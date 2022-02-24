Новый «Ред Булл» – сборник хитростей: рисковые детали просто везде. Теперь ясно, почему его засекретили

Ферстаппен получил достойный болид для защиты титула.

Команда новоявленного чемпиона Макса Ферстаппена на официальной презентации выкатила шоукар и представила богатейшего спонсора Oracle (ориентировочно 100 млн за год – рекорд для «Ф-1»). Настоящий RB18 публике не показали, и даже обкатку устроили в режиме полной секретности – по паре шпионских снимков и видео в отвратительном качестве невозможно было понять, как же выглядит болид №1.

День разоблачения шедевра от технической команды Эдриана Ньюи настал 23 февраля – и англо-австрийцы реально удивили. RB18 производит впечатление злого истребителя:

Структура входных отверстий в систему охлаждения просто поражает:

Больше никто не осмелился интегрировать туда рассекатель, а по минималистичности с «Ред Булл» сравнится только «Мерседес»:

Причем впечатлила и обтекаемая форма, гарантирующая «подрезку» снизу и мощный туннель к задним колесам. Специально для создания перепада в давлении над днищем и под антикрылом – так задние колеса еще сильнее вдавятся в асфальт.

Похожую концепцию выбрал и «Астон Мартин» – но итоговые размеры просто несравнимы:

Фишка – в особенной треугольной форме зоны охлаждения: он позволила оптимизировать и размер входных отверстий, и добавить нужную площадь радиаторов, и структурировать корпус желаемым образом для создания туннеля. Очень красиво и технично – соперники так экстремально не продвинулись.

Смелость и риск – и в подвеске: «Ред Булл» переключился на тягу на передних колесах. Только «Макларен» из всего пелотона пошел тем же путем:

А разница в подходах– в расположении главного пилона:

Пилоны для тяги – намного ниже пилонов для толкателей, и потому воздушный поток в сторону воздухозаборников больше не встречает сопротивления встречных элементов и не загрязняется турбулентностью. В итоге можно уменьшать область входных отверстий с той же эффективностью или перенаправлять дополнительный воздух в желаемые области задней части машины – туда, где нужен бонус в прижимной силе.

Но «Ред Булл», как видите, пошел даже дальше – вдобавок изобрел «изогнутую» верхнюю стойку крепления подвески! Такой «Формула-1» еще не видела.

Для сравнения – лишь слегка изогнутая версия «Мерседеса»:

Это явно изучение возможности использования кинематики для контроля за развалом-схождением – потому что все предыдущие инновации забанил регламент.

Сзади «Ред Булл» (как и «Макларен») выбрал высокую подвеску на толкателях – специально чтобы приподнять диффузор и днище от асфальта, позволив новеньким туннелям Вентури (есть на каждой машине по новым правилам) перекачивать еще больше воздуха и присасывать машину к дороге еще эффективнее. Теоретически такой подход дает больше прижимной силы (без ее потери при преследовании соперника), но компоновка усложняется и утяжеляется – быстро отремонтировать зону станет намного сложнее.

Еще существует побочный эффект в виде дополнительной помехи движению воздуха на пути к зоне между колесами и выхлопом (в прошлом критичной для генерирования прижимной силы позади), но технический штаб Ньюи выжал максимум из новых правил: пилоны подняты предельно высоко и в теории главное направление туннелированного потока не пострадает.

Интересна и деталь в задней части: изогнутая пластина над диффузором:

У всех команд она поднята под другим углом и разбита на две, формируя скорее закрылок, а не выходное отверстие:

Версию с машины Ферстаппена бывший технический директор «Джордана», «Стюарта» и «Ягуара» Гэри Андресон уже назвал «потенциальным двойным диффузором» – выдувной эффект решения RB18 выглядит значительнее из-за лучшей направленности. С другой стороны, эта деталь машины – самая доступная для копирования (если позволяет общая концепция шасси, разумеется).

И это еще далеко не все: «Ред Булл» привез на тесты и необычную форму крыльев под заднее антикрыло, и днище экстремальной формы, и еще полдюжины мелких закрылочков – но показывать их все нет смысла: их явно пока просто будут проверять на первых днях тестов, и даже до второй испытательной сессии могут добраться не все. Просто англо-австрийцы явно наработали огромный объем идей и заходов под эксперименты – с прицелом даже необязательно под обкатки в Барселоне или Бахрейне, а даже к первым Гран-при.

Теперь понятно, почему RB18 так секретили до тестов. Он и правда выглядит самым рисковым и смелым – как будто инновации всего пелотона собрали в одной машине. Только разглядывать ее можно хоть до первого Гран-при сезона – должно быть, в Бракли и Маранелло уже тем и занялись.

Такого разнообразия «Формула-1» не видела, наверное, и в 2014-м.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI; twitter.com/redbullracing ; twitter.com/AlfaRomeoF1Fan ; twitter.com/MercedesAMGF1 ; twitter.com/astonmartinf1