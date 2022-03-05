Мазепиных выдавили из «Формулы-1» – сработал ультиматум немецкого спонсора Шумахера

«Хаас» тянул как мог.

Никита Мазепин с пятого марта больше не гонщик «Формулы-1»: «Хаас» высадил его перед вторыми тестами. К сожалению, русское представительно в Гран-при в 2022-м ограничится только двумя пятничными практиками Роберта Шварцмана в составе «Феррари» (их еще не отменили).

Вместе с №9 присутствие в «Ф-1» теряет и «Уралкалий» Дмитрия Мазепина: спонсорский контракт тоже разорван.

В ход пошло давление других спонсоров «Хааса» – ведь у напарника Никиты тоже есть достаточно мощная поддержка. И Мик Шумахер предсказал разрыв еще за несколько дней до объявления – 1 марта:

«Команда над этим работает. Вполне очевидно, что «Уралкалий» уйдет. Что касается последствий, то, вероятно, узнаем на этой неделе».

Откуда сын Михаэля мог знать о грядущем? По инсайду немецкого RTL, дело в личном спонсоре – компании 1&1: она потребовала разрыва с «Уралкалием» в формате ультиматума: или уходят Мазепины, или финансирование из Германии.

«Хаас» до последнего спасал сделку: избавлялся от цветов и брендинга. Но работа с «Уралкалием» слишком токсична для команды

Американскую команду точно не обвинить в поспешности – она реально тянула сколько могла. Например, 25 февраля ограничилась удалением триколора с машины, а на любые вопросы о будущем шеф организации Гюнтер Штайнер отвечал в стиле «посмотрим, что будет, ситуация не в моей власти».

«Есть ряд юридических вопросов, – объяснял тиролец. – Посмотрим, чем все обернется. Будущее Мазепина? Вопрос требует решения».

Пока «Формула-1» и Международная автомобильная федерация обсуждали разрыв контракта на проведение Гран-при России, «Хаас» пытался действовать тихо и осторожно: убрал любое упоминание «Уралкалия» и триколора с машины, сайта и соцсетей. То же самое сделал и Никита – убрал все флаги и любые упоминания национальности в соцсетях.

Американцы ждали вердикта ФИА: если регулятор запретил бы русским гонщикам выступать в чемпионатах мира, то контракты с «Уралкалием» и Мазепиными легко отменялись по форс-мажорным обстоятельствам. Но 1 марта ФИА допустила пилотов из России к участию в нейтральном статусе, запретив только любые цвета и символику – выходит, «Хаас» мог сохранить Никиту, но не болид-триколор.

Тогда-то в дело, похоже, и вступили немецкие спонсоры – решили немного поднажать на команду. Она поддалась – и трудно ее в чем-то обвинить: накопленная история «партнерства» все-таки слишком тяжелая, и у «Хааса» не было резона сражаться за «Уралкалий».

Мазепины создали максимально токсичную атмосферу в организации – к примеру, отец Никиты грозил прервать финансирование из-за нежелания «Хааса» устроить обмен шасси между пилотами.

«Если шасси не поменяют, я отправлю официальное письмо, что мы не будем финансировать команду и не будем гоняться. У них возникнут огромные проблемы с деньгами. Надо поменять машины», – цитирует Дмитрия Racefans со ссылкой на пресс-показ нового сезона Drive To Survive.

А помните самое начало 2021-го? Тогда Никита еще до первой гонки вляпался в некрасивую историю с непристойным видео из инстаграма, на котором хватал девушку за грудь. Фанаты возмутились и требовали его уволить, а в защиту парня выходили (похоже, платные) статьи об «образе плохого парня», полные сравнений с Джеймсом Хантом.

Не менее токсичная атмосфера создалась и в работе с командой и напарником: Никита постоянно жестил в схватках на трассе, выдавливал Мика (иногда даже в стены на прямых), публично бомбил от указаний с мостика, высказывался в интервью о возможном саботаже и неравном отношении… Причем к компромиссу стороны так и не пришли до самого финала сезона.

Сперва можно было предположить неумение команды дипломатично гасить конфликты (у предыдущей пары Грожан-Магнуссен тоже возникали трения, например), но с новыми фактами про угрозы Дмитрия Мазепина, можно и не сомневаться: Никита просто выбрал ту же привычную линию самоутверждения в «Хаасе» – через максимальное давление.

Результаты Никиты на трассе тоже не вдохновляли: №9 уступил в среднем 0,9 секунды в квалификации напарнику (это кошмарно много), проиграл 20 раз, а в гонках, как правило, отставал на 0,4-0,5 секунды с круга. Мик оказывался выше и на финише – 11:3 по совместно завершенным гонкам.

В итоге перед американцами развернулась безрадостная ситуация: им предстояло еще год терпеть норовистого пилота с токсичным спонсором и разрушительным политическим бэкграундом. И всего за сумму около 20 млн евро – даже не рекордную для аутсайдеров – да еще и риском потерять других партнеров. Нет, правда: была ли у «Хааса» хоть одна причина держаться за Мазепиных и дальше?

Реакция №9 на разрыв косвенно подтверждает: дело не только в мировой ситуации, ведь москвич согласился на нейтральный статус и все ограничения ФИА.

«Очень разочарован, – написал Никита в твиттере и инстаграме. – Понимаю все трудности, однако мое согласие принять условия ФИА были полностью проигнорированы, и за этим односторонним шагом ничего не последовало».

Ранее ФИА разрешила выступать гонщикам из России, если они согласятся на определенные условия: например, предлагалось полностью отказаться от демонстрации национальной символики России и любой поддержки действий в отношении Украины.

Что дальше для Никиты Мазепина?

Можно не ждать №9 в «Формуле-2» или европейских топовых гонках: уже поздно где-то искать хорошее место или создавать команду с нуля, а пилота с таким бэкграундом срочно не устроить.

Куда же тогда податься четвертому русскому в «Ф-1»? В чемпионат России по багги – нет, серьезно, Никита сам рассказывал нам о таких планах на 2022-й:

«Во время карантина понял: надо возобновлять старое хобби. С возрастом возвращаешься к истокам. С рулем и четырьмя колесами я хорошо знаком, потому предпочитаю делать все то же, что и на трассе, но в совершенно противоположных условиях.

У меня для таких поездок есть несколько высокоскоростных вездеходов. И в следующем году думаю выступить на Чемпионате России по гонках на багги. Общаюсь с Игорем Чагиным, он как раз выиграл чемпионат недавно. Также и с его отцом Владимиром (боссом гоночного подразделения «КАМАЗ» – Sports.ru), когда приезжал в гости к «КАМАЗ-мастер». Они – лучшие профессионалы в этом деле, поэтому говорим с ними.

Я бы оценил сейчас вероятность поехать в будущем на «Дакар» в 80 процентов. И, надеюсь, это случится в составе русской команды».

Теперь Никита вполне может заняться воплощением мечты – правда, в нейтральном статусе, без флага и государственной символики.

Фото: globallookpress.com/FLORENT GOODEN via www.imago-ima/www.imago-images.de, Alessio De Marco/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency