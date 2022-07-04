В «Ф-1» на трассу прорвались эко-активисты – с сидячей забастовкой против нефти. Болиды пролетали рядом, акцию не поняли даже Феттель и Хэмилтон

Полиция упаковала за минуту.

Первый круг Гран-при Великобритании запомнился крупнейшей аварией года – Чжоу улетел в барьеры на «Альфа Ромео» после столкновения с Расселлом и Гасли, и лишь гало спасло новичка от неминуемой гибели. Сразу после крэша дирекция гонки вывесила красные флаги, и всех заботила только судьба китайского пилота – но вообще во время первого круга еще случилось вторжение на трек эко-активистов из организации противников нефти и нефтепродуктов Just Stop Oil.

Если приблизить, можно увидеть, как активисты садятся на трек, а мимо них пролетают болиды – к счастью для протестующих, уже сбросившие скорость из-за желтых (а затем и красных) флагов после аварии Чжоу.

Активисты пытались сорвать гонку и привлечь внимание к проблеме чрезерного использования нефтепродуктов и вреда для экологии, но привлекли только внимание полиции: она заранее знала о плане и сразу арестовала семерых участников.

В остальном же момент вышел максимально неудачным: из-за красных флагов всех беспокоил только Чжоу и его здоровье. Активистов никто из телезрителей и не заметил, пока комментаторы о них не рассказали.

Не самый продуманный способ протеста вызвал непонимание даже у главных активистов «Ф-1» – Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля (который сам на этапе в Канаде громко выступал против добычи нефти из нефтеносных песков).

«Каждый волен иметь свое мнение по этому поводу. Я считаю, что их действия – не следствие разочарования, но это отчаянный жест, и я в огромной степени сочувствую их страхам и тревогам. Любой, кто понимает масштаб проблемы, движется в сторону такого понимания.

Но существует и оборотная сторона. Маршалы пытались остановить происходящее, возник риск для людей – гонщиков, маршалов. Есть две стороны», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

«Как мы увидели сегодня, это очень опасный спорт. Я не был в курсе протестов. Хотя я всегда поддерживаю людей, которые отстаивают то, во что верят, это нужно делать безопасно. Пожалуйста, не прорывайтесь на гоночные трассы ради протеста – мы не хотим, чтобы вы оказались под угрозой», – написал Льюис Хэмилтон в инстаграм-сторис.

«Я подумал, красные флаги вывесили из-за них, потому что увидел трех ребят, которые ко мне бежали, как только я выехал из пятого поворота. Безусловно, люди могут проводить манифестации, это их право. Просто я не считаю, что прорыв на трассу «Формулы-1» – лучший способ. Так ты создаешь угрозу для себя и пилотов.

Да, я поддерживаю посыл. Считаю, «Формула-1» уже проделала большую работу – мы стремимся к CO2-нейтральности к 2030 году, прикладываем усилия в этом направлении. Но надо протестовать осторожнее – они могли погибнуть или вызвать аварию», – высказался победитель Карлос Сайнс из «Феррари».

«Конечно, «Формула-1» должна делать больше, добиваться улучшений. Здорово, что люди сражаются за свои убеждения, но лучше не подвергать опасности себя и других. Тем не менее, уверен, что «Формула-1» все равно может достичь большего, и нам следует вместе показать пример», – заявил Серхио Перес из «Ред Булл».

«У всех есть право говорить о проблемах, но ни у кого нет прав подвергать жизни опасности, – заключил шеф «Ф-1» Стефано Доменикали. – Действия этой маленькой группы людей были полностью безответственные и опасные.

Благодарим полицию за отличную работу, мы не должны спускать риск, которому они подвергли пилотов, маршалов, фанатов и самих этих активистов. Протестовать можно о чем угодно, но так – это было глупо. Это меньшее, что я могу сказать».

«Пожалуйста, не поддерживайте такое безрассудство, – написал в твиттере комментатор Sky Sports F1 и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл (который как раз и вел прямой эфир). – Их могло размазать на сотню маленьких кусочков, а фанаты, маршалы и пилоты оказались перед риском травм и смерти. Одному однажды повезло. Я полностью на 100% поддерживаю свободу слова, но высказывайтесь ответственно».

Судя по всему, Брандл имел в виду священника, выбежавшего на трек «Сильверстоуна» в 2003-м – он призывал всех «читать Библию, она всегда права».

«Я чуть его не убил!» – прокомментировал тогда по радио едва отруливший Марк Уэббер.

А активисты Just Stop Oil искренне считают акцию успешной – ведь их лидера Джеймса Скита тут же привели на следующее утро в шоу «Доброе утро, Британия».

«В первую очередь мы требовали, чтобы коалиция G7 объявила о полном прекращении инвестиций в новые проекты разработки ископаемого топлива. То, что мы сегодня видим – это провалы нашей политической системы. Обычные люди чувствуют себя вот настолько в отчаянии – не только потому, что их правительство не делает должных действий по поводу климатического кризиса, но еще и активно продвигает 40 новых проектов. Если они будут завершены – то убьют нас всех.

Достигли ли мы цели акции на Гран-при? Я – в вашей программе и говорю о самой значительной проблеме человечества. Я бы назвал это успехом. Абсолютно, нам нужна была публичность. К сожалению, у нас кончается время.

Сейчас мы в отчаянной ситуации. Недавно в Королевстве у нас было три серьезных шторма. Недавно температура в Британской Колумбии достигла 49 градусов. Рекорд побит на 16 градусов! В Арктике температура недавно было на 30 градусов выше средней. 40 градусов выше средней – в Антарктиде. В Индии и Пакистане стояла такая жара, что птицы натурально падали с неба. Неурожай – по всему миру. Если не начнем действовать – нам всем конец.

Все предыдущие протестные кампании совершали громкие действия. Мы бы не жили в нынешнем обществе, если бы они не действовали. Но неправда, будто они делали все по-умному и сперва перетаскивали общественное мнение на свою сторону. Они были одними из самых непопулярных в свое время.

Публике надо понять: она систематически обманута. Государство не собирается справляться с кризисом. Корпоративные и бизнес-интересы, а также корпоративные медиа, как ваше, также соучастники.

О чем еще мы бы сейчас говорили, если бы не наш протест на Гран-при? К сожалению, такие медиа просто не дают теме кризиса нужного экранного времени.

Опасность таких протестов? Я понимаю, это контринтуитивно. Но история показывает вновь и вновь: гражданское сопротивление – самое эффективное средство создания изменений в обществе, которое нам требуется в небольшое оставшееся время».

А вы на чьей стороне?

Фото: REUTERS/Peter Cziborra; Gettyimages.ru