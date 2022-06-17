В «Ф-1» теперь будут снимать болиды с гонок за тряску. Альтернатива – замедление на секунду с круга, пострадают «Мерседес» и «Феррари»

Устали от жалоб пилотов.

На Гран-при Канады сезон «Формулы-1» фактически начинается заново, но теперь с жесткими ограничениями на подскоки болидов на прямых. Регулятор чемпионата мира – ФИА – выпустила директиву Т039/22, согласно которой технические делегаты после практик определят и ограничат пределы тряски машин. Не выписавшихся в лимит ждет замедление, а бунтарей – дисквалификация.

Это долгожданный ответ на главную проблему «Формулы-1» – мощные подскоки болидов (эффект галопирования и усилившиеся в последних гонках подпрыгивания на кочках). После громких заявлений вроде «не хочу ходить с палочкой в 30 лет» от Пьера Гасли, «словно твою голову набивает Стеф Карри, как баскетбольный мяч» от Дэна Риккардо и едва выбравшегося из болида Хэмилтона ФИА открыла расследование вопроса – и за пять дней нашла решение, выстроенное исключительно вокруг безопасности.

Ограничения коснутся предельной степени вертикальной перегрузки (ее назвали Az) для каждой машины на быстрых кругах – технические делегаты рассчитают колебания отдельно после трех практик и объявят максимальные значения перед квалификацией. После этого омологированные под директиву настройки машины менять нельзя – то есть правило «закрытого парка» частично включится еще до старта квалификации.

Вычислять предел придется каждый раз заново, поскольку все трассы разные, а у каждой машины из-за собственного набора характеристик и философии шасси разные дорожные просветы, ходы подвесок и окно изменений настроек.

На первых двух практиках каждая команда обязана выпускать обе машины на контрольную серию из трех подряд быстрых кругов без DRS и передавать все данные телеметрии с закрепленных на болидах акселерометрах (вообще они всегда присутствуют на машинах и собирают данные, но не передают их в режиме реального времени прямо на мостик ФИА – обычно информацию скачивают и обрабатывают после сессий). Если у делегатов появится подозрение в намеренном скрывании скорости – они потребуют повторить проезд (но вообще мухлевать с замедлениями бессмысленно – ведь времена легко сопоставляются с соперниками, так что для обмана ФИА требуется картельный сговор вей «Ф-1»). По результатам проездов и рассчитают пределы перегрузок.

И в третьей практике команда должна стабильно в него укладываться. Если у нее не выйдет, машину обязуют настроить на «безопасный дорожный просвет», либо (в случае невозможности задирания задней части до предписанного уровня) – на максимально возможный без смены хода подвески + 10 мм.

Только одно повышение просвета на 10 мм здорово замедлит болиды – по оценкам технического эксперта «Формулы-1» и одного из авторов программы Tech Talk на F1TV Крэйга Скарборо, машины потеряют в районе секунды с круга (естественно, все зависит от длины и характера круга, но в таких случаях обычно имеется в виду стандартная трасса вроде Барселоны с разными типами поворотов и временем в 80-90 секунд. На моторных трассах с большим количеством прямых потери будут меньше, на картодромах вроде «Хунгароринга» – больше). В случае отказа или невозможности – дисквалификация: ФИА пошла по пути включения вопроса в первостепенные элементы безопасности, и потому команды столкнутся с подходом полной нетерпимости. Либо болид не трясет выше предела – либо вы не гоняетесь.

Возможны несколько исключений:

команда пожелала поднять дорожный просвет еще выше;

вносятся изменения из-за погодных условий (под дождь обычно подвеску и просвет настраивают совсем по-другому – и точно не как можно ближе к асфальту);

поправки из-за требований к охлаждению (но их надо согласовать и защитить перед техническими делегатами);

из-за изменений в предписаниях по давлениям в покрышках;

при изменении загрузки переднего антикрыла (только его можно менять в «закрытом парке», но команды редко это делают не в гонке и без крайней необходимости, поскольку каждый градус сильно влияет на общий аэродинамический баланс).

Изменения вступают в силу уже в Канаде, но штрафов и санкций пока не будет – только предупреждения. Просто ФИА самой нужно отработать процессы с формулами и лучше рассчитать значения допустимых перегрузок при тряске.

Кто больше пострадает? Кажется, «Мерседес» – и внезапно «Феррари»

Давайте посмотрим на последние доступные опубликованные данные по вертикальным перегрузкам из-за колебаний – в 15-м повороте трассы в Баку:

У «Мерседеса» – больше всех, а отметку в 0,6G пробивали в разные фазы гонки только «Феррари», «Альфа Таури» и «Астон Мартин».

Вот первый поворот:

Проблема постепенно нагоняет всех в течение гонки, но главные пострадавшие – примерно те же (и еще «Альпин» с «Хаасом»).

А это – динамика исправления ситуации между первыми тестами и Гран-при Испании:

Ситуация стала намного лучше на стационарных трассах с гладким асфальтом, но городские автодромы с кочками возвращают подскоки на старый уровень. ФИА больше не могла их игнорировать.

«Мерседес» точно хотел не этого», – рассказал репортер Sky Sports F1 Тед Кравиц в ближайшем включении из паддока на Гран-при Канады.

«Смелый ход ФИА. Будем надеяться, что она сможет контролировать невероятно сложную систему, которая, похоже, появится. Решение наверняка повлияет на расклад сил. Преимущество «Ред Булл» может даже возрасти», – резюмировал эксперт официального сайта «Ф-1» Марк Хьюз.

«Меня волнует, что краткосрочные меры убьют борьбу за титул. Машина «Феррари» в первых гонках агрессивно подскакивала. Если придется поменять дорожный просвет некоторых болидов из-за слишком серьезных колебаний, «Феррари» окажется в их числе, – высказался технический редактор The Race Скотт Митчелл. – Не хочу сказать, что я бы предпочел техническое решение, которое сразу же убрало бы галопирование или подскакивание. Тогда в проигрыше оказался бы «Ред Булл», ведь «Феррари» стала бы быстрее. Если говорить о честности, это такая же чушь».

Не похоже, будто Хэмилтон наныл на чемпионскую машину! Тем не менее, «Мерседес» все-таки теоретически может выиграть: если ФИА заставит директивно править просвет и другим (а не только восьмикратным чемпионам), то сильнее замедлятся все (а не только восьмикратные чемпионы). То есть W13 точно не полетит к первым местам и глобально его позиция третьего болида пелотона тоже вряд ли улучшится – просто статус-кво может закрепиться, но без боли в спине Хэмилтона и Расселла.

Выиграют же команды, уже победившие галопирование – вроде «Ред Булл» и «Альфа Ромео» (если инженеры швейцарцев не врут). Проиграют больше всех те, кто вроде бы справился, но временами машины при изменении топливной загрузки начинают выдавать колебания большей амплитуды – вроде «Альпин», «Макларена» и как раз «Феррари». Но, возможно, им просто придется настраивать болиды слегка консервативнее.

Фото: East News/AP Photo/Sergei Grits; Gettyimages.ru/Clive Rose, Mark Thompson