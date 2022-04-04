Шумахер теперь главный крэшер «Ф-1»: разбил болидов на $6 млн. Cлишком рискует – давят амбиции, ожидания и потолок возможностей

Сын Михаэля в тупике?

Новая авария Мика Шумахера обошлась «Хаасу» очень дорого – шеф американской команды Гюнтер Штайнер оценил восстановление болида в сумму «до миллиона долларов». В эпоху потолка расходов с верхней границей в 140-142,5 млн (в зависимости от учета директивных послаблений для спринтов) это очень много.

И сын семикратного чемпиона мира не впервые устраивает разорительные набеги на барьеры – еще в 2021-м он оказался главным «вредителем» чемпионата в смысле стоимости аварий.

Всего за год с небольшим – 6 миллионов долларов только при подсчете уничтоженных деталей. Да, уже в прошлом сезоне Мик колотил болиды на Гран-при Монако, Франции, Венгрии и Саудовской Аравии, но так и не получил титула «главного крэшера» – звание сперва досталось Никите Мазепину из-за более идиотских разворотов и аварий (справедливости ради, они поначалу правда были глупыми), а потом всех затмил вечно недовольный Юки Цунода.

Тем не менее, у всех аварий Мика есть кое-что общее: неоправданный риск.

В Монако №47 познакомился с барьерами дважды: сперва чиркнул колесом по ограждению из-за внезапной потери контроля над болидом, а затем в финальной практике не справился с «Хаасом» в повороте «Казино» и уничтожил всю заднюю часть болида.

Команда не осилила ремонт к старту квалификации, и Мик начал гонку последним, хотя буквально перед свиданием со стеной вез напарнику почти 0,5 секунды, а закончил тренировку с 14-м результатом – выше Фернандо Алонсо. И это на безнадежно слабом «Хаасе» с минимумом обновлений после 2020-го!

Зачем Мик так рисковал – причем даже не в отчетной сессии? Просто Шумахер-младший, кажется, очень хотел в топ-15 и второй сегмент квалификации – судя по его интервью на Гран-при Бахрейна.

«Мы будем работать над собой, я буду работать над собой. Я вижу, что команда мотивирована – и я не вижу причин, почему мы не должны сохранять позитивный настрой по ходу сезона. Возможно, нам удастся и мы начнем попадать во второй сегмент квалификации», – спрогнозировал тогда немец.

«Гоняться в конце пелотона без настоящих соперников – это для меня что-то вроде пытки, поэтому мне приходится придумывать Гран-при самому себе, – уточнил Мик после этапа в Имоле. – Например, если я вижу перед собой Николаса Латифи или Джорджа Расселла [гонщиков примерно такого же бедового «Уильямса»], то для меня они становятся лидерами гонки, и я стараюсь их догнать. Я играю в эту игру, чтобы всегда сохранять мотивацию, чтобы всегда атаковать и выкладываться на все сто процентов».

Теоретически должная скорость в Монако позволяла бы не только опередить виртуальных лидеров в бело-синей машине, но и помечтать о топ-10 – ведь именно трасса в Монте-Карло чуть ли не самая «пилотажная» в календаре. Вряд ли где-то еще устаревший на сезон «Хаас» смог бы попрессинговать пелотон – и, судя по всему, Мик тогда и пытался выжать из машины все возможное вместо обычной обкатки.

Следующая большая авария случилась с Шумахером и в квалификации на Гран-при Франции – при крайне схожих обстоятельствах: Мик занимал 14-е место в первом сегменте (теоретически отбираясь в топ-15 впервые в сезоне). Под клетчетый флаг круги помимо самого гонщика «Хааса» завершали Расселл и Ланс Стролл из «Астон Мартин» – оба ехали (и должны были закончить) с улучшением времени Шумахера и теоретически выпихивали конкурента в группу выбывающих. Мик, очевидно, не хотел упускать еще один новый шанс – и вновь перебрал с риском:

«Я перестарался при входе в поворот – и потерял контроль над задней частью, – признал немец.

Следующая большая авария – на очередном «пилотажном» треке в Венгрии. Точная копия инцидента в Монако – даже с таймингом крэша, ремонтом и пропуском квалификации.

Причем на этот раз у команды уже смачно подгорело.

«За последние пять гонок у Мика было несколько серьезных инцидентов. Если тебя просто разворачивает или что-то в этом роде – это нормально, так бывает. Но тут мы говорим о серьезных авариях. Происходящих без уважительной причины и стоящих команде больших денег, – бомбил Гюнтер Штайнер. – Такие инциденты чувствительны для команды. Мы можем оказаться в ситуации, в которой нам, скажем так, придется искать новые пути для решения проблемы. Потому что эти инциденты начинают происходить слишком часто.

Нам нужно сесть и поговорить – объяснить, что иногда действительно стоит рисковать – но только в тех случаях, когда у тебя и правда есть шанс что-то выиграть. Если же такого шанса нет – лично я никогда не предпочту рисковать в любом случае, потому что этот риск тебе ничего не даст, ты ничего не выиграешь».

Новая крупная авария – на прошлогоднем Гран-при Саудовской Аравии: Мик гнался за Расселлом и вновь слегка перебрал с напором:

«Я немного перестарался, когда добраться до DRS – потерял контроль над машиной на входе в поворот, – признал сын Михаэля. – У нас была скорость – мы без проблем ехали в темпе «Уильямса». Мы этого не ожидали, но меня это замотивировало. Возможно, пошел слишком оптимистично. Наша цель – заработать очки».

