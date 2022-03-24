Выводы расследования скандального финала в «Ф-1»: ошибку признали, но оправдали ее огромным давлением. Оттуда – реформы

Дело «Гран-при Абу-Даби» официально закрыто.

Во время Гран-при Бахрейна «Формула-1» не только увидела реальную расстановку сил в новом революционном сезоне, но и до конца закрыла важнейший гештальт – переступила через скандал финала 2021-го. Международная автомобильная федерация (ФИА) вела расследование того взрыва с конца декабря и как раз к первому этапу провела все необходимые формальные заседания для утверждения выводов и реформ – и в дни первых заездов опубликовала итоговые материалы дела.

Вышло максимально сдержанно: с одной стороны, регулятор косвенно признал основания негодования и протестов «Мерседеса», но с другой жестко отмел все возможные наметки для пересмотр результатов чемпионата и выдвинул несколько вердиктов в стиле «сами виноваты». Однако главного виновника скандала – гоночного директора Майкла Маси – в итоге убрали (расширив всю систему судейства гонок в «Ф-1»), в своде правил исправили спорные пункты, объяснили судьбу титула в случае протеста и утвердили Макса Ферстаппена чемпионом.

Главные факты и выводы расследования

Признана «человеческая ошибка» Майкла Маси в смысле применения регламента по рестарту: он слишком вольно трактовал пункт «любые (ANY) круговые могут обогнать лидеров». То есть нарушил не букву правил, но их дух.

Ошибку объяснили колоссальным давлением со стороны «Мерседеса» и «Ред Булл» – шефы претендентов Тото Вольфф заваливали Маси письмами и радиопереговорами с жалобами, требованиями и недовольством. Трансляция части разговоров в эфир только добавляла давления – принимать взвешенные решения за секунды в таких условиях признано «крайне трудным». «Ред Булл» и «Мерседес», кстати, согласились с выводом об их «негативном влиянии».

Вообще полстраницы отчета отвели на объяснение сложности работы гоночного директора – ФИА явно хотела подчеркнуть, что Маси не просто на кнопки нажимает. Оттуда и вердикт – «В соответствии с целью финиша под зеленым флагом гоночный директор действовал с добрыми намерениями и с максимальной осведомленностью в тех условиях, с учетом минимального времени на решения и невероятного давления со стороны команд».

«Гоночному директору ничего не должно мешать выполнять его обязанности» – можно сказать, главный вердикт расследования.

Главного виновника скандала – гоночного директора Майкла Маси – даже не опрашивали в процессе рассмотрения дела.

Если бы «Мерседес» (теоретически) довел бы протест до суда и выиграл, то результаты гонки просто аннулировали бы, а Ферстаппен стал бы чемпионом из-за преимущества по победам до Абу-Даби (9:8). Отмотать протокол гонки до стадии «перед рестартом» (как хотел «Мерседес») юридически нельзя.

Занятный факт: дедлайн по апелляции на проигрыш протеста «Мерседеса» истекал в 20:22 по центральному европейскому времени, а чемпионская пресс-конференция перед вручением приза лучшему гонщику сезона на ФИА Гала начиналась в 17:00. Сама торжественная передача кубка Ферстаппену должна была пройти в 21:00.

Главные изменения: уточнения правил автомобиля безопасности, аналог VAR, наем новых гоночных директоров, избавление Маси от давления

Переговоры между командами и гоночным директором больше не поступят в прямой эфир. Сезон-2021 останется уникальным.

Сократится количество тем, доступных для обсуждения между командами и гоночными директорами. Шефов команд больше не допустят к прямым переговорам – теперь только через спортивных директоров или менеджеров команд. В определенные моменты принятия ключевых решений по ходу гонки связаться с гоночной дирекцией будет нельзя.

Майкла Маси заменили – теперь гоночные директора будут чередоваться. Первый – Нильс Виттих – занимался «Формулой-2» и «Формулой-3», а в 2021-м работал в немецкой ДТМ. Второй – Эдуарду Фрейташ – еще с 00-х стартовал в классе ФИА ГТ и «Формуле-Рено», а с 2012-го перешел в чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) и «24 часа Ле-Мана».

В помощь им пригласили бывшего инспектора ФИА Херби Блэша – он до 2016-го ассистировал предшественнику Маси Чарли Уайтингу.

Для дополнительной поддержки и разгрузки дирекции создали комнату виртуального гоночного контроля со специальной командой – она займется видеослежкой за ходом Гран-при, изучением инцидентов и передачей их на рассмотрение судьям – что-то вроде VAR в футболе.

Правила автомобиля безопасности тоже пересмотрели: теперь обогнать лидеров обязали ВСЕХ круговых (EVERY) вместо ЛЮБЫХ (any), сэйфти-кар автоматически возвращается в боксы на следующем после указания об обгоне круга (вне зависимости от того, кто успел, а кто не успел – команды теперь должны следить сами), а круговые теперь будут определяться автоматически, а не в ручном режиме, как раньше. И сообщения-дозволения обгонов теперь тоже автоматизируют, исключив человеческий фактор.

«Мы не можем управлять гонками по-старому, – прокомментировал реформы новый президент ФИА Мохаммед Бен Сулайем – его выбрали как раз 18 декабря, и потому ему пришлось с листа разгребать скандал. – «Формула-1» – динамичный спорт высоких технологий, поэтому мы должны и руководить им соответствующее.

Отсюда одно из главных изменений – виртуальная комната гоночного контроля. Идея пришла мне в голову в январе, когда я посетил базы нескольких команд «Ф-1». В одном из залов я спросил: «Напоминает театр – что это?». Мне ответили: «Пункт управления гонкой, только виртуальный!» Я воскликнул: «Почему у ФИА такого нет!» Мы вложили деньги – и это уже работает».

Должно быть, речь о специальном отделе, как на базе «Мерседеса» – восьмикратные чемпионы гордятся полноценной зоной виртуальной поддержки трековой команды в режиме реального времени и постоянно демонстрируют процесс на видео вроде такого:

Но, конечно, вся активность в изменении правил, автоматизации и стандартизации процессов, добавления помощников и ассистентов подчинена только одной цели – разгрузке гоночного директора. Именно чрезмерный вал обращений, задач, сообщений, жалоб, вопросов, решений и стороннего давления привел к скандальному итогу – и ФИА постаралась максимально оградить любого будущего сменщика Маси от повторения той же ситуации. Собственно, потому во всем отчете Майкл даже не называется по имени – лишь по должности («гоночный директор»): расследователи словно подчеркивают – дело не личности, и на месте «главного виновника» мог оказаться каждый.

«Практика трансляции радиопереговоров послужила отличным развлечением для болельщиков, но у нее обнаружилась обратная сторона, – подчеркнул президент ФИА. – Директора гонки и весь пункт управления засыпали ненужными сообщениями, все жаловались. Они испытывали определенный стресс. Теперь такого не будет.

После Гран-при Абу-Даби Маси находился под сильным давлением, в том числе со стороны директоров команд. ФИА предпочла снять с него дополнительный прессинг, ведь он через многое прошел. Мы благодарны ему за три года с нами, за его время. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы оставить его в ФИА – он важная фигура. Ищем ему другую должность».

Резюме – скандал получился не из-за некомпетентности конкретного человека, а из-за слишком агрессивной среды и внешних условий. Они и создали обстановку, в которой принять правильное решение оказалось практически невозможно.

Теперь дело официально закрыто.

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Dan Mullan; REUTERS/Jonathan Ernst Фото: globallookpress.com/FLORENT GOODEN via www.imago-ima/www.imago-images.de, Panoramic/Keystone Press Agency, Hasan Bratic