«Ред Булл» придумал тормоза на грани правил «Ф-1». А они сгорели и отобрали у Ферстаппена важнейшую тренировку

Максимально полезное обновление.

«Ред Булл» обновляет болид «Формулы-1» активнее всех в 2022-м – ни «Мерседес», ни «Феррари» даже не пытаются посоперничать. Напимер на этап в Имоле команда действующего чемпиона привезла две мелочи – новые тормоза и закрылок в переднюю часть днища – и они позволили догнать и обогнать Леклера и Скудерию.

А в Майами тормоза «Ред Булл» разглядели подробнее: оказалось, они довольно хитро собраны на грани правил:

«Ред Булл» использует продувные воздуховоды в барабанах как на задних, так и на передних тормозах, – объяснил технический эксперт программы Tech Talk на F1TV Крэйг Скарборо. – Они не используются для охлаждения, но могут создавать тунеллирование потока или помогать в контроле за температурами шин. Такие конструкции не предусмотрены правилами 2022-го».

То есть «Ред Булл» вышел как минимум в серую зону регламента

По инсайдам нидерландского RacingNews365, те же тормоза помогли снять 3 кг с болида Ферстаппена – кажется, неплохая помощь?

Макс вряд ли согласится – ведь инновационные тормоза как раз и подвели его в начале второй тренировки на Гран-при Майами – новом городском треке, где каждая секунда практики играет огромную роль для освоения и входа в ритм.

Зато напарник Ферстаппена Перес проиграл в той же практике Леклеру только 0,2 секунды и занял третье место. Но «Ред Булл», должно быть, больше беспокоит надежность.