот приходилось постоянно бороться, чтобы вырваться вперед. Ему просто не повезло получить в напарники Макса Ферстаппена. И в связи с непростыми отношениями этих двоих атмосфера в «Торо Россо» была весьма токсичной. С учетом всех обстоятельств и состояния команды на тот момент, я просто не видел способа сохранить Карлоса в системе «Ред Булл». В итоге он ушел в «Рено», потом в «Макларен», а потом в «Феррари».

Даниэль Риккардо (100 гонок, 7 побед и 29 подиумов за «Ред Булл», 39 гонок за «Торо Россо», сейчас в «Макларене», 8 побед и 32 подиума за карьеру)

Жизнерадостный, невероятно талантливый от природы парень с потрясающими умениями контролировать болид. Помню, как на самом первом отборе он вылетел из последнего поворота, почти развернулся, но при этом он каким-то образом умудрился поймать машину и даже отыграл время. Даниэль садиться за руль болида и сходу может быть очень быстр.

Даже до перехода в «Ред Булл» его карьера постоянно шла по восходящей траектории. В свой первый год в «Ред Булл» он победил Себастьяна Феттеля со счетом 3:0 по выигранным гонкам. Ключевым моментом в карьере Даниэля стал выход на сцену Макса Ферстаппена. И вместо того чтобы принять бой, Даниэль решил попытаться сохранить дистанции. Что случилось дальше вы и так знаете. Очень жаль. С Даниэлем было всегда приятно работать. По скорости он вполне сравним с Максом, Даниэлю просто не хватает стабильности.

Серхио Перес (32 гоноки, 2 победы и 11 подиумов за «Ред Булл», 3 победы и 21 подиум за карьеру)

Он был в наших списках еще подростком, а особенно сильно нас впечатляла его скорость на дистанции гонки. Однако на тот момент его партнеры Серхио задумывали для него другой карьерный путь. Поэтому до перехода в «Ред Булл» прошло какое-то время.

Он перешел к нам, уже имея за плечами победу в гонке, и находился в отличном настроении. Потом он встретился с Максом. И это привело к определенной неуверенности, особенно если мы говорим о скорости в квалификациях. Однако он оставил эти проблемы позади.

Чеко настоящий командный игрок. Макс не стал бы чемпионом без его помощи. Вне гонок Чеко знает, как получать от жизни удовольствие. Он всегда сам выбирает отель, где остановиться, живет со своей командой и своими советниками. Я точно не знаю, чем они все занимаются, но они все очень приятные люди.

Себастьян Феттель

Себастьян пришел к нам в очень юном возрасте. У него всегда был очень аналитический ум, в работе всегда все анализирует. Он очень трудолюбивый. И всегда старался по максимуму использовать все имеющиеся технические возможности. В том числе и поэтому у него было довольно большое преимущество над талантливым Марком Уэббером.

На некоторых трассах Марк был просто непобедим – например, на «Нюрбургринге», или на третьем секторе трассы в Барселоне, однако по ходу сезона в целом преимущество явно было на стороне Себастьяна. И в случае с каждой технической инновацией – будь то выдувной диффузор или новый производитель шин, – он добивался оптимальной работы за счет своих технических умений. Эта способность и сделала его четырехкратным чемпионом.

Макс Ферстаппен

Макс – быстрейший гонщик, который когда-либо за нас выступал. Он также постепенно становится все более совершенным. Макс как раз является примером настоящего таланта, который появляется раз в поколение, один за десять лет. Присущее ему сочетание скорости, гоночного мастерства и уверенности в себе поистине уникально. Он не идет на компромиссы и не выбирает слова в интервью. И он отвечает за то, что говорит и делает, и него довольно жесткий характер.

Если говорить о гоночных умениях, то сейчас нет пилота, который был бы быстрее него на одном круге. Он с самого начала был очень умен в плане продумывания своих действий по ходу гонки. В качестве доказательства можно вспомнить его первый выигранный Гран-при – в Барселоне, когда он был совсем новичком в «Ред Булл», где он сдерживал значительно более опытного Кими Райкконена на «Феррари» на протяжении 40 кругов, старался беречь шины на тех участках, где обогнать его было невозможно, и всегда прибавляя на тех участках, где мог оказаться в уязвимом положении.

Фото: Gettyimages.ru/ Mark Thompson, Clive Mason, Clive Rose, Lars Baron, Dan Mullan; globallookpress.com/IMAGO/Eleanor Hoad