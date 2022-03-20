Ферстаппен дважды обгонял Леклера в битве за победу, но Шарль возвращал лидерство. В третьей попытке Макс перестарался

Новая «Формула-1» великолепна.

Революционный регламент новой «Формулы-1» специально затачивали под преследование болидов и расширение возможностей к атакам и обгонам – и, похоже, правила в самом деле работают. На первом Гран-при сезона в Бахрейне мы увидели реализацию идеи в полном масштабе: сразу после первой волны пит-стопов Макс Ферстаппен оказался на дистанции атаки на лидера Шарля Леклера (в пределах одной секунды) – и тут же рванул обгонять.

Вышло очень красиво – издалека, с DRS, на позднем торможении и с вихрем искр из-под днища.

Но, как видите, пилот «Феррари» не сдался, подождал следующей прямой и провернул зеркальный маневр: выскочил из слипстрима и выиграл на замедлении.

Еще в прошлом году здесь все бы и закончилось: Ферстаппен тут же потерял бы темп в «грязном воздухе», отстал бы на пару секунд для охлаждения болида и тормозов и вряд ли получил новый шанс до следующей волны визитов в боксах.

Но новая «Формула-1» подарила ему новый шанс – уже на следующем круге Макс в точности повторил маневр, только на сей раз попытался затормозить еще позже.

Опять не сработало – Леклер повторил контратаку с той же точностью.

И… Макс попробовал в третий раз – на третьем круге подряд! В такой же манере, но с попыткой затормозить еще позже.

И перестарался.

Повредил шину и тут же отстал на 3 секунды – упустив и возможности для атаки и на следующей волне пит-стопов, ведь Ферстаппену пришлось серьезнее следить за состоянием покрышек.

«Я дважды аккуратно ехал на круге выезда из боксов – и не вырвался вперед. Я никогда, никогда больше не сделаю так снова!» – разъярился Макс по радио.

Однако все-таки чемпион и правда сам упустил возможность вырваться-таки вперед – этот сезон, пожалуй, Ферстаппен начал слишком эмоционально.

Но как же хороша новая «Формула-1»! Давно мы не видели взаимную рубку несколько кругов подряд – практически всю последнюю турбоэру. Новые правила работают. Работают!