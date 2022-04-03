Мотогонки опаснее «Ф-1» – это мнение Льюиса Хэмилтона. Он мечтал о байках, а в машины пошел из-за требований отца

Теперь счастлив.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон любит не только гонки на мощных машинах – круг его интересов, кажется, безграничен. Только за 15 лет блистания в «Ф-1» №44 занимался коллекционированием крутейших суперкаров, музыкой, дизайном одежды и обуви, политическим, социальным и экологическим активизмом, продюссированием фильма о пользе веганства, ресторанным и доставочным бизнесом… У британца даже была собственная картинговая команда и программа поддержки юных пилотов, а теперь он занимается развитием образования в «недопредставленных» национальных категориях в совместном с «Мерседесом» благотворительном фонде.

А еще Хэмилтон обожает мотоциклы и мотогонки. Так сильно, что спонсор чемпиона Monster Energy даже организовывал ему совместный тест-драйв с легендарным Валентино Росси в 2019-м: оба прокатились сперва на байках, потом – в чемпионском «Мерседесе» W08.

По информации издания Motorsport, на болиде «Формулы-1» Вале отстал от Льюиса всего на 1,5 секунды, а на байке был быстрее на 4 секунды – похоже, негласную победу на тестах нужно отдать итальянцу.

«Это ракета, – описал мотоцикл Хэмилтон. – При ускорении ощущения просто невероятные. Торможение совсем не похоже на «Формулу-1». И есть еще много важных мелочей – положение тела и головы в поворотах, передачи. Нужно сходу освоить множество вещей.

Я постоянно смотрю MotoGP, и это отличный чемпионат. Быть на одной трассе с Валентино – это нечто очень сюрреалистичное. Для меня это большая честь, потому что Росси – культовая фигура для автоспорта, он так много сделал для гонок».

А на недавней совместной пресс-конференции еще одного совместного спонсора Льюса и Вале – IWC – Хэмлитон рассказал, какой же вид спорта считает более опасным.

«Лично я думаю, MotoGP – более хардкорный и сложный чемпионат. У этих ребят нет ремней безопасности. Когда у них авария – она всегда опасная. И безопасность у них очень, очень сложно повышать. Страх всегда с ними, и он остается там годами. Может, у них на байках стоит небольшой трэкшн-контроль, но все равно остается огромный шанс слетать [с мотоцикла].

А наш спорт становится все безопаснее и безопаснее. Совсем недавно у нас была грандиозная авария: машина в огне, а пилот просто выбрался из нее (речь явно про аварию Ромена Грожана на Гран-при Бахрейна 2020 года – Sports.ru). Мы сейчас смотрим на то, что он [Вале] делает, и просто в шоке: бож, эти ребята гоняют 300 км/ч, резко тормозят и чуть не переворачиваются… Взрывает мозг.

Я всегда любил мотоциклы, и в детстве на самом деле мечтал о мотогонках, а не о машинах. Но мой отец даже слышать не хотел о них: считал мотогонки более опасными, чем машины. Так что пришлось выбрать четыре колеса вместо двух.

Сейчас я вижу: это был правильный выбор, потому, что иначе мне пришлось бы гоняться в одно время с Вале, и я, возможно, не смог бы добиться того же успеха, что и в «Формуле-1».

Но у меня есть супербайк, и в конце каждого сезона я люблю выезжать на нем на трек-дни. Езда на байке захватывает, хотя по телевизору со стороны этого не скажешь. Совсем не похоже на «Формулу-1».

Гонщики умеют адаптироваться. Когда садишься на байк, точки торможения другие, ты подъезжаешь к повороту немного по-другому, но цель всегда одна – проехать как можно быстрее. Ты просто адаптируешься.

Это то, что мы делаем лучше всего – всегда приходится приспосабливаться к разным условиям, разным автодромам. Для нас это как вторая натура. Я пробовал – даже пилотирование самолета кажется естественным. Мы так устроены. В истребителе особо не замечаешь большую скорость – ты же в небе. Ощущения совсем другие. Но перегрузки и маневры… Невероятные

Сравнение перегрузок в спорте и в самолете? Там вообще по-другому. На байке и в машине на нас действуют перегрузки в разных направлениях – продольные, поперечные… Но вообще не сравнить с тем, что в истребителе. Там все перегрузки – вертикальные. Вот почему у них особые костюмы, а кровь постоянно отливает от мозга к ногам. Когда я сел в самолет – потерял сознание в одном из поворотов. Хотя на меня воздействовала перегрузка только где-то в 8-9G – просто я не одел костюм. А еще они посоветовали мне специальное дыхательное упражнение, а я такой: «да зачем, все же просто!»

А что же об этом думает Валентино Росси – семикратный чемпион MotoGP, тестировавший болиды «Ф-1» с полдюжины раз?

«Управление болидом и байком – совсем разные вещи, но в то же время одинаковые. Нужно удерживаться на трассе, часто используются те же автодромы, траектории похожи, торможение тоже, необходимо поддерживать скорость. Так что это разные вещи, но в конечном итоге одинаковые. Если ты умеешь пилотировать болид, то можешь управлять байком – и наоборот.

Нужно всегда оставаться хотя бы в настоящем и стараться мысленно угнаться за байком. Иногда – особенно когда ментально и физически устаешь – появляется ощущение, будто байк едет быстрее тебя. С машинами то же самое. Когда осознаешь это – лучше остановиться. При первой попытке кажется, будто мотоциклом для MotoGP невозможно управлять, но с километражом постепенно получается. Мозг постепенно разбирается, как реагировать, и начинает догонять байк по скорости. И тогда появляется потрясающее чувство: делаешь что-то крайне опасное, но все более-менее под контролем. Вообще это не совсем правда, но такое появляется ощущение».

«Подход Валентино был очень скрупулезным. Он правильно воспринял базовые вещи, контролировал машину и интуитивно тормозил позднее, входя в поворот на большей скорости, почти как на байке MotoGP, как я представляю. Это было впечатляюще.

Такой подход действительно является признаком настоящего мастера, который все держит под контролем и постепенно находит скорость. Он был очень хорош на торможениях. Если дать ему еще день или два, он справится с основами и настройками», – оценил 40-летнего на момент совместных тестов с Хэмилтоном Росси главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз.

А вы какие гонки считаете более опасными?

Фото: Gettyimages.ru/Guido De Bortoli