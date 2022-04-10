У Феттеля худшее возвращение в «Ф-1» после ковида: две аварии, сход, сгоревший мотор и глупый штраф за поезду по треку на скутере

Б-боль.

Новый сезон начался для четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля с ковида: пилот «Астон Мартин» заболел перед Гран-при Бахрейна и пропустил первые два этапа (вместо него выступил резервист Нико Хюлькенберг). Себ вернулся за руль только в Австралии – и, кажется, уже дюжину раз проклял кошмарный уик-энд.

Веселье началось уже в первой практике: сгорел мотор – по личной традиции пилот сам потушил болид.

В боксы Феттель вернулся на мопеде – и нарушил регламент: оказывается, в течение пяти минут после конца практики пилот не может появляться на трассе без специального разрешения. У Себа его не было – пришлось заплатить штраф в 5000 евро.

Мимо второй сессии свободных заездов чемпион пролетел из-за последствий пожара – команда просто не успела пересобрать машину заново.

А третью завершил досрочно – улетел в стену за 15 минут до конца практики.

Авария, как видите, вышла жесткой: Мик Шумахер даже остановил болид рядом с «Астон Мартин», чтобы проверить состояние друга.

Забота Мика – вообще единственный позитивный момент в уик-энде Феттеля, ведь дальше проблемы только нарастали. Из-за инцидента в финальной практике Себ чуть не пропустил квалификацию – ситуацию спас напарник Ланс Стролл: канадец сцепился с «Уильямсом» Николаса Латифи и вызвал красные флаги.

Болид Феттеля успели починить, он даже проехал один круг – показал предпоследнее время и успел заработать еще один штраф – в 600 евро: Себ так спешил на трассу, что превысил скорость на пит-лейн на 5 км/ч.

В итоге чемпион добрался до старта и начал гонку даже 17-м благодаря аварии Латифи и Стролла (Ланс не успел проехать быстрый круг, а Николас установил худшее время) и дисквалификации Албона из-за недостаточного количества топлива, но и здесь бывшего лидера «Феррари» ждал провал: на 24-м круге Феттеля вынесло на поребрике – контакт со стеной, обломки от переднего крыла и сход.

Если у кого по-настоящему и не задались выходные – то определенно у Феттеля. Худшее начало сезона из возможных – сам Себ именно так и сказал после клетчатого флага.

«Я выжимал максимум и, видимо, перестарался, – признал чемпион. – Ничего не мог поделать, как только меня занесло. Очень мало времени провел за рулем из-за поломок, ремонтов. Отсутствие гоночного опыта с этой машиной выстрелило, каждый круг имеет значение. Машина сложная, мы продолжаем способы повысить скорость.

Уверен, в следующих гонках пойдет получше – хотя бы потому, что хуже быть просто не может».

А вы верите, что в следующих гонках дела у Феттеля пойдут лучше?

Фото: REUTERS/Martin Keep