«Феррари» выглядит фаворитом «Ф-1». Но «Мерседес» и «Ред Булл» совсем рядом, а лучший мотор – вообще у Алонсо

Грядет схватка шести машин за победу.

Предсезонка «Формулы-1» фактически закончилась: команды откатали вторые тесты, а уже 18 марта начнется первая практика дебютного Гран-при сезона. Дождались!

Но две сессии обкаток показали: хоть чемпионат и перешел на абсолютно новые революционные машины, полностью обнулить старый порядок не удалось. В топе осталась все та же большая тройка фаворитов– «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл».

Макс Ферстаппен порадовал фанатов лучшим общим временем тестов – привез всем свыше полсекунды. Шарль Леклер на алой F1-75 стал третьим, новичок восьмикратных чемпионов Джордж Расселл – пятым. Еще в верхушку таблицы ворвались Мик Шумахер на «Хаасе» и Фернандо Алонсо на «Альпин» – правда, бывший напарник Мазепина рвал остывший и более быстрый трек в одиночестве (американской команде выдали дополнительное время из-за задержки рейса с оборудованием).

Вообще из-за больших различий в моменте установления лучших времен сравнивать их в лоб всегда некорректно: все-таки температуры асфальта и уровни сцепления постоянно менялись. Можете детальнее изучить сводную таблицу здесь, но она не гарантирует принципиального понимания расстановки сил: победителя в «Формуле-1» определяют по гонке на 50-70 кругов, а не по одному быстрому рывку. Потому все же важнее накат и темп на длинной (или хотя бы средней) дистанции.

И чемпион вторых тестов по километражу – «Мерседес»: 385 кругов и 0 поломок. «Феррари» проехала 349 кругов, «Ред Булл» – 320 кругов. Просто для сравнения: Гран-при на той же трассе обычно идет 57 кругов.

По сводным результатам с обеих обкаток лучшими оказываются «Феррари» (788 кругов) и «Мерседес» (778). У «Ред Булл» поменьше – 678 – но большинство других команд наездили еще меньше.

Так что баланс скорости и надежности не оставляет других вариантов: фавориты нового сезона – старые гиганты. С одним лишь внезапным поворотом: кажется, теперь впереди всех – именно «Феррари».

Скудерия не ломалась, планомерно развивала аэродинамический пакет, откатала с запасом

«Одни из лучших предсезонных тестов в карьере, – прокомментировал Леклер официальному сайту «Ф-1». – Не возникло никаких проблем, хотя с новой машиной вы их всегда ожидаете. Но все прошло гладко. Нам удалось улучшить машину».

«Феррари» часто называют «чемпионом тестов», ведь Скудерия часто возглавляла таблицы на обкатках, а потом вновь и вновь проигрывала «Мерседесу». Но сейчас, кажется, ситуация другая – итальянцы просто работали по плану. Инсайдеры заранее предупреждали: в Маранелло довольны F1-75 и собираются дальше раскрывать его потенциал, пока соперники готовят радикальные обновления – ровно так и произошло: W13 и RB18 радикально изменились, но алая машина выглядит по-прежнему. И резко проигрывать новинкам «Мерседеса» и «Ред Булл» не начала.

Просто, похоже, инженеры «Феррари» сейчас пока на шаг впереди оппонентов – пока те изучают экстремальные возможности новых болидов, в боксах Леклера и Сайнса «больше всех работают с мелкими деталями аэродинамического обвеса – часто над абсолютно малозаметными со стороны вещами», по рассказу технического эксперта F1 TV Сэма Коллинса (он снимал шоу Tech Talk прямо рядом с гаражами и все видел своими глазами).

Огромный отрыв от Ферстаппена тоже не совсем показателен: Леклер проехал свой круг раньше (то есть на более «медленном» треке) и проиграл 0,3 секунды на двух секторах даже собственным еще более ранним (следовательно, ни разу не максимально быстрым) результатам. Похоже, цель круга (в итоге ставшего быстрейшим) заключалась в проверке скорости «включения» новых мягких шин в работу – потому Шарль по сути гнал как мог лишь во втором секторе, а в третьем уже сбросил после выполнения задачи. Если виртуально скорректировать его время относительно момента, цели и динамики выезда, разница либо пропадает совсем, либо снизится до минимальных 0,1-0,2 секунды.

Вообще для «Феррари», кажется, важнее было не выиграть тесты, а изучить поведение болида в сложных поворотах – и эксперты описывают F1-75 как «качественную рабочую машину, хоть и без вау-эффекта». Анонимный инженер конкурирующей команды (скорее всего, «Мерседеса», ведь его инсайд давал немецкий Auto Motot und Sport) по двум первым дням назвал алый болид «не быстрейшим по потенциалу, но самым простым в пилотаже – а это дает много дополнительного времени».

Надежность, скорость примерно на уровне возможных лидеров, отсутствие серьезных слабых мест в управлении – разве не так выглядит фаворит сезона?

Но у «Ред Булл» и «Мерседеса» есть запас по скорости

При оценке соперников «Феррари» нужно помнить: они подошли ко вторым тестам с абсолютно другой программой. Пока итальянцы глубже погружались в возможности F1-75, «Мерседес» начал все заново с концепцией «почти без понтонов», а «Ред Булл» и вовсе серьезно изменил боковую часть только в последний день. Потому Макс Ферстаппен, например, ездил менее короткими отрезками по сравнению со Скудерией – по ним он вроде бы немного быстрее Леклера, но логика проверок англо-австрийцев оказалась явно другой, и, к тому же, Шарль же при сокращении дистанции тоже мог бы прибавить.

