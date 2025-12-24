  • Спортс
  • Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Леклера даже не пустили бы в Маранелло, не приняли бы как клиента при Энцо Феррари»
8

Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Леклера даже не пустили бы в Маранелло, не приняли бы как клиента при Энцо Феррари»

Мерцарио заявил, что Леклер бы не выступал за «Феррари» при Энцо.

Бывший гонщик «Формулы-1» и «Феррари» Артуро Мерцарио выразил сомнения в способностях лидера Скудерии Шарля Леклера, который в 2025 году обыграл нового напарника Льюиса Хэмилтона.

«В «Феррари» Леклер занял место, которое в то время ему не полагалось. Он блестящий пилот – как и многие другие. Можно бросить несколько бумажек с именами в шапку и вытянуть одну – он так же хорош, как и любой другой. Он не особенный.

Гордиться тем, что ты впереди семикратного чемпиона мира вроде Хэмилтона, когда на самом деле Льюис просто сбавил обороты, потому что не встроился в команду? Почему он вообще должен выкладываться на 110 процентов в таких обстоятельствах?

Если бы был жив Энцо Феррари, его даже не пустили бы в Маранелло. Я в этом уверен. Его не приняли бы даже как клиента», – сообщил итальянец.

Позорный сезон «Феррари» завершен. Чего ждать в 2026-м?

Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Элканн последний, кому стоит открывать рот. Он даже не представляет, насколько важен вклад гонщиков»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Automoto.it
