«В этом сезоне увидите лучшего меня!» Хэмилтон вернулся в «Ф-1», заговорил и побещал реванш

Льюис – о возможном уходе, Ферстаппене и доверии судейству.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон наконец прервал молчание – через два месяца после событий финала прошлого сезона на Гран-при Абу-Даби – и впервые полноценно пообщался с журналистами. Причем на пресс-конференцию №44 на презентации нового «Мерседеса» случайно наложились известия об уходе главного «виновника» того скандала Майкла Маси с поста гоночного директора – потому от Льюиса ждали откровений.

Зимой в прессе неоднократно всплывала информация о том, что Хэмилтон и босс «Мерседеса» Тото Вольфф настаивали на уходе Маси из-за непоследовательности его решений. Впрочем, в «Мерседесе», разумеется, все слухи называли безосновательной спекуляцией.

Но в первом же публичном выступлении поприветствовал реформы – и недвусмысленно намекнул, что забывать о случившемся не собирается.

Эмоции и мысли о возвращении

«Разумеется, по окончании сезона ты многое обдумываешь, и всегда возникает вопрос, готов ли ты тратить время и силы и делать все необходимое, чтобы выиграть чемпионский титул.

Мне кажется, многие люди на самом деле недооценивают этот момент – и чего на самом деле тебе стоит завоевание чемпиона мира. К тому же, всегда существует множество переменных. Нужно не просто рулить и управлять машиной.

Вопрос в том, готов ли ты жертвовать своим временем? Готов ли ты и дальше бороться в этой весовой категории? Так что, на мой взгляд, это совершенно нормальный процесс принятия решения и обдумывания ситуации.

Но да, на ситуацию сильно влиял определенный фактор. И, в конечном счете, учитывая то, что я любил этот спорт всю свою жизнь, я действительно пережил момент, когда я и правда немного потерял веру в эту систему.

Но я достаточно целеустремленный человек. И мне хотелось бы думать, что хоть такие моменты и правда могут определять карьеру, я не хочу, чтобы случившееся определило мою карьеру. Так что я сосредоточен на том, чтобы вернуться в максимально хорошей и сильной форме».

Отношение к ФИА

«Для меня понятия веры и доверия неотъемлемы друг от друга. И доверия можно лишиться буквально по щелчку пальцев. А вот чтобы заслужить доверие, нужно много времени. Так что хоть я и не ожидал таких изменений, вчерашнее объявление, возможно, и правда является первым шагом в правильном направлении. Но это совсем не обязательно сразу все меняет.

Мне кажется, для начала нужно посмотреть на изменения в деле – на это уйдет какое-то время. Хотя я бы не сказал, что сейчас много думаю об этом вопросе. Я трачу все свое внимание и все свои силы, чтобы вы увидели меня в лучшей форме, чем когда-либо.

И хотя прошлого нам уже не изменить, как ничто не изменит тех чувств, которые я испытывал в тот момент (после финиша гонки в Абу-Даби),. Приятно видеть, что ФИА предпринимает шаги для улучшения ситуации.

А доверие – ключевой фактор. И мы должны использовать этот момент для того, чтобы в будущем в «Формуле-1» подобное никогда и ни с кем больше не случилось. Мы приветствуем все, сказанное ФИА по этому вопросу. Но нужно следить за ситуацией и убедиться в том, что эти изменения и правда вступят в силу, и что правила будут соблюдаться честно, четко и постоянно».

Двухмесячное молчание в соцсетях

«Я просто выдернул шнур из розетки, отключился. Во-первых, с одной стороны, я в любом случае заслуживаю права отключиться в конце года. Но вокруг меня была вся моя семья. На самом деле это был один из тех редких случаев, когда нам удается собраться всем вместе. Так что я сосредоточился на том, чтобы провести время со своими родными».

Ферстаппен все сделал правильно

«Я не пересматривал гонку в Абу-Даби. Нет уж. В голове у меня сложилась четкая картина произошедшего. Опыт, который я получил. И да, в последующие недели я не раз прокручивал у себя в голове все случившееся.

Вообще я не помню, что именно сказал Максу после финиша. Все было как в тумане. Я не пересматривал случившееся. Мне не особенно хотелось оглядываться назад. Я хочу идти вперед.

Макс все сделал правильно – как и любой гонщик, он делал все, чтобы воспользоваться шансом. Он отличный соперник, и нас ждет еще одна такая же битва, как в прошлом году. И мы оба будем расти, учитывая полученный опыт борьбы друг с другом в гонках.

У меня нет с Максом никаких проблем. Я ни на кого не держу зла. Не думаю, что злость – та вещь, которую стоит носить с собой, хранить в себе. Я иду вперед и не зацикливаюсь на прошлом. Я чувствую себя посвежевшим, собранным и полностью сосредоточенным. Я не чувствую груза на своих плечах, который бы давил на меня, сдерживал. И я не дам случившемуся в прошлом году [на Гран-при Абу-Даби] стать таким грузом.

Мне всегда казалось, что пережив подобный опыт, ты можешь попробовать преобразовать свои эмоции, воспользоваться ими и стать сильнее. Это я и стараюсь делать. Если вы думаете, что в конце прошлого сезона видели лучшую версию меня – подождите того, что увидите в этом сезоне».

Мнение Вольффа

Не остался в стороне и босс «Мерседеса» Тото Вольфф: австрийца в основном интересовали именно реформы.

«Важно, какая для гоночного директора будет выстроена структура поддержки. И речь не только о самом помещении расположения дирекции гонки, но и комнате удаленного управления, где гоночный директор сможет рассчитывать на дополнительные данные и обратную связь, чтобы ему было проще принимать решения.

Мне кажется, что в последнюю пару лет мы порой наблюдали немного свободную интерпретацию правил, так что я рад мерам, которые принял новый президент ФИА».

Непоследовательность ФИА? «Мерседес» засудили?

«Нет, ничего такого. Просто мы оказались в уникальной ситуации, и с учетом беспрецедентных решений и того, чем все закончилось, это стало для нас шоком.

За три круга до финиша нам сообщили, что отстающим машинам не разрешат вернуться в круг с лидером, а тремя или четырьмя минутами позже нам внезапно передали два совершенно других сообщения. Да, понятно, что теперь мы понимаем, что именно происходило за кулисами – о чем мы в тот момент не знали, – и в итоге чемпионат был упущен после решений, принятых буквально за 30 секунд. Это действительно беспрецедентная ситуация.

В любом случае, теперь все это в прошлом. Хотя мы вряд ли сможем забыть случившееся – ведь это просто невозможно. Однако нам нужно с воодушевлением смотреть на начало нового сезона».

Фото: globallookpress.com/Eberhard Krieger via www.imago-i/www.imago-images.de, Hasan Bratic, HOCH ZWEI