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Ферстаппен развернулся в решающей части квалы, но поймал машину. И включил иронию – «да это новый способ прогрева шин!»

Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Формула-1
Гран-при Великобритании
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Ред Булл Ред Булл
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Чемпионский сарказм.

Гран-при Великобритании вновь удивил непредсказуемой погодой: за 5 минут до квалификации над «Сильверстоуном» зарядил дождь, и гонщики сражались за поул на мокрой трассе. Осадки то стихали, то возобновлялись, потому состояние покрытия постоянно менялось от очень скользкого с более сухому и цепкому – причем абсолютно непредсказуемым образом. В таких условиях любой круг мог оказаться решающим: если бы дождь внезапно усилился, никто бы время не улучшил. С такой же вероятностью любой поворот мог оказаться последним: из-за непредсказуемого сцепления сорвать могло кого угодно.

Действующий чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен ощутил это на себе – ему пришлось ловить машину посреди третьего сегмента. И №1 все выполнил мастерски – с правильно выбранным моментом для завершения полного разворота.

«Третий сегмент квалификации иногда превращается в подобие лотереи, особенно на мокрой трассе, – прокомментировал Макс после клетчатого флага. – Очевидно, на трассе было очень скользко. А это был новый способ прогрева шин!»

«Он не потерял ни одного круга! В развороте он потерял всего две секунды, – признался и шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер. – Это было смешно! Выглядело очень четко, но этого не было в плане! Максу нравится искать грань новую возможного».

И ведь правда: Ферстаппен в итоге спас машину и до последнего круга претендовал на поул. И проиграл не из-за личной ошибки, а из-за желтых флагов после разворота Леклера – поднял ногу с педали газа, как и положено (против тройки предыдущих случаев, когда Макс игнорировал сигналы маршалов, выигрывал квалификации, а потом терял места на старте из-за штрафов).

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