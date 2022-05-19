Ферстаппен заработал $48 млн за чемпионский год – и ворвался в список Forbes. Изучили, откуда столько денег

№26 среди всех спортсменов и третий в рейтинге «до 25 лет».

Льюис Хэмилтон каждый год представляет «Формулу-1» в списке топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes, но по результатам 2021-го у сэра рыцаря обнаружился новый компаньон. Теперь гонки в рейтинге представляет не Феттель или Алонсо, а действующий чемпион мира Макс Ферстаппен – лидер «Ред Булл» занял 26 место с $48 млн. А в списке «до 25 лет» нидерландец – третий.

На чем же заработал Макс?

Forbes подсчитывал доходы с 1 мая 2021-го по 1 мая 2022-го на основе разговор с десятками представителей спортивной индустрии, включая агентов, менеджеров и самих атлетов (на условиях анонимности).

В заработки вне трека включали спонсорские сделки, плату за участие в сторонних проектах, лицензионные отчисления и мерч, а также прибыль от любого стороннего бизнеса (кроме процентов или дивидендов от инвестиций – за исключением проданных активов). Все суммы – до выплаты налогов и агентских комиссий

Откуда столько денег за гонки?

Летом 2021-го Forbes исследовал зарплаты пилотов «Формулы-1», и тогда зарплата Макса Ферстаппена в чистом виде составила $25 млн, но из-за возможных бонусов в $17 млн могла достичь $42 млн. Это обычная практика команды: она почти всегда предлагает пилотам средний гонорар и большие премии за очки и победы – например, у Переса соотношение вообще «5 млн к 13 млн».

А Ферстаппен в итоге с мая 2021-го выиграл 11 Гран-при, восемь раз финишировал вторым и забрал чемпионский титул – почти без сомнений почти все бонусы в итоге отправились на его банковский счет.

Также не стоит забывать и о грандиозном продлении сделки до 2028-го с предположительным годовым окладом в $44 млн – второй по щедрости в истории «Ф-1».

Кажется, с учетом премий за победы (а 3 из 11 за год – уже с новым контрактом) оценка Forbes выглядит весьма реалистичной.

Как Макс зарабатывает за пределами трека?

У нового чемпиона нет бизнес-империи вроде собственной коллабы с мегабрендом Tommy Hilfiger, сети ресторанов или продюссерской компании, как у Льюиса Хэмилтона. Сторонние заработки Ферстаппена пока невелики, потому что он в целом не особенно увлекается чем-то кроме гонок – кажется, без потребности в привлечении спонсорской поддержки он бы и вовсе не занимался коммерцией.

Хотя лично Макс и ведет дела – ими рулит его отец Йос и суровый менеджер чемпиона Раймонд Вермюлен. На их счету пока две крупные сделки: рекламная – с сетью гипермаркетов Jumbo, и модельно-модная – с брендом G-STAR.

Причем в сотрудничестве в Jumbo выяснилось, насколько же менеджмент Ферстаппена неукоснительно следит за образом клиента: когда в 2018 году онлайн-супермаркет Picnic снял пародийную рекламу по мотивам ролика сети Jumbo с использованием двойника Макса, Верюмлен подал в суд и потребовал 350 тысяч евро. Дело дошло до Верховного суда Нидерландов – сторона гонщика окончательно победила только в апреле 2022-го.

С G-STAR ситуация немного другая: с одной стороны, коллекция позиционируется как «совместная», но с другой Макс фактически лишь выполнял роль модели и рекламного лица – весь дизайн и менеджмент взвалила его сестра. На официальном сайте написано о «курировании» чемпионом, но инсайдеры из паддока его сдали.

Остальные активности Макса целиком завязаны на гонки или деятельность «Ред Булл» – либо больше свободы в бизнесе не полагается по щедрому контракту, либо чемпион пока не стремится приумножать гонорары через дополнительные вложения. Оттого и всего $2 млн заработков за пределами трека – Ферстаппена назвали самым популярным гонщиком в последнем медиаисследованию «Ф-1», но почти никак не монетизирует славу. Даже у пылающего ярой ненавистью к медиа Кими Райкконену и то было больше рекламных контрактов и сторонних проектов.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose