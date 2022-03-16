Кажется, Алонсо – теневой фаворит «Ф-1»: у машины Фернандо лучший мотор и решение главной проблемы нового регламента

Шанс на третий титул?

До первого Гран-при нового сезона «Формулы-1» осталось меньше недели и лишь несколько суток ожиданий, размышлений и поиска фаворита. Кто выстрелит с первых же минут? Ферстаппен и Хэмилтон продолжат схватку за титул? А может им помешают Шарль Леклер или Карлос Сайнс на F1-75? Именно Скудерия выглядела стабильнее всех в каждый день тестов.

Но кроме «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседеса» на предсезонных тестах выстрелили еще «Хаас» и «Альпин» – и если Мик Шумахер катал в самое удачное время и в одиночестве, то Алонсо ворвался в топ-5 на общих основаниях: с относительно загруженными баками и на тех же шинах, что и фавориты. Четвертое место – быстрее Джорджа Расселла на революционном W13!

Сравните телеметрии Леклера, Ферстаппена и Фернандо:

На большинстве прямых французская машина ехала стабильно быстрее и лучше разгонялась. Причем речь о лучших временах за все дни – то есть включая круг, в котором, по мнению «Мерседеса», «Ред Булл» включил мотор на полную.

Тем не менее, у Алонсо все равно остается запас – на предпоследней прямой разгон его болида даже прекратился (силовая установка явно ушла в режим накопления гибридной энергии), но все равно сохранила преимущество. Ставка на мощность после долгих лет концентрации на надежности все-таки сыграла?

«Мы верим, что сделали шаг вперед по мощности, но и во всем остальном тоже. Двигатель обновили во многих аспектах, – радовался Алонсо. – Надежность стала приятным сюрпризом. Наша машина неплохо работает при высоких температурах. У нас не возникло каких-то проблем с работой системы охлаждения, с тормозами. Мы настроены оптимистичнее, чем после Барселоны».

«Наш мотор стал легче – теперь вписывается в 150 кг – и мы подвинули его ближе к пилоту, – объяснил исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси. – Благодаря изменениям мы смогли понизить центр тяжести машины и оптимизировать компоновку. С предыдущей версией мы страдали от проблем с охлаждением на высокогорных трассах вроде Мехико, теперь это в прошлом.

Это совершенно новая концепция. Турбина и компрессор разнесены, но это не единственная особенность: он работает в более широком окне температур и давлений. Для нас это переломный момент. Это был наш выбор. Я сказал команде: нужно раздвигать границы, меня не волнует [надежность]. Я бы предпочел получить двигатель с максимальной мощностью».

Причем инсайдеры AMuS из конкурирующих команд не считают, будто Фернандо проехал типичный «круг славы» ради спонсоров, внимания и давления на конкурентов – загрузка на его болиде была примерно такой же, что и у «Феррари» с «Ред Булл». Изучение темпа на длинных отрезках тоже удивляет: некоторые 13-14-круговые стинты на жестких шинах в исполнении №14 примерно попадают во времена Леклера. Причем – внезапно – именно отрезки на самом жестком С1 оказались быстрее на 1,7 секунды, чем проезды на С2 и С3 – к примеру, Хэмилтон на той же резине катал на секунду медленнее.

По данным сайта «Ф-1», болид Алонсо – четвертый по скорости на длинных отрезках всего в 0,3 секундах от W13 и в 0,25 секундах от «Феррари» (при агрегации данных по всем составам покрышек). Тоже весьма неплохо.

Даже со скидкой на разные программы – потенциал у розово-синей машины точно есть.

Теоретически «Альпин» можно было бы заносить в фавориты – если бы не одна противная проблема, поразившая всех в пелотоне. Именно французская машина страдает больше всех от подскоков на прямых – галопирования.

Неприятный побочный эффект максимизации прижимной силы лишает стабильности на торможениях и разрушает хрупкое днище, заставляя повышать дорожный просвет и немного замедляться в поворотах – и именно болид Алонсо страдал от галопирования сильнее всех еще в Барселоне (французы даже не решались открывать DRS, чтобы не сбивать баланс еще сильнее).

Под конец обкаток Бахрейна проблему, кажется, все-таки удалось обуздать – по крайней мере, спортивный директор «Альпин» заявил об этом с полной уверенностью:

«Мы добились прогресса в настройках: смогли «включать» и «выключать» галопирование. Мы понимаем, почему машина подскакивает, и как избавиться. Мы знаем, что делает болид быстрее и медленнее. У «Феррари» в определенных обстоятельствах сохраняется галопирование. Мы игрались с настройками, и ситуация значительно улучшилась. «Альпин» не особо беспокоилась, ведь у нас была скорость.

Когда мы залили Алонсо небольшое количество бензина (но не квалификационное), он даже на шинах C3 почувствовал скорость. И сказал: «Вау, быстрая машина». А для первого Гран-при у нас готовятся серьезные обновления».

Признанная проблема осталась только одна – с лишней массой:

«Мы где-то в середине по весу , – признался новый шеф команды Отмар Сафнауэр. – Десять килограммов стоят нам четырех десятых секунды с круга. Но это отличная мотивация!»

Зато у Алонсо сразу было преимущество благодаря знакомству с новыми шинами.

«Сейчас всем предстоит только познакомиться с 18-дюймовыми шинами, а я прекрасно знаком с такими колесами благодаря выступлениям в WEC, – рассказал двукратный чемпион как «Ф-1», так и «Ле-Мана» с WEC после финальных тестов 2021-го. – Поведение шин будет абсолютно таким же, как там (в гонках на выносливость), с ними будет нужно точно так же работать. И они сильно отличаются от предыдущих шин «Ф-1». То есть на самом деле я уже неоднократно сталкивался со многими вещами, которые для других людей будут в новинку».

И испанец не разочаровал команду темпом с первых же дней.

«Фернандо очень хорош. Болид… не очень» – признавался анонимный инженер «Альпин» после первых тестов. Кажется, с тех пор розово-синяя машина только улучшалась, а №14 так и вовсе обрел классные кондиции и мотивацию.

Может, зря мир ждет новую битву именно между Ферстаппеном и Хэмилтоном?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/ANTONIN VINCENT, Diederik Van Der Laan/Dppi; Gettyimages.ru/Lars Baron; autosport.com/f1