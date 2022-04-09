Ох, Алонсо рвал на поул «Ф-1» впервые за 150 гонок – а в конце круга заклинило коробку передач, и Фернандо влетел в стену

Слезы.

Фернандо Алонсо 40 лет, но он и его «Альпин» мощно настроены хотя бы блеснуть в 2022-м – потому концепцию мотора сменили с надежной на максимальную мощность, а инженерный штаб подрезает идеи у лидеров новой «Ф-1» – «Феррари» и «Ред Булл» – и своевременно поставляет обновления шасси (перед новым этапом облегчили днище на 4 кг – а это примерно 0,05-0,1 секунды на круге).

Сам двукратный чемпион тоже в блестящей форме – и во время квалификации на Гран-при Австралии он вновь ее продемонстрировал. Посмотрите на мини-сектора первой половины третьего сегмента – после первых попыток Алонсо взял абсолютно лучший первый сектор и показал времена быстрее Леклера и Ферстаппена:

Во втором секторе он тоже оказался быстрее «Ред Булл» и «Феррари» на 0,2 секунды – хоть уже и без «фиолетовых» мест.

Почему тогда на поуле Шарль, а Фернандо в протоколе лишь 10-й? Вновь (третий Гран-при подряд!) подвела именно надежность – только теперь у «Альпин» заклинило коробку передач на четвертой в одном из последних поворотов. Итог – свидание со стеной вместо исторической победы в квалификации – первой за 153 Гран-при:

Видите – даже после аварии и попыток что-то попереключать на экране горит сигнал о четвертой передаче.

Сбросить скорость оказалось просто невозможно.

«Не уверен, что «Альпин» точно боролась за поул, но у меня определенно был шанс на топ-3, – поделился разочарованный испанец после финиша квалификации. – Думаю, один только этот круг был достаточно хорош для топ-3, и у нас еще оставалось два комплекта свежих шин [чтобы попытаться снова]. Возможно, лучший мой уик-энд за годы вместе с битвой за поул».

И это после отказа мотора на Гран-при Саудовской Аравии, где Фернандо претендовал на место в топ-6, но сошел на середине дистанции.

Должно быть, испанцу сейчас чертовски обидно – ведь в его форме, кажется, вообще ни у кого нет сомнений.

Фото: https://twitter.com/F1/