«Порше» и «Ауди» всерьез взяли курс на «Ф-1». Прицениваются к «Макларену» и «Ред Булл» (суммы – около $700 млн), соперники обеспокоены

Долгожданное расширение.

Начало мая немного взболтало гоночный мир и «Формулу-1» – на локальном ивенте ответов на вопросы работников и жителей Вольфсбурга – города-базы «Фольксвагена» – генеральный директор концерна Герберт Дисс открыто подтвердил: «Порше» и «Ауди» идут в Гран-при с поддержкой всей мощи конгломерата. Правда, не прямо сейчас – с прицелом на 2026-й.

«Формула-1» чрезвычайно позитивно развивается по всему миру, – объяснил СЕО «Фольксвагена». – Маркетинг и [сериал от] Netflix привели серию к существенному росту, в том числе в США Серьезный рост в Азии, в том числе среди молодежи. Если посмотреть на важные спортивные мероприятия, то в автоспорте значение имеет лишь «Формула-1». Если идти в автоспорт, то в «Формулу-1», поскольку у нее наибольшее влияние.

Вступить в «Формулу-1» можно лишь в том случае, если открывается окно с точки зрения технологий. Необходима смена регламента, чтобы все начинали с нуля. В противном случае новой команде потребуется пять или десять лет, чтобы догнать лидеров. Изменение регламента на подходе: в 2026 году сильно возрастет влияние гибридной составляющей двигателя, будет использоваться синтетическое топливо. Поэтому нужно развивать мотор, а для этого требуются три или четыре года.

Так что необходимо принимать решение сейчас, либо не входить еще, пожалуй, десять лет. Два наших премиальных бренда считают, что это верное и приоритетное решение. Они уже заняты разработкой моторов».

Вообще нидерландское издание RacingNews365 еще в начале апреля инсайдило о принятой на совете директоров концерна программе входа в «Формулу-1» – и теперь шеф «Фольксвагена» все подтвердил. Но, конечно, его слова пока нельзя считать стопроцентной гарантией ведь сделок с ФИА или серией еще нет. По инсайду The Race, официальные подтверждения могут растянуться даже до июля.

Но, с другой стороны, CEO настолько больших компаний обычно редко вбрасывают откровенную дезу, ведь есть риск расследования национальных или международных комиссий по ценным бумагам – громкие новости серьезно двигают котировки, и если за ними ничего не происходит, то появляются вопросы и требования предоставить обоснования. Илон Маск, например, пару лет назад за опрометчивые твиты о приватизации «Теслы» заплатил 20 миллионов долларов штрафа и лишился права занимать пост председателя совета директоров компании на 3 года. «Фольксваген» – один из крупнейших автопроизводителей планеты, а заявление его главы вполне однозначное.

В целом слухи о входе двух премиальных марок в «Ф-1» ходят уже год – «Ауди», например, даже ушла из «Формулы Е» и заморозила проект по приходу на «Ле-Ман» параллельно с продвижением электрокара на «Дакаре». «Порше» же активно поддерживает всю гоночную активность: и гиперкар под «Ле-Ман», и команду в «Формуле Е» (включая обязательства на участие в сезоне-2024). Для полного фулхауса из самых престижных чемпионатов мира «Фольксвагену» действительно не хватает только представительства в Гран-при.

Как же немецкий концерн собирается работать с «Формулой-1»?

«Порше» торгуется с «Ред Булл» – альянс или выкуп половины гоночной компании

За последние 10 лет лишь одни смельчаки создавали команду с нуля – «Хаас» (и то производство шасси отдали на аутсорс «Далларе», а проектировку болида для 2022-го осуществляли на арендованном у «Феррари» корпусе базы в Маранелло с арендованной бригадой инженеров). До американцев гринфилд-проекты возводили «Маруся», «ХРТ» и «Катерхэм» (все – банкроты), а еще раньше – «Тойота» еще в 2002-м (тоже ушла из-за финансовых проблем без побед за 7 лет). Больше ХХI веке примеров нет: остальные либо использовали возведенные базы и заводские мощности, либо выкупали команды и включали режим агрессивного расширения (если его предусматривал план, конечно).

Причина одна: новая команда в «Ф-1» – безумно дорого и сложно. Даже в 90-х – золотом веке «Ф-1» – не все тянули такие проекты дольше года-двух, а теперь уровень технологий и требуемого штата вырос в несколько раз. При желании долгосрочного успеха требуются реально огромные инвестиции – даже в условиях нового потолка расходов (условный «Мерседес» же без сравнимого уровня аэротрубы не догонишь).

Потому план «Фольквагена» для «Порше» включает, судя по всему, тесное взаимодействие с «Ред Булл» – по инсайду Motorsport-Total.com немецкая марка планирует приобрести 50 процентов акций англо-австрийской команды. До объявления СЕО концерна в основном велись разговоры о моторной сделке между «Порше» и «Ред Булл» о производстве силовых установок на базе Red Bull Powertrains в Милтон-Кейнсе и поставке всем желающим. Советник «Ред Булл» Гельмут Марко даже подтверждал, что «Фольксваген» дал согласие на сотрудничество.

Тем не менее, команда Ферстаппена не рассчитывает на одни лишь деньги из Германии – и уже разрабатывает сама мотор для 2026-го. Стендовые тесты первых цилиндров запланированы на конец 2022-го, но на них переговоры с «Порше» точно не закончатся.

