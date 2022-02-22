Новая машина Алонсо – или очень странная, или дьявольски хитрая: два противоречивых тренда «Ф-1» и мотор под мощность

Революция «Альпин».

21 февраля «Формула-1» увидела последний недостающий пазл нового сезона – болид «Альпин» для Фернандо Алонсо и Эстебана Окона. Ради красочной презентации эры революционных правил под обгоны, нового спонсора и надежд на возрождение французская компания («Рено» – головной бренд команды и производителя моторов) устроила перфоманс в Музее современного искусства в центре Парижа. Явная декларация амбиций на 2022-й – хотя шефы «Альпин» и говорят о минимальной цели в виде только лишь пятого места.

Встречайте А522 – новое оружие Алонсо в битве за мечту о третьем титуле «Ф-1»:

Прежде всего в глаза (выдержавшие гениальную ливрею) бросается странная концепция охлаждения в боковых частях: с одной стороны, входные отверстия очень маленькие и вроде бы занимают не так много пространства...

А с другой, их общая площадь поспорит с зеленым китом «Астон Мартин» – самой большой машиной «Ф-1»:

Концепция расположения выходных отверстий – еще страннее: решетки на моторном отсеке очень даже логичны (тунеллируют горячий воздух по корпусу под заднее антикрыло – у «Феррари» и «Хааса» такие же), а несколько прорезей именно на боковинах выглядят не слишком-то продумано. Вроде поток от них теоретически тоже может следовать под заднее антикрыло (но к внешней кромке), а с другой стороны, они расположены слишком близко к входным отверстиям – потоку предстоит большой путь и есть риск рассеивания.

В итоге идея перехода к обтеканию задней части машины не считывается даже экспертами – к примеру, бывший технический директор «Ягуара», «Джордана» и «Стюарта» Гэри Андорсон в колонке для The Race заключил, что воздух поступает туда «равномерно со всех сторон – одной философии в «Альпин» не придерживаются».

Кажется, французские инженеры попытались совместить радикальный подход «Феррари» к туннеллированию горячего воздуха под заднее антикрыло и одновременно создать «подрезку» с обтеканием а-ля «Астон Мартин».

Весьма рискованно – хотя, может быть, французы решили просто сразу строить шасси вокруг возможного развития в любом направлении, а не концентрироваться на одном. То есть если не сработает одна идея – просто забить и перейти полностью к другой. Если так – это крайне смелый подход для эры ограничения бюджетов.

Однако главные изменения – под корпусом: половину презентации «Альпин» потратила на комплименты новой силовой установки.

«Обычно развивают либо надежность, либо мощность. Когда мы создавали мотор [2022 года], испытывали некоторые проблемы с надежностью, – признавался шеф команды Лорен Росси еще до демонстрации машины. – Я сказал: нужно раздвигать границы, меня не волнует [надежность]. Я бы предпочел двигатель с максимальной мощностью, чем надежный мотор без скорости.

Раньше упор делался на надежность, теперь мы идем в противоположном направлении. Хорошая новость в том, что у нас за плечами тысячи километров [тестовых испытаний] мотора за последние недели.

Мы полностью перестроили двигатель – это совершенно новая концепция. Самое главное, турбина и компрессор разнесены, но это не единственная особенность, делающая мотор более компактным. Двигатель стал легче, он работает в более широком окне температур и давлений. Это переломный момент для нас».

В итоге «Альпин» анонсировала полную пересборку силовой установки с разделением и переносом турбины (последней в пелотоне – технологию придумал «Мерседес» еще в 2014-м), облегчением гибридного пакета ERS и изменения распределения веса. Технический директор команды оценил изменения в снижении потребности в охлаждении в 15 процентов – это очень много, и потому, видимо, «Альпин» и уменьшила входные отверстия. Оттуда же, скорее всего, и готовность рискнуть с общей компоновкой.

Но в предыдущие сезоны такой подход давал не результаты, а сходы: иногда по 5-6 подряд. Именно поэтому французы и решили переключиться на надежность – и вернулись на подиумы в 2021-м.

Что же будет теперь? Как говорит Фернандо Алонсо, верим в «Эль План».