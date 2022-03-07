Cменщик Мазепина – внук чемпиона-банкрота. Пробрался в «Ф-1» через кабинетную лазейку – без пандемии не попал бы в Гран-при

Уже гонял за русскую команду.

После увольнения Никиты Мазепина из «Хааса» инсайдеры набросили множество вариантов на смену – от резервиста «Феррари» Антонио Джовинацци (откатавшего три года за «Альфа Ромео» и потерявшего место из-за денег первого китайца в «Ф-1» Чжоу Гуаньюйя) до пропустившего два года главного неудачника без подиумов Нико Хюлькенберга.

Однако шеф «Хааса» Гюнтер Штайнер еще в самом начале обсуждений обозначил: первый выбор на замену Мазепина – резервист американцев Пьетро Фиттипальди. Как минимум на вторых тестах в Бахрейне белый кокпит займет именно бразилец – и он же пока фаворит на первые Гран-при сезона. В остальном команда не исключает все варианты.

«Сейчас мы рассматриваем нескольких кандидатов – посмотрим, кто доступен, – признался владелец команды Джин Хаас. – Пьетро, безусловно, сядет за руль на тестах. Конечно, хотелось бы найти кого-то с чуть более серьезным опытом. Просто посмотрим, кто есть на рынке

«Если Никита не сможет выступать, первым приглашение получит Пьетро, – подчеркнул Штайнер еще на первых тестах. – Это очевидно, ведь мы сотрудничаем уже несколько лет. А дальше будет видно.

Он всегда рядом – знает команду, знаком с машиной. Если возникнет необходимость сходу запрыгнуть в кокпит болида и поехать, никто не справится с этой задачей лучше Пьетро».

И Фиттипальди в самом деле уже включался в работу – на Гран-при Сахира и Гран-при Абу-Даби в конце 2020-го после трагичной аварии Ромена Грожана. Результаты средние: полсекунды проигрыша всем в квалификации в Сахире (и последнее место в гонке), но в Абу-Даби Пьетро проиграл Кевину Магнуссену уже 0,3 секунды в квалификации и объехал Николаса Латифи из «Уильямса». Гонка вышла хуже – полкруга отставания от напарника по «Хаасу» и еще одно последнее место – но для внезапного дебюта не совсем ужасно.

Вообще больше всего он знаменит как последний чемпион некогда знаменитой «Мировой серии «Рено» V8 3.5» (которую выигрывали Карлос Сайнс, Кевин Магнуссен, Роберт Кубица, Марк Жене, Хейкки Ковалайнен и даже Фернандо Алонсо). Раньше она считалась чуть не главной молодежной серией мира и наиболее близкой к «Ф-1» по мощности машин, прижимной силе и скорости в поворотах, но в заключительном сезоне там гонялось на постоянной основе всего 12 болидов и заполняли их далеко не самые успешные ребята вроде Роя Ниссани (6 очков за два последних сезона в «Ф-2»).

Помимо гонок в «Мировой серии» Пьетро засветился в британской «Ф-4» (15-е место), «Формуле-Рено 2.0» (выиграл на второй сезон), европейской «Ф-3» (16-е место), ближневосточной «Формуле-2000» (выиграл у эпичных конкурентов вроде Татьяны Кальдерон), а также в паре гонок «Индикара», «Супер-Формулы», WEC, родной кузовной Stock Cars Brasil, целом сезоне в ДТМ и даже на «6 часах Барселоны» в составе русской G-Drive Racing.

Результаты – слабенькие: в 2021-м он проехал только 4 гонки, занял 7 место «6 часах Барселоны» и ни разу не поднялся выше 15 места в «Индикаре», да и вообще после 2017-го он крайне редко попадает даже в топ-10 в любом чемпионате.

Как же тогда он получил суперлицензию и допуск к «Формуле-1»? О, схема – великолепна!

В 2020-м он почти нигде не гонялся – только в самом начале года успел зацепить несколько заездов зимнего азиатского чемпионата «Ф-3» в одной команде Мазепиным. Кроме русского пилота, Пьетро противостояли провалившийся в европейских гонках Джоуи Альдерс (11-е место в немецкой «Ф-4» в 19 лет, 17-е – в еврокубке «Формулы-Рено» с 1 очком за сезон), 17-летний Джек Дуэн (сын пятикратного чемпиона MotoGP Мика Дуэна), чемпионка W Series и обладательница целого одного подиума в региональной «Европейской Формуле» (бывшая «евротрешка») Джейми Чедуик и множество японских и китайских талантов.

