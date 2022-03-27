Теперь Ферстаппен укатал Леклера! Сперва ломился без расчета, но раскусил оборону Шарля и обманул лидера чемпионата

Красивая схватка колесо в колесо за победу.

Регламент новой «Формулы-1» специально писали под преследования соперников и обгоны – и на первом этапе сезона в Бахрейне мы реально увидели: план работает. Макс Ферстаппен и Шарль Леклер рубились колесо в колесо три круга подряд, пока чемпион не ошибся: «Ред Булл» налетал на «Феррари» в конце первой прямой, обходил на точке торможения, а затем терял позицию на следующем ровном отрезке с DRS.

После финиша выяснилось, что победивший в той гонке Леклер специально так оборонялся: пропускал Ферстаппена в самом удобном моменте для последующей контратаки:

«В сражении с Максом я понимал, что мне нужно будет проявить смекалку и действовать с умом, чтобы перехитрить его», – так и заявил пилот «Феррари».

А неделю спустя в Саудовской Аравии на последних десяти кругах сражение повторилось – и вновь практически в тех же декорациях: схватка за победу, две длинные прямые, в конце каждой – зона детекции DRS.

И вновь Ферстаппен атаковал Леклера именно в них – ведь из-за особенностей болидов у «Ред Булл» большое преимущество в максимальной скорости в конце прямых. «Феррари» же выбрала другой подход – настроилась на лучший разгон со 150 до 250 км/ч. Потому лучший шанс чемпиона и скрывался в конце ровных отрезков и на точках торможения.

Первая попытка – классический Макс: рывок в первом попавшемся месте, где его не ждут. Это работало в старой «Ф-1» с трудными обгонами – именно такой маневр и помог №1 объехать Льюиса Хэмилтона на последнем круге титульной гонки в Абу-Даби. Но не теперь: Леклер сбавил скорость, чтобы лучше выйти из последнего поворота, а затем вновь – как и в Бахрейне – вернул себе позицию с DRS.

Но на этот раз Ферстаппен сделал выводы – и пару кругов спустя уже попытался провернуть сложнейшую штуку: одновременно атаковать Леклера, но в то же время остаться позади именно на линии детекции DRS, чтобы защититься на следующей прямой с открытым крылом.

Да, вот такие в «Формуле-1» мелкие вкусности: оба пилота тормозят как можно резче перед конкретной линией, чтобы легче обогнать соперника на следующем секторе:

В этом случае маневр не удался – Макс так сильно заблокировал колеса, что не смог атаковать на прямой.

Но в третий раз Макс уже точнее рассчитал нужный момент, остался позади перед линией детекции и рванул ровно когда нужно:

Шарль контратаковал изо всех сил и даже вылетел с трека из-за слишком глубокого торможения – но все-таки «Ред Булл» побил «Феррари». Есть первая победа Ферстаппена в сезоне – кажется, примерно такие схватки нас и ждут весь год.

Наслаждаемся!

Фото: globallookpress.com/Panaromaic