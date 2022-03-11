«Мерседес» побил рекорд минимализма «Ф-1» ракетной технологией. С ней мотор не боится жары – хотя радиаторы почти исчезли

Новый облик гоночного болида.

«Мерседес» выиграл 8 Кубков конструкторов «Формулы-1» подряд, но, кажется, просто не может остановиться. На вторых предсезонных тестах в Бахрейне команда Льюиса Хэмилтона вновь украла всеобщее внимание – инновационной машиной с минимальными крошечными понтонами по бокам. Такого в Гран-при еще не видели – аэродинамическая концепция выглядит как заявка на создание нового облика болида:

Особенно важно место обкатки: жаркий Бахрейн. Восьмикратные чемпионы не побоялись экстремальной полуденной жары (от которой вспыхивают даже тормоза) и представили новинку именно на Ближнем Востоке без демо-проб в более холодной Барселоне. Итог просто поражает: ни одной поломки за два дня. Больше 200 кругов – и без отказов!

Подробно идею и принцип работы аэрообвеса мы уже разобрали – это действительно революция с изящнейшим обходом очень жесткого регламента. Взята идея из электрической «Формулы», экстремальное рискованное решение «Альпин» 2021-го (единственное в пелотоне!), приправлено гениями из Бракли, и… По инсайдам итальянской прессы, новый болид на секунду быстрее обкатанного в Барселоне.

Но как же выглядят новые боковые крохи внутри? Как же чемпионы структурировали все под корпусом?

Это – буквально ракетные технологии. «Мерседес» сдал технический офицер «Ф-1» Пэт Симондс – в разборе новинок на Sky Sports F1 в шоу Теда Кравитца.

«Такого не ожидал увидеть. Все еще крайне впечатлен, как они проводят воздух по машине для охлаждения. Думаю, их соперники вновь пройдутся по правилам в поисках, как же они это сделали.

Вышло немного радикальнее, чем мы думали. Когда мы разрабатывали регламент под аэродинамический пакет, мы, очевидно, обдумывали множество вещей – не только по части генерирования прижимной силы. Еще и охлаждение тормозов, прогрев шин, и, конечно, охлаждение мотора.

И в наших симуляциях всегда использовали отверстия и радиаторы побольше, чем в W13. Думаю, у «Мерседеса» есть пара маленьких трюков – например, интеркулер. Очень-очень изящный. Это воздушно-водяной интеркулер, но теперь он немного другой. Благодаря ему как раз машину можно скомпоновать теснее, чем способны все остальные.

Знаю такие интеркулеры – похожие разрабатывает компания Reaction Engines («Реактивные Двигатели», сотрудничают с «Боингом», «Роллс-Ройс», Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, Европейским и британским космическими агенствами, получили 65 млн фунтов только грантов от правительства Великобритании с 2015-го – Sports.ru) из Оксфордшира, они производят ракетные двигатели похожего типа. И для них придумали крайне эффективную технологию обмена тепла. Думаю, именно использование той технологии – одна из причин, почему «Мерседес» сумел сделать такую машину.

Вообще один из новых трендов – прекращение упаковки всего-всего именно в боковые понтоны. Люди смотрят на них и думают: «Что там, радиаторы, теплообменники?» Конечно, там больше техники: очень много электроники, например. И теперь многие команды переносят такие вещи в зону моторного отсека [под «гребень» болида]. (В W13 реализована именно такая идея – вынос всего что можно из понтонов в зону между коробкой передач и двигателем – Sports.ru).

Остальное у «Мерседеса», я б осмелился сказать, вполне традиционное – если такие вещи вообще можно назвать традиционными».

И судя по сравнению компоновки внутренностей W13 с тестов в Барселоне и обкатки в Бахрейне, детали под корпусом в самом деле не поменялись – только немного сдвинулись с учетом уплотнения компоновки:

Потому у соперников и нет претензий – даже у постоянного антагониста «Ред Булл»:

«Интересное техническое решение – весьма инновационный вариант, – признал шеф англо-австрийцев Кристиан Хорнер. – Их концепт сильно отличается от нашего и от других команд. Он показывает, что даже при нынешнем строгом техническом регламенте можно проявлять изобретательность.

Думаем ли мы, что их конструкция легальна? Да, абсолютно легальна. Судя по всему, она соответствует всем требованиям.

Правильный ли это путь – покажет время. В «Формуле-1» мы часто видим, как спустя какое-то время все команды приходят к похожим философиям дизайна».

Может, общий подход к структурированию машины «без понтонов» и не разойдется по всему пелотону, но экстремальный подход к охлаждению точно превратится в общий стандарт – в точности как разделенная турбина, внедренная «Мерседесом» в 2014-м. Правда, на ее копирование у соперников ушло по 4-5 лет – интересно, сколько займет перенос ракетных технологий?

Фото: твиттер Альберта Фаберги; formula1.com; East News/Giuseppe CACACE / AFP