Даже на таком уровне сопротивления Пьетро умудрился взять лишь один подиум и стать пятым в общем зачете – за всеми вышеперечисленными (и Мазепиным). Однако даже такого результата Фиттипальди хватило для получения допуска к Гран-при «Формулы-1»! Хотя по идее 35 очков за победу в «Мировой серии» должны были истечь (баллы учитываются за 3 последних года, для допуска к «Ф-1» нужно 40), а больше серьезных результатов бразилец и не демонстрировал. Как же так вышло?

По инсайду издания Racefans, все решило кабинетное заседание Международного совета ФИА по автоспорту еще в декабре 2019-го – до ковида и пандемии. Делегаты рассмотрели и приняли запрос Фиттипальди по переносу очков за победу в «Мировой серии» с 2017-го на 2018-й.

Как удалось убедить регулятора? Дело в аварии на практике перед «6 часами Спа» в мае 2018-го.

В ней бразилец сломал обе ноги, но пропустил только три месяца – уже в сентябре вышел на старт в «Индикаре». В ноябре даже получил должность тест-пилота в «Хаасе» и проехал первые сессии в болиде «Формулы-1». Всего за 2018-й провел семь отчетных гонок – авария и травма не вычеркнули тот год полностью, хоть и значительно подпортили шансы добрать баллов хоть где-нибудь.

Послабление выдано только Пьетро и никому больше – через несколько месяцев ФИА позволила всем пилотам учитывать три любых года из четырех при расчете очков для суперлицензии, но изменения подали как реакцию на пандемию. Запрос бразильца удовлетворили раньше – и только тогда он поехал в Азию добивать нужные 5 баллов в местной «Ф-3» среднего уровня. Но даже там Фиттипальди был близок к провалу: если бы он финишировал хотя бы шестым в общем зачете – уже пролетел бы мимо права выступать в «Ф-1». От ставшего шестым Ю Канамары (слышали про него, да?) бразилец оторвался всего на 15 очков.

Дед-чемпион – банкрот, а брат – в системе поддержи «Феррари», гоняет в «Ф-2» и получает $2,4 млн от государства

Фамилия Пьетро не просто так показалась вам знакомой: он – 25-летний внук двукратного чемпиона мира Эмерсона Фиттипальди.

У которого долгов в Бразилии накопилось уже на 10 миллионов долларов – и 145 требований по оплате от кредиторов!

Более того, Эммо даже обвиняют в мошенничестве: Banco Safra считает, будто чемпион просто скрывает все активы в США и живет там вполне безбедной жизнью, откровенно посмеиваясь над кипучей деятельностью на родине.

И правда нельзя сказать, будто клан Фиттипальди бедствует. Напротив, всевозможные родственники Эмерсона дружно осваивают весьма дорогие гоночные серии: младшего сына – Эмерсона-младшего – в 13 лет включили в программу молодежной академии «Заубера» и организовали сразу несколько тестовых сессий в болиде «Формулы-4». В 2020-м он гонялся в чемпионате мира по картингу своих возрастов – сезон оценивается в районе 200-300 тысяч евро – а в 2021-м ездил в датской «Ф-4» (год – около 300-400 тысяч евро) и занял третье место в общем зачете. Отец при этом не пропускает ни единой его гонки и колесит по Европе уже много лет подряд – не очень-то похоже на обанкротившегося на родине коммерсанта.

А внук Эммо – 20-летний Энцо – с 2016-го провел 3 полноценных сезона в «Формуле-4» (обычно один стоит 300 тысяч евро – по рассказам отца российского пилота Роберта Шварцмана), также он проехал еще год в региональной «Формуле» (бывшая «евротрешка», стоимость – от 500 до 800 тысяч евро за сезон), а в 2020-м соревновался в международной «Ф-3» (стоимость стартует от миллиона евро). В 2021-м он ездил в «Ф-2» и «Ф-3», а на 2022-й перешел в главную молодежную серию мира на постоянную основу – с помощью государственного Banco Do Brasil на $2,4 млн.

Пьетро тоже явно не везде гонялся за зарплату – трудно представить, кто его может взять с такими результатами. Должно быть, фамилия Фиттипальди до сих пор открывает множество спонсорских возможностей в Бразилии даже несмотря на отрицательный груз банкротств семьи – настолько там обожают «Формулу-1» и первого сильнейшего гонщика в истории страны.

Достойная замена Никите Мазепину, как считаете?

Фото: formula1.com; Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Victor Blackman / Stringer; globallookpress.com/HOCH ZWEI via www.imago-images.d/www.imago-images.de, Panoramic/Keystone Press Agency