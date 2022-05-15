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Кто самый высокий гонщик «Формулы-1»? Алонсо правда один из самых низких? В «Уильямсе» одни гиганты?

Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
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Карлос Сайнс Карлос Сайнс
Ланс Стролл Ланс Стролл
Николас Латифи
Эстебан Окон Эстебан Окон
Авто Авто

Не всем цифрам поверили даже сами гонщики.

А вы хорошо знаете действующих гонщиков «Формулы-1»? Если не очень, то вам точно стоит следить за новым сезоном Grill The Grid – викторины, в которой пилоты соревнуются в знании истории чемпионата, гонок, автопроизводителей, предшественников и друг друга.

Первый выпуск Grill The Grid 2022-го ответил на вопросы «кто же выше и ниже всех» – и как гонщики видят коллег в этом смысле.

Теперь у нас есть таблица – верифицированная самой «Формулой-1».

Чей рост больше всего сомнений? Ландо Норрис, Шарль Леклер, и – внезапно – Макс.

«Приведите Макса – выясним раз и навсегда!» – реакция Стролла на рост Ферстаппена (точнее, на преимущество в 0,5 см). «Окей, никогда так не ощущалось», – ответил сам чемпион.

«Шарль 180? Нет, – ответил бывший напарник Леклера по «Феррари» Феттель. – Я знаю. Спросите инженеров. Я знаю. Он такой же, как и я».

«Даниэль ниже меня? Нет! – отреагировал сам Шарль. – Кааак… КАК?!»

А это Леклер услышал показатель собственного роста.

«Ландо? Он что, вырос, пока я его не видел? Потому что это неправда!» – реакция Албона.

«Да никогда у Ландо не было такого роста» – другой друг Норриса Леклер.

«Я думаю, это вранье», – заключил Латифи.

Реакция Норриса, когда он услышал свой рост.

«Я не согласен, что Окон – самый высокий», – заявил Албон. И услышал ответ: «направь протест стюардам».

Но были и победы – Боттас узнал, что оказался в тройке самых низких.

А вы бы угадали всех?

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