«[Переключиться] будет очень легко, но, разумеется, партнер должен быть подходящим. Поэтому переговоры с обоими производителями, да и с любыми серьезными производителями – логичный шаг для нас. Проект Powertrains продолжается, все по плану, и мы очень рады, что привлекли талантливых специалистов», – рассказал шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

Но у «Порше» есть и запасной вариант в случае срыва сделки – «Уильямс». AMuS сообщает: немцы купят долю в английской команде в случае неудачи с «Ред Булл» – ведь после ухода легендарной гоночной семьи и отхода организации американскому фонду Dorilton Capital тот явно не упустит шанса отбить часть инвестиций.

«Ауди» приценивается к «Макларену» и «Астон Мартин»

План «Ауди» еще более амбициозный: «четыре кольца», кажется, хотят выкупить существующую команду целиком. Первой целью марки «Фольксвагена» называли «Макларен» – Bloomberg даже инсайдил суммы предложений от $556 млн (первый оффер) до $718 млн (последний, представьте теперь, сколько придется выложить за половину «Ред Булл»). Английская команда отказалась – поскольку условия предусматривали полную продажу всего контроля вместе с базами и брендом.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер утверждает, что команда не готова полностью уступать принятие ключевых решений, а без них соглашение потеряло привлекательность для «Ауди». В итоге немцы, по информации F1-Insider.com, переключились на проваливший старт сезона «Астон Мартин».

Вообще вариант выглядит весьма странно: владелец английской марки Лоренс Стролл – миллиардер и сын гонщика Ланса, вложил в покупку завода и команды больше миллиарда, а недавно начал строительство новой базы за $250 млн. Сейчас «Астон Мартин» явно пребывает в начале инвестиционного цикла и на дне стоимости из-за неудачного начала сезона – Лоренс не получил бы хорошей суммы даже с точки зрения одного лишь бизнеса, не говоря уж о внефинансовых связях с командой.

У «Ауди», если что, тоже есть запасной вариант – «Заубер» (выступает под брендом «Альфа Ромео»). Он традиционно меньше всех нравится возможным покупателям из-за огромных затрат на содержание базы в Швейцарии и оплату труда местных инженеров.

Свои команды?

Любая схема прихода марок «Фольксвагена» точно приведет к крупным сделкам, ведь, по информации немецкого издания Frankfurter Allgemeine, в «Ауди» и «Порше» не хотят ограничиваться лишь статусом поставщиков двигателей. Их цель – участие в Кубке конструкторов своими командами.

Потому если переговоры о покупке возможных соперников провалятся, «Порше» и «Ауди» теоретически могут осмелиться на создание команд с нуля – и это будет грандиознейшая авантюра столетия.

Между прочим, возможные конкуренты в недоумении – их явно запутали туманные планы «Фольксвагена» и странные инсайды.

«Мы пока не до конца понимаем, как это будет выглядеть – кто придет в «Формулу-1» в качестве поставщиков двигателей, а кто – собственной командой. Вполне возможно, в «Ф-1» может появиться сразу три новых компании, которые при этом являются представителями одного и того же концерна.

Более того, помимо вопроса об определенных экономических бонусах, которые могут получить новички чемпионата, есть и более важные и приоритетные темы, по которым нам (участникам «Ф-1» и ФИА) еще предстоит прийти к соглашению. А пока этого не произошло», – рассказал шеф «Мерседеса» Тото Вольфф.

«Если они хотят заявиться двумя собственными командами, нам нужно понять, в каком качестве они будут это делать? Они будут выступать как «Ауди», как «Порше»? Или в сотрудничестве с «Ред Булл» и «Хондой»? Будет ли к ним особое отношение? То есть, фактически, нужно понять, станет ли от этого «Формуле-1» лучше или нет, – высказался исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси. – Нельзя отдавать предпочтение новым возможным участникам, после чего уже действующие команды останутся ни с чем. Полагаю, такие опасения есть у многих команд. Они точно есть у нас, как у заводской команды, которая за последние 20 лет вложила в этот проект миллиарды долларов.

Нельзя, чтобы кто-то пришел в чемпионат и просто забрал себе львиную долю призовых только потому, что ему постелили ковровую дорожку. Потому что это может просто уничтожить нашу бизнес-модель и в итоге подвергнуть риску огромное количество рабочих мест».

Опасения соперников (которых как раз точно не купят) вполне понятны: в нынешней «Ф-1» призовые получает только первая десятка Кубка конструкторов, и расширение пула команд запросто может оставить кого-то без денег. Разница достаточно существенная – в районе $30 млн в год, или 21% нынешнего потолка бюджетов.

Также слухи о приходе новых команд постоянно накладываются на обсуждения возможных послаблений – как раз в ограничении расходов на развитие шасси и мотора или дополнительное время на работе в аэротрубе. Да, взамен с новичков планируют взимать вступительный взнос в $200 млн, но обсуждение его отмены тоже ведется!

Однако приход «Ауди» и «Порше» двумя командами с нуля станет реально историческим событием – вне зависимости от итогового исхода. Да и сам факт выхода обсуждений на финишную прямую доказывает: стагнация эпохи позднего Берни Экклстоуна сломана, и новые владельцы из «Либерти Медиа» все-таки пнули чемпионат в нужном направлении.

Фото: Gettyimages.ru/ESean Gallup, Ker Robertson; globallookpress.com/Florian Gaertner/photothek.de, Alessio De Marco, HOCH ZWEI