У Феттеля худшее возвращение в «Ф-1» после ковида: две аварии, сход, сгоревший мотор и глупый штраф за поезду по треку на скутере

Б-боль.
Новый сезон начался для четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля с ковида: пилот «Астон Мартин» заболел перед Гран-при Бахрейна и пропустил первые два этапа (вместо него выступил резервист Нико Хюлькенберг). Себ вернулся за руль только в Австралии – и, кажется, уже дюжину раз проклял кошмарный уик-энд.
Веселье началось уже в первой практике: сгорел мотор – по личной традиции пилот сам потушил болид.
В боксы Феттель вернулся на мопеде – и нарушил регламент: оказывается, в течение пяти минут после конца практики пилот не может появляться на трассе без специального разрешения. У Себа его не было – пришлось заплатить штраф в 5000 евро.
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Мимо второй сессии свободных заездов чемпион пролетел из-за последствий пожара – команда просто не успела пересобрать машину заново.
А третью завершил досрочно – улетел в стену за 15 минут до конца практики.
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Забота Мика – вообще единственный позитивный момент в уик-энде Феттеля, ведь дальше проблемы только нарастали. Из-за инцидента в финальной практике Себ чуть не пропустил квалификацию – ситуацию спас напарник Ланс Стролл: канадец сцепился с «Уильямсом» Николаса Латифи и вызвал красные флаги.
Болид Феттеля успели починить, он даже проехал один круг – показал предпоследнее время и успел заработать еще один штраф – в 600 евро: Себ так спешил на трассу, что превысил скорость на пит-лейн на 5 км/ч.
В итоге чемпион добрался до старта и начал гонку даже 17-м благодаря аварии Латифи и Стролла (Ланс не успел проехать быстрый круг, а Николас установил худшее время) и дисквалификации Албона из-за недостаточного количества топлива, но и здесь бывшего лидера «Феррари» ждал провал: на 24-м круге Феттеля вынесло на поребрике – контакт со стеной, обломки от переднего крыла и сход.
«Я выжимал максимум и, видимо, перестарался, – признал чемпион. – Ничего не мог поделать, как только меня занесло. Очень мало времени провел за рулем из-за поломок, ремонтов. Отсутствие гоночного опыта с этой машиной выстрелило, каждый круг имеет значение. Машина сложная, мы продолжаем способы повысить скорость.
Уверен, в следующих гонках пойдет получше – хотя бы потому, что хуже быть просто не может».
А вы верите, что в следующих гонках дела у Феттеля пойдут лучше?
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Фото: REUTERS/Martin Keep
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