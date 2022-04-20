В России новый рекорд скорости – «Ламбу» разогнали до 299 км/ч на льду Байкала. Можно и быстрее – но зверь мощью 800 л.с. уперся в воздушную стену

Следующая цель – получитерская планка финнов в 336 км/ч.

В России есть собственный фестиваль скорости – его проводят в Иркутской области на специальной ледовой трассе озера Байкал длиной 12,5 км. В 2022-м там гонялись и штурмовали рекорды с 26 февраля по 7 марта – а затем затихли на месяц в ожидании подтверждений от Российской автомобильной федерации в соответствии с международными регламентами ФИА. Дело не только в бюрократии: современные процессы подтверждения лучших достижений требуют тщательной проверки замеров, качества тайминга и соблюдения правил – иначе кто угодно хоть каждый день мог бы гонять с любой скоростью и заявлять о взятии новой планки.

Теперь же все проверки пройдены, и Совет по спорту РАФ утвердил за Александром Лобачевым новый российский ледовый рекорд скорости – 278,594 км/ч при старте с хода (flying start, или fs). Планка поднята сразу на 20 км/ч.

Это не просто пиковый разгон – а средняя скорость на целом километре (стандартные правила ФИА для регистрации). Владелец авто-рекордсмена – тюнер Level Perfomance – заявляет о достижении максимальной скорости в 299 км/ч. Да, рекорд установлен на модифицированном «Ламборгини» Urus мощностью 800 л.с. – вот этот красавец.

А вот запись исторического момента:

Что за Level вообще?

Гоночная команда и инженерно-технический центр, тюнинг-ателье и автосервис в 17 подъемников в здании бывшего дилерского центра «Ауди» на пересечении МКАД и Можайского шоссе. Из ближайших (и очень-очень преувеличенных, просто для наглядности) аналогов можно сравнить с первоначальными немецкими AMG и ABT.

По рассказу компании, они «занимаются обслуживанием и доработкой «Порше», «Ламборгини», «Ауди», «БМВ» и другой техники схожего класса. Основной принцип – разрабатывать собственное железо для увеличения производительности и создавать комплексные решения для тюнинга, которые можно повторять и продавать в другие города и страны (к примеру, наши впускные коллекторы для «Порше» 911 очень высоко ценят американцы на машинах мощностью 1100+ л.с.– установлено 70 штук). Цель – сделать русские компоненты эталоном функционального качества, самыми дорогими и эффективными решениями.

Почему выбрали именно лед и именно «Ламбу» Urus? Что дальше?

«Такие рекорды скорости – самая сложная и строгая дисциплина среди всех дисциплин ФИА, а в нашей стране асфальтовых дорожек нужного качества нет. Остается только лед. Плюс это хороший демонстратор качества нашего чип-тюнинга: далеко не все решения хорошо работают в мороз. У нас даже тюнинг – надежный, безотказный, всепогодный.

Почему Urus? В 2021 году мы выезжали на «Порше» 911 с мотором на 850 л.с. и на «Ламбогини» Huracan на 1300 л.с.

Но их жесткая и короткоходная подвеска не позволила разгоняться быстро, а на «Порше» мы помяли крышу головой пилота. Urus выбрали как достаточно мягкую, мощную и хорошо управляемую машину, и в доработке этой платформы мы сильны.

Увеличили мощность (заменили части выхлопной системы и произвели перекалибровку блока управления – классический чип-тюнинг, доступный всем), установили новые шипованные шины (стандартные – требование регламента), полностью отмыли днище и подвеску (чтобы не привезти на лед ни грамма грязи), покрыли тормозные диски керамическим покрытием, чтобы на них не налипал лед (это бич всех таких заездов). Итог – запаса мощности хватило, чтобы упереться в воздушную стену и буксовать об нее. Стандартный Urus такую скорость развить не мог. Вообще наши клиенты каждый день ездят даже на более мощных машинах, и у нас с собой были версии калибровок под разную мощность, но забуксовали даже на самой слабой версии.

Ближайшая цель – 300 км/ч средней скорости (flying start по правилам ФИА), среднесрочная – превзойти немного спорный, но публичный рекорд финнов: они заявляют цифру в 336 км/ч максимальной скорости, но лед у них присыпали примерзшим снегом, а в таких условиях сцепление намного лучше.

Будем ли сами присыпать дорогу? Показателей ФИА по средней скорости на дистанции в километр будем добиваться честно и чисто, чтобы иметь абсолютно неоспоримый результат. А вот значение пиковой максимальной скорости будем выцарапывать уже любыми средствами – ведь здесь никаких ограничений нет, звания в абсолюте всегда неформальные».

Фото: LEVEL Performance