«Мик пытался ехать в темпе «Уильямса», но ничего не получилось», – лаконичнее отозвался шеф «Хааса».

А ведь был еще глупый крэш за автомобилем безопасности в Имоле – и после него сын Михаэля «ехал на ярости»: блокировал шины, вылетал в гравий и вообще рисковал еще сильнее для компенсации минутного отставания.

В Бразилии же Мик слишком захватился битвой с Райкконеном – снова авария:

И это еще без учета стычек с Мазепиным – в них, справедливости ради, обычно зачинщиком выступал Никита, а немец изо всех сил старался увернуться.

Тем не менее практически все аварии (кроме двух, когда в него въезжали) сына Михаэля происходили по одной причине и примерно по одному сценарию: он хотел выжать чуть больше возможного и необходимого в данный момент, слишком рисковал (примерно в стиле Шарля Леклера), переступал грань и встречал последствия.

Конечно, гонки в «Формуле-1» – риск в принципе, но отмотайте до слов Гюнтера Штайнера: это должен быть оправданный риск, а не лихость ради лихачества. Сперва ошибки и чрезмерную горячность Шумахера списывали на необходимость обучения – все-таки №47 проводил дебютный сезон, а на осознание границ требуется время. Скидку делали и за машину: VF21 справедливо считался худшим в пелотоне – с отвратительной управляемостью и нестабильностью.

Однако в 2022-м Мику досталась техника явно получше – новый напарник Кевин Магнуссен уже финишировал в ней в топ-5 и обогнал «Мерседес». Тем не менее, аравийская квалификация опять закончилась огромной аварией – и болид даже не восстановили до гонки.

Опять та же картина: Шумахер перестарался с атакой поребрика, потерял контроль и улетел в стену. Просто теперь Мик сражался уже не за топ-15, а за шанс побороться за очки: вместе с новой машиной обновились и амбиции сына Михаэля.

«Кевин стал пятым [в первой гонке сезона] – значит, машина на это способна, и я могу достичь того же. Также это означает, что мы будем близки к подиумам в случае непредсказуемых уик-эндов. Они в «Формуле-1» происходят, и мы сможем претендовать на подиум», – заявил Мик до Гран-при Саудовской Аравии.

А Гюнтер Штайнер даже словно подначил Шумахера переходом опытного Магнуссена:

«Ориентир сильно помогает. Если пилот проезжает круг на две или три десятые быстрее, напарник тоже может найти одну-две десятые, меняя точки торможения, траектории и так далее. Это большое подспорье для Мика. Многое можно понять самостоятельно, но это требует времени. Когда рядом есть кто-то вроде наставника, процесс идет быстрее. Полагаю, Мик будет достигать большего прогресса за меньший промежуток времени».

После аварии риторика не изменилась: шеф «Хааса» по-прежнему отпускает намеки в стиле «давай справляйся лучше».

«Давление этого года принесет Мику только пользу. Он должен научиться с ним справляться. Нужно просто с этим смириться. Не думаю, что Мик потеряет уверенность. Это одна обязанностей гонщик «Ф-1».

Выходит, Шумахер и раньше не слишком совмещал планку риска со своим потолком, а теперь и у команды, и у самого парня появились новые ожидания – но личные ограничения никуда не делись. Ведь первые Гран-при показали: Магнуссен даже после года перерыва вообще без опыта в новых машинах сходу поехал намного лучше, и №47 вообще ничего не может ему противопоставить.

Ничего, кроме дополнительного риска при все том же потолке – все-таки сын Михаэля совсем не волшебник. И новая авария повредит перспективам Мику намного сильнее прошлогодних.

«Авария в Джидде – проблема, поскольку теперь Мик отстает, – прокомментировал Ральф Шумахер – родной дядя Мика, бывший пилот «Ф-1», а ныне эксперт Sky Deutschland. – Теперь у Мика меньше опыта за рулем новых машин. У ошибки будут серьезные последствия. Мику стоит поучиться у Магнуссена пилотажу за пределами возможностей машины».

А еще команде придется потратиться на ремонт и оттянуть часть денег с обновлений – хоть Штайнер и раскритиковал идею постоянных дорогостоящих улучшений машины, он точно все равно предпочел бы потратить миллион на доработанное антикрыло, а не на дополнительное старое.

Конечно, с улучшением машины у Мика – в точности как и у Леклера в «Феррари» – может появиться шанс лучше и чаще реализовывать принципиальную возможность и готовность к риску. Шумахер явно согласен пробивать все возможные лимиты и ограничения – причем, не в суицидальном стиле: как видите, каждая его авария происходила в тот момент, когда он осознавал теоретическую достижимость лучшего результата. Однако реальность все-таки оказывается немного сложнее: то ли у сына Михаэля не хватает таланта, то ли болид «Хааса» все-таки не настолько хорош, то ли критический уровень опыта еще не накоплен.

Лекарство от проблем одинаково для любого из трех сценариев: Мику все-таки неплохо было бы на время унять тягу к риску и лучше озаботиться достижением возможного снизу, а не сверху. Сделать шаг назад для осмысления причин неудачи бывает полезно.

А то старт карьеры Шумахера уж слишком сильно напоминает первые годы Грожана.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; globallookpress.com/Hasan Bratic