Более того, результаты последнего дня немного обнуляют предыдущие времена «Ред Булл». Ведь, по откровениям советника анло-австрийцев Гельмута Марко, новая форма радиаторов помогла переструктурировать потоки и сменить баланс на более удобный – RB18 сразу поехал на 0,5-0,7 секунд с круга быстрее.

Изменение поведения отметил и автор официального сайта «Формулы-1» Марк Хьюз, наблюдавший за тестами в связке нескольких сложных поворотов. По его словам, обновленный болид под управлением Макса Ферстаппена прямо полетел – рвал как по рельсам, без следа от недавней недостаточной поворачиваемости. Иногда случались пробуксовки и заносы, но №1 обычно хорош в контроле возможной скорости в поворотах – когда достаточно привыкнет к машине.

«Я даже не ехал на полную, как в квалификационном режиме, – признался чемпион в интервью F1 TV после клетчатого флага. – Мы уделили основное время работе с шинами. Машина в порядке, мы выполнили всю программу».

Но анонимный инженер «Мерседеса» в инсайде для AMuS высказал немного другое мнение со стороны – по расчетам конкурентов, «Ред Булл» раскрутил мотор на полную для последних заездов. Резерв остался только в смысле топливной загрузки – Макс проезжал тесты с довольно полными баками. Для сравнения – «Феррари» все еще настаивает на использовании исключительно консервативных режимов мотора: то есть у обоих фаворитов еще есть резерв, но, похоже, примерно одинаковый.

А что же сами восьмикратные чемпионы? W13 проехал больше всех по бахрейнской жаре даже несмотря на крайне минималистичную систему охлаждения – и потому «Мерседесу» уже можно засчитать победу на тестах. Команде Хэмилтона точно важнее было проверить инновационные радиаторы по ракетным технологиям на длинных дистанциях – ведь если бы идея не сработала в принципе, то темп на одном круге уже не играл бы значения.

Скорость на длинных дистанциях пока не впечатлила: на 13-14-круговых отрезках с шинами C3 Расселл уступал Леклеру в районе 0,8 секунды с круга. Тем не менее, в «Мерседесе» явно возили на борту больше топлива, да и сравнение с мотором Скудерии вызывает немного вопросов.

К примеру, вот сравнительная телеметрия со второго дня:

Отставание в конце прямых слишком велико: немецкая команда, очевидно, не использовала агрессивные настройки. Есть, конечно, и другой вариант: «Феррари» правда построила космический корабль, а «Мерседес» просто не может выдавать столько же гибридной электрической энергии к концам прямых. Теоретически, конечно, это возможно, но тогда соперники Скудерии (и Тото Вольфф в первых рядах) насели бы на прессу с рассказами в стиле «все пропало» – нет, сейчас все тоже изо всех сил снимают с себя рубашки фаворитов, но про недостаток мощности не говорит никто.

По оценкам The Race, только в разнице настроек моторов скрыто около 0,3 секунды между «Мерседесом» и «Феррари» – в остальном они почти наравне. Так что восьмикратные чемпионы не занимались нарочным шифрованием – просто их план на тесты не совпал с планами соперников, и все.

«В смысле надежности мотор и шасси отработали без проблем, – спокойно резюмировал тесты главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин. – Мы с трудом проехали первые круги на более жестких шинах, но на более мягкой резине у нас получалось. Мы учимся и быстро развиваемся».

Вполне коррелирует с результатами длинного отрезка относительно Леклера – восьмикратные чемпионы еще явно прибавят.

Лучший мотор – внезапно у «Альпин». Но болид Алонсо – не фаворит

Удивились преимуществу «Феррари» над «Мерседесом» на прямых? А теперь посмотрите на сравнение телеметрий Леклера, Ферстаппена и Фернандо Алонсо на «Альпин»:

На большинстве прямых французская машина ехала стабильно быстрее и лучше разгонялась. Причем речь о лучших временах за все дни – то есть включая круг, в котором, по мнению «Мерседеса», «Ред Булл» включил мотор на полную.

Тем не менее, у Алонсо все равно остается запас – на предпоследней прямой, как видите, разгон его болида даже прекратился (силовая установка явно ушла в режим накопления гибридной энергии), но все равно сохранила преимущество. Ставка на мощность после долгих лет концентрации на надежности уже сыграла

Причем инсайдеры AMuS из конкурирующих команд не считают, будто Фернандо проехал типичный «круг славы» ради спонсоров, внимания и давления на конкурентов – загрузка на его болиде была примерно такой же, что и у «Феррари» с «Ред Булл». Изучение темпа на длинных отрезках тоже удивляет: некоторые 13-14-круговые стинты на жестких шинах в исполнении №14 примерно попадают во времена Леклера.

Теоретически «Альпин» можно было бы заносить в фавориты – если бы не одна противная проблема, поразившая всех в пелотоне. Именно французская машина страдает больше всех от подскоков на прямых – галопирования.

(Картинка – Autosport, спасибо им)

Неприятный побочный эффект максимизации прижимной силы лишает стабильности на торможениях и разрушает хрупкое днище, заставляя повышать дорожный просвет и немного замедляться в поворотах – и именно болид Алонсо страдал от галопирования сильнее всех еще в Барселоне (французы даже не решались открывать DRS, чтобы не сбивать баланс еще сильнее). Пока проблему так и не пофиксили до конца.

Тем не менее, у Алонсо вполне может быть шанс – ведь от одинаковых проблем страдают все. Даже Гельмут Марко после восторга от результатов последнего дня признался: «на определение быстрейшей машины может уйти 3-4 гонки».