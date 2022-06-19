Ух, вот это круг Алонсо на мокрой трассе: брызги, ничего не видно, машина скользит на каждой луже. Быстрее в Канаде проехал только Ферстаппен

Восхищаемся?

Гран-при Канады три дня подряд поливало дождем, и квалификация тоже прошла на мокром асфальте – тяжкие условия помогли с сенсациями: Мик Шумахер квалифицировался шестым, Кевин Магнуссен – пятым, а новичок Чжоу из «Альфа Ромео» пробился в топ-10 впервые в карьере.

Но круче всех выстрелил Фернандо Алонсо: 40-летний двукратный чемпион «Ф-1» впервые за 10 лет ворвался на первый ряд! В последний раз это произошло на Гран-при Германии 2012-го – тогда испанец выступал за «Феррари» и выиграл квалификацию и гонку.

Кроме этого, Алонсо станет вторым пилотом в XXI веке, стартовавшим с первого ряда после 40 лет. Ранее такое удалось Михаэлю Шумахеру на Гран-при Китая 2012-го.

И Фернандо ворвался в историю не благодаря удаче или авариям соперников, и исключительно личным мастерством – посмотрите, в каких кошмарных условиях он гнал через брызги, нулевую видимость и лужи в каждом повороте:

Казалось, в третьем сегменте трасса уже подсыхала до более-менее чистой траектории, но именно в поворотах на некоторых поребриках отказала система дренажа – и потому сохранялись вот такие условия.

Быстрее оказался только действующий чемпион Макс Ферстаппен – все-таки №1 и в дождь признанно хорош (еще с 2016-го), и «Ред Булл» уровнем повыше «Альпин» Алонсо.