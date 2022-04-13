Шлем Мазепина с дебюта в «Ф-1» взяли в Госмузей спорта. И назвали «победным», хотя в нем Никита улетел в стену через три поворота

Самый короткий первый Гран-при с 2002 года.

13 апреля – знаменательная дата для отечественного автоспорта, если поизучать ленту и рассылку госсми: именно в этот день Россия узнала о торжественном включении шлема четвертого русского в «Ф-1» Никиты Мазепина в коллекцию Государственного музея спорта.

Причем в рассылке пресс-релиза и новости на сайте экипировку бывшего гонщика «Хааса» назвали «победной» – вот ссылка, а вот скрин (на всякий случай).

И нет, это не шлем из «Формулы-2» – после повышения Мазепин заказал защиту с новым дизайном, и сам указал сроки использования.

«Для меня идея передать что-то на хранение в России – это прекрасный шанс, который я не мог упустить. Этим шлемом я пользовался на Гран-при Бахрейна, его изготовила та же фирма, которая занимается производством шлемов всех гонщиков «Формулы-1». Тут, в Музее спорта, он будет в надежных руках» – подчеркнул Никита на торжественной церемонии.

Вот только Никита вошел в историю Гран-при Бахрейна и чемпионата не победой, а самым коротким дебютом с 2002-го – проехал метров 150.

Вот Мазепин отруливает от cоперника…

Теряет скорость на поребрике и пропускает Шумахера…

Мик сразу же улетает в погоню за соперниками, а россиянин остается в гордом одиночестве…

И тут же теряет контроль над задней частью в быстром вираже – видимо, нажав на газ при проезде по поребрику.

Это классическая ошибка не слишком умного и мастеровитого новичка: газовать в тот самый момент, когда одно из задних колес – на асфальте, а другое – на поребрике. У разных покрытий – разный уровень сцепления, и потому машину обычно просто срывает: собственно, это и случилось с Никитой.

Обычно так фэйлят дебютанты в «Ф-2» или в «Ф-3» – в Гран-при такие моменты случаются намного реже, да и то обычно на быстрых кругах при условии, когда пилоты слишком глубоко заезжают на поребрики или траву в зонах торможений. И редко можно увидеть такой промах в настолько безобидном моменте – когда позиция уже проиграна, и атаковать сверх меры уже нет жесткой необходимости.

«Все просто – я допустил ошибку, – признал-таки №9 в разговоре с прессой еще до финиша гонки. – Шины были еще холодными, я заехал на поребрик, слишком сильно надавил на газ – и в результате меня развернуло. Полностью моя ошибка. Мне очень жаль, я хотел бы извиниться перед командой, потому что они заслуживают гораздо лучшего. Я очень зол на себя и очень извиняюсь перед командой».

Да, вот такие «победы» собирают в Государственном музее спорта.

Кстати, а что вообще за музей такой?

Если вы никогда про него не слышали, то добро пожаловать в дом №18 по улице Казакова близ станции метро Курская. Музей выпускает научно-методический журнал «Вестник спортивной истории», проводит выездные выставки по всей стране и собирает всевозможные артефакты из мира спорта – их можно посмотреть в 3-D-экспозиции.

Шлем Мазепина явно уйдет в зал «Технические виды спорта» и займет место рядом с мотоциклом Анастасии Нифонтовой с «Дакара», призом за победу на российско-китайском ралли-рейде «Шелковый путь», победном бипе Сергея Карякина с «Дакара»-2017 и пары кубков из советских гоночных серий.

Но залы с футбольными и хоккейными артефактами там, конечно, побольше – от клюшек и джерси Овечкина до советской формы времен суперсерии.

Да, в этой вселенной Мазепин = Овечкин. Ура?

Фото: museumsport.ru