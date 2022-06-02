Боттас подарил Хэмилтону постер со своим пикантным фото. Льюис называл его «лучшим» и обрадовался – пообещал сняться так же

Трогательная дружба бывших напарников.

Валттери Боттас взорвал сеть нюдсом с отдыха в горной речке Колорадо. Фото так развирусилось, что собрало полмиллиона лайков за полдня. Валттери с умом воспользовался популярностью снимка – запустил продажу эксклюзивных постеров, а заработанные деньги обещал отправить на благотворительность.

Предложение действовало всего 24 часа, но даже с ограничением по времени удалось собрать $50 000. Такой ажиотаж удивил и самого гонщика: «Пока мне не приносили эти фотографии для того, чтобы я оставил автограф. Но, может, еще принесут. При этом я видел, как люди вешают эту фотографию в комнатах, на кухне, в спальне.

Действительно невероятна сила социальных сетей. То есть можно за сутки собрать $50 000 на благотворительность с помощью фотографии чьей-то задницы. Просто безумие. Я этого не понимаю. Но, знаете, эти деньги пойдут на благое дело».

Фотографию бывшего напарника оценил и Льюис Хэмилтон – на разговоре с журналистами перед Гран-при Испании: «Я бы купил. Для благотворительности – конечно. Я даже не знал, что они продаются. Считаю, отличное фото. На самом деле, одно из лучших фото, что я видел.»

В итоге постер Льюису достался бесплатно: узнав об интересе друга, Валттери сразу вручил ему подарочек – перед Гран-при Монако. Причем уже подписанный и в рамке!

Семикратный чемпион не сумел скрыть счастья и пообещал последовать примеру Боттаса: «Думаю, туда можно приклеить меня, сидящего рядом... Когда я в следующий раз буду в Колорадо, то выставлю булочки и повторю фотографию. Пришлю тебе».

Фото финна продавали за $12, а значит – значит, больше 4000 человек прикупили постер с голым Боттасом. Только представьте, какой спрос будет на Хэмилтона!

А Валттери уже не может остановиться с новыми мемом – заезд в Монако он отметил таким твитом:

Жаль, 300 тысяч лайков тоже нельзя пожертвовать на благотворительность.