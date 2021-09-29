Мике Хаккинену – 54. У нас – 7 отличных текстов о его битвах с Шумахером, «обгоне века», возвращении после перелома черепа и жизни после «Ф-1»

Поздравляем «Летающего финна».

28 сентября «Формула-1» празднует день рождения Мики Хаккинена – двукратного чемпиона мира в составе «Макларена», победителя 20 Гран-при, обладателя 26 поулов и 51 подиума. Даже после всех рекордов гоночного долгожительства от Кими Райкконена Мика все равно остается самым успешным финским гонщиком всех времен – и, поскольку в юниорках прямо сейчас нет сравнимых по таланту пилотов из Суоми, этот титул останется за ним еще пару десятилетий.

Больше всего Хаккинен прославился как «Летающий финн» и великий соперник Михаэля Шумахера. И у нас даже есть интервью с человеком, как раз и подавшим Мике его прозвище – благодаря одному удачному кадру.

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«Нас было примерно десять человек фотографов, стояли в ряд. Я просто услышал скрип тормозов, поднял голову, навел камеру, и машина подлетела на поребрике очень-очень быстро, буквально за секунду. И у меня получилось четыре кадра. Болид приземлился и уехал в боксы. Я даже не был уверен, что все снял»

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Но, конечно, противостояние с Шумахером оказалось все-таки ярче – причем оно началось еще в картинге!

«Мне было 14 или 15, когда мы с Шумахером впервые погонялись друг против друга на маленьком треке для картинга в Германии, – вспоминал позже Мика. – Я постоянно наблюдал за его траекториями — они поражали. Я моментально осознал, что он отлично направляет машину куда надо и попадает во все шиканы и повороты. В тот день я и понял, что этот парень будет главным и самым сложным противником. И это было круто!

Затем – новая встреча уже в «Формулах», еще до скандального столкновения на Гран-при Макао.

«Шумахер был настоящим героем в немецкой «Ф-3», – вспоминал «Летающий финн». – Британскую «Ф-3» в Германии считали намного медленнее местной, и когда я взял поул, все решили, что я сжульничал. А я просто выиграл гонку, побив рекорд круга, забрал трофей, побрызгался шампанским и поехал домой».

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Кто же был круче? Чисто по титулам и победам Михаэль однозначно уделал Мику 7:2 и 91:20 соответственно. Просто потому, что финн оказался гонщиком немного другого плана.

«Он был подобен Ронни Петерсону, – вспоминал Хью Эбсэлом – владелец команды из «Формулы-3», за которую выступал Хаккинен. – Дайте ему хорошую и быструю машину – и за ним не угонится никто. Но Мика ничем не мог помочь с понимаем, что происходит с болидом. Инженерные способности у него явно отсутствовали. На вопрос о соответствии настроек его требованиям он пожимал плечами и говорил: «Никаких проблем, все хорошо!»

«Михаэль целиком и полностью полагался только на голову. Сенна – он гонял сердцем. Кем-то средним был Штефан Беллоф, мой напарник по «Тирреллу» в 1984-м. Он не был таким же гением, как Михаэль, больше свободным духом… Как Жиль Вильнев.

Как можно сравнить Мику и Михаэля? Думаю, по чистой скорости Хаккинен был быстрейшим напарником в моей карьере. Быстрейший. Даже быстрее Айртона. У Мики был замечательный милый подход к гонкам – без единого сомнения, особых мыслей или внутренних помех. Он ни о чем не думал – просто садился и ехал умопомрачительно быстро».

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И в 2000-м финн все доказал немцу – хоть и проиграл в итоге титул, но тот самый момент в Спа «Формула-1» запомнила навсегда.

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«До этого Михаэль несколько раз выдавливал меня на траву на скорости за 300 км/ч, – вспоминал после Хаккинен. – Я был чудовищно зол, так что он дополнительно меня замотивировал».

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Что Мика сам думает о тех временах?

«Главная причина, по которой мне нравилось противостояние с ним – Михаэль был очень стабильным. Хоть иногда он и был чересчур жестким и агрессивным. Стабильно агрессивным! (Смеется). С Михаэлем ты всегда знал, что тебя ждет.

Мы пытались вместе зависать и подружиться, но ничего не вышло. Что-то просто не сошлось. Когда я закончил, ничего не изменилось. И это грустно. Но ладно. Между нами осталось уважение. Может, мой стиль работы не совпал с его мировоззрением, и наоборот.

Я – из маленькой Финляндии с небольшим количеством населения. Финансовая поддержка, доступная в Финляндии, и близко не сравнится с возможностями, которые есть в Германии. По маркетинговым причинам тоже лучше иметь в команде немецкого пилота, чем, скажем, мистера Ноунейма из Финляндии (Смеется). У меня было не так уж много рычагов влияния. Я рассчитал все это и просто говорил себе: «Мика, продолжай, и ты займешь свое место».

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А ведь карьера «Летающего финна» моглазакончиться еще в 95-м – после кошмарной аварии Мики в Аделаиде. Будущий двукратный чемпион раздробил основание черепа и не мог дышать, врачи делали ему трахеотомию прямо на трассе, а Хаккинен после отблагодарил больницу шикарным подарком.

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С днем рождения, «Летающий финн»!

Фото: Gettyimages.ru/Andreas Rentz, Marcus Brandt, Michael Cooper; globallookpress.com/Sophia Kembowski