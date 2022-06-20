Тренер Хэмилтона проиграла прыжок в реку – спорили на подиум. Льюис приехал третьим и столкнул ее в воду

Через неделю после худшего заезда в карьере.

Льюис Хэмилтон едва вылез из болида 12 июня в Баку из-за дикой тряски – держался за спину, кричал по радио и молился о конце гонки, а после финиша анонсировал вызов физиотерапевта и акупунктурщика для восстановления. Но активнее всех работала над состоянием семикратного чемпиона его многолетний тренер Анжела Каллен:

«Навечно ей благодарен, без нее я бы пропал. Каждый день растягиваемся, занимается восстановлением в криокамере и акупунктурой. Мне намного лучше», – писал Хэмилтон перед Гран-при Канады.

Тем не менее, Анжела, кажется, не верила в успех Льюиса всего через пару дней после непростого уик-энда – все-таки этап в Монреале выпал на следующую неделю после Баку.

Однако семикратный чемпион завершил заезд третьим – на подиуме!

И Анжеле пришлось прыгать в реку – причем Хэмилтон ее столкнул:

«Давай, Андж! Анджела сказала, если Льюис финиширует на подиуме, она прыгнет в реку. Ей просто нужен толчок», – написал «Мерседес» в соцсети, которую запрещает называть Роскомнадзор.