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Что случилось на Гран-при Канады: «Феррари» повезло, Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов, Леклер ворвался в топ-5 с последнего ряда

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Но Макс все равно выиграл.

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Канады с поула, но вышло совсем нелегко: «Феррари» Карлоса Сайнса перехватывала лидерство и напрягала чемпиона все финальные 15 кругов, а в середине заезда перед «Ред Булл» даже мелькнул призрак заднего антикрыла «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона (он финишировал третьим).

Но №1 провел мастерский безошибочный заезд даже без радиосвязи с мостиком: не ошибался, отрывался от соперников в первом секторе (где у «Ред Булл» было максимальное преимущество) и умно распределял дополнительный электрический заряд на прямых, нивелируя эффект DRS у «Феррари».

Стартовый порядок выглядел так:

Не удивляйтесь Фернандо Алонсо на первом ряду: квалификация прошла в переменчивых условиях на подсыхающем треке после дождя, и двукратный чемпион просто доказал мастерство (Карлос Сайнс ошибся в последнем повороте в битве за поул).

Ух, вот это круг Алонсо на мокрой трассе: брызги, ничего не видно, машина скользит на каждой луже. Быстрее в Канаде проехал только Ферстаппен

Шарль Леклер в принципе стартовал из хвоста из-за полной замены всей силовой установки – «Феррари» уже выбралась за пределы разрешенного на сезон числа элементов из-за отказов в Испании и Баку. Потому монегаску и пришлось прорываться.

Запланированная перед гонкой стратегия быстро улетела в трубу из-за раннего гранулирования – последствия постоянных холодных и дождевых практик: команды просто не успели собрать нужное количество информации. Потому первоначальные отрезки оказались короче – это ударило по Ферстаппену в смысле стратегии, но автомобили безопасности обнулили все планы в принципе.

Сюжет битвы за топ-5

  • Сайнс разделался с Алонсо еще на третьем круге и бросился в погоню за Ферстаппеном, штампуя быстрейшие круги.
  • К седьмому кругу «Мерседесы» обогнали всех – «Хаасов» и остальных.
  • Серхио Перес сошел на 9-м круге из-за отказа коробки передач и вызвал виртуальный автомобиль безопасности. Им воспользовались Ферстаппен и Хэмилтон – и потратили вместо 20 секунд по 9,5 секунд.
  • Болид Мика Шумахера сломался на 20-м круге – сын Михаэля потерял место в топ-10 и вызвал еще один виртуальный сэйфти-кар. Им воспользовался уже Джордж Расселл и сохранил место в топ-5, а также Карлос Сайнс – и вернулся третьим. Алонсо остался на треке – единственным среди лидеров на старых шинах – и Карлос с Льюисом легко его обогнали.
  • Алонсо сменил шины только на 29-м круге – единственным в пелотоне выбрал стратегию с одним пит-стопом. Выехал на 7-й позиции, отстал от трафика и явно следовал запланированному темпу.
  • Леклер прорвался на шестое и намертво уперся в Окона. 10 кругов гонок за антикрылом «Альпин» заставили Шарля признать поражение – и даже ответить «Феррари» «делайте что хотите» на предложение «плана Б». Поехал в боксы на 42-м круге, напоролся на медленный пит-стоп (5,3 секунды) и вернулся на трек 12-м за Риккардо – вновь в трафик🤷🏻‍♂️
  • Ферстаппен побывал в боксах на 43-м круге. Хэмилтон провозил Макса круг за своим антикрылом и затем тоже отправился в боксы. Расселл отправился за новыми покрышками на 46-м круге. Все выехали впереди Алонсо – «Альпин» проиграла стратегию начисто.
  • Окончательно шансы Алонсо на топ-5 добили очередные проблемы с мотором – может, «Альпин» и зря ушла от концентрации на надежности.
  • Вылет Цуноды на 49-м круге помог «Феррари» – вызвал сэйфти-кар, пока Сайнс лидировал после волны пит-стопов. Карлос как раз сменил шины в самый удачный момент – и выехал сразу позади Ферстаппена – ему не потребовалось обгонять Хэмилтона и нагонять Макса. Леклер тоже поднялся прямо за Алонсо – и получил шанс атаковать «Альпин» вновь.
  • Леклер обогнал Алонсо на 58-м круге – через 3 круга после рестарта. На 60-м круге пал и Окон – №16 ворвался топ-5.
  • Сайнс гнался за Ферстаппеном 15 кругов подряд и прессинговал, но придушенный мотор «Феррари» вместе с недостатком эффективности шасси и слишком большим количеством лобового сопротивления не позволяли Карлосу подобраться на дистанцию атаки именно к зоне торможения – ведь именно перед ней сопротивление воздуха сильнее замедляло F1-75 даже в DRS. Техническая победа «Ред Булл»!

Однако и Макс молодец – он мог проиграть только из-за личной ошибки, но устоял. Сайнс тоже сделал все, что мог, и просто не имел возможности поехать быстрее. Битва равных соперников.

Занятные факты о битве в середине и подвале пелотона

  • Боттас 6 кругов ездил за «Уильямсом» Албона с DRS – и ничего не мог поделать🤷🏻‍♂️
  • Магнуссен потерял место в топ-10 из-за поломки антикрыла и долгого пит-стопа для ремонта
  • Норрису перепутали шины на пит-стопе – Ландо простоял в ожидании нереально долго и улетел на последние места

Итог гонки: отличный результат Чжоу (новичок «Альфа Ромео» приятно удивляет боевитостью и стабильностью!), очередной фэйл Риккардо (теперь выехал на траву в битве со Столлом за топ-10, потерял скорость и пропустил канадца).

В чемпионате Ферстаппен отрывается с невероятной скоростью – уже 46 баллов преимущества от второго места (оно осталось у Серхио Переса, Леклер отстает уже на 49 очков).

В Кубке конструкторов позиция без особенных изменений: «Ред Булл» сохраняет статус-кво, «Феррари» продолжает самоуничтожение через последствия ненадежных деталей.

Впереди еще 13 Гран-при, но скорость падения итальянской команды с первых мест реально все еще впечатляет.

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Кажется, «Феррари» приглушила все свои моторы после массовых поломок. На прямых замедлились все – от заводской команды до клиентов

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Фото: REUTERS/Chris Helgren

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