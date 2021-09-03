Кими Райкконену – 43! А здесь – 18 текстов о пьянках, впечатлении на «Ф-1» и легендарных моментах (их хватит и на сериал)

Поздравляем Айсмена.

17 октября Кими Райкконен празднует 43-летие.

Айсмен дебютировал в Гран-при 20 лет назад – и с тех пор провел 349 гонок (и 342 раза участвовал в Гран-при – рекорд всех времен), выиграл 21 раз, завоевал 18 поулов, поднялся на 103 подиума (№5 в чарте всех пилотов) и завоевал чемпионский титул в 2007-м – по сей день последний для «Феррари».

В целом в последнем 2021-м Райкконен больше запомнился авариями и инцидентами – вот три самых важных: столкновение с бывшим напарником в Венгрии, нелепый крэш в Португалии и совсем необязательный конфуз на недавнем Гран-при Бельгии.

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Кажется, Райкконен переотдыхал: завез болид «Ф-1» в стену у гаражей на первом же выезде после отпуска

Похоже, возраст уже сильно сказался на Кими, и он потерял былую остроту и скорость реакции. Хотя и не сказать, будто финн откровенно пересидел: только посмотрите, как ловко он вырвал 11 позиций на старте прошлогоднего заезда по «Портиману»:

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Хотя Айсмен временами все еще удивляет: недавно в Стамбуле увернулся от крэша в первом повороте прямо в фирменном стиле – и сорвал оценку от чемпионата на 100 баллов

Вообще №7 всегда отличался именно умопомрачительной природной скоростью – именно она и привела юного финна 21 год назад на первые тесты в «Заубере» всего через год после выпуска из картинга. И уже на второй день испытаний он побил время боевого пилота команды Педру Диниса – на полсекунды!

«Тесты Райкконена проходили не так давно после смерти Сенны — впечатления от нее все еще были сидели у меня в памяти и сердце, – вспомнил главный конструктор швейцарской команды на тот момент Ринланд. – Когда я увидел Кими, то подумал — это тот самый, новый Сенна. У него был такой же взгляд. Это трудно объяснить, но его тесты напомнили мне первые заезды Сенны по «Тракстону» – я был там же на испытании болида «Формулы-Форд». Истории похожи: он пришел, запрыгнул в болид, финишировавший вторым в предыдущем сезоне, проехал пару кругов и попросил больший угол атаки антикрыла. А затем он побил рекорд трассы. Вот почему Кими напомнил мне Сенну. Тогда на «Тракстоне» мы все почувствовали, что перед нами будущая суперзвезда. И с Кими у нас было такое же ощущение».

«Когда вечером первого дня после брифинга я составлял программу на второй, в дверь моторхоума постучали, – признался гоночный инженер команды Жаки Экелярт. – Это был Михаэль Шумахер. Он спросил у меня о новичке, и я рассказал ему о Кими и что он всего год назад еще гонял в картах. «Ну, тогда он будет очень, очень быстрым!» – ответил мне Шумахер. Тогда-то я уверился, что мы на верном пути».

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В итоге Кими, конечно же, взяли – и он заехал в топ-6 в первом же Гран-при (финишировал седьмым, но получил место повыше и очки после дисквалификации Паниса). Его дебютный сезон оставил колоссальное впечатление: молодой финский парень реально оказался невероятно быстрым, но при этом абсолютно спокойным: мог запросто прикорнуть перед гонкой или прямо на прямой вставлять отвалившийся руль, не сбрасывая с 240 км/ч.

На старте карьеры в «Ф-1» у Райкконена отлетел руль на середине прямой. Кими пытался вставить его обратно, не сбрасывая с 240 км/ч

Так Айсмен моментально стал звездой – и «Макларен» выкупил его у «Заубера» на смену Мике Хаккинену. Будущий №7 отправился к будущим победам – и подарил миру кучу гоночных легенд: от прорывов на подиум с последних мест до эпичных дождевых перфомансов и выигрышей на ведрах.

Райкконену плевать на все. Кроме этих моментов карьеры

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Но фанатам он запомнился не одной лишь скоростью на трассе – прежде всего уникальным характером. Как вы уже поняли, «Айсменом» прозвали не просто так – за уникальную флегматичность в практически любой ситуации. Она сделала Кими главным гоночным актером без Оскара – только чемпион царил не из-за феноменальной игры, а из-за выражения лица «как же вы меня все...»

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Правда, эмоции все-таки прорывались даже у Айсмена – к примеру, на Гран-при Австрии 2019-го он пожелал Хэмилтону первого места в ответ на блокировку (на самом деле, по собственному признанию, просто показывал на самолеты).

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Словами №7 отжигал не меньше: затыкал инженеров, прожаривал соперников, неловко убиравшихся с дороги, эпично требовал перчатки, руль и воды, и устраивал внезапные сеансы мощного бомбежа за плохие новости.

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С медиа Кими всегда вел себя точно так же – сплошная тихая ненависть, подколы, максимальная прямота и бесконечные отжиги. С цитатами №7 всегда можно быть уверенным: никакой политкорректности и стерильности от командных пиарщиков вы не увидите.

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Хотите больше? С Айсменом выходил огромный выпуск подкаста Beyond The Grid, где Кими предстал максимально открытым – рассказал о семье, спонтанных трансферах в «Макларен» и «Феррари», ненависти к прессе, радости от пилотажа, вечеринках и отрывах.

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Да, пожалуй, стоит вспомнить и о слоне в комнате: Райкконен прославился не только как чемпион с ледяным характером, но и как тусовщик, пьяница и даже немного дебошир. Мы даже собирали максимально подробный текст о взаимоотношениях финна с рюмкой и ее содержимым – вместе с последствиями вроде падения с яхты, вождения в пьяном виде и прыжках на мопеде в озеро.

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Как же выглядел классический вечер с Кими после подиума? Примерно вот так.

«В итоге за вечер несколько различных предметов мебели были сломанными, напитки – разлитыми по полу, а один из ребят даже разбил себе голову до крови об угол стола, – вспомнил бывший механик «Макларена», попавший на одну такую вечеринку. – Около шести утра Кими позвонил на ресепшн и заказал 10 полных английских завтраков и пива. 6 утра – как вы помните, все вышло из-под контроля ночью: вещи сломаны, люди получили травмы. Помню, один из финнов в один из моментов взял телевизор и в шутку сделал вид, будто выбрасывает его в окно – вот только я даже не уверен, что он шутил. То есть это была настоящая рок-н-ролльная вечеринка – на 50-м с лишним этаже!»

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Фанатам из России страсть чемпиона известна прежде всего по перфомансу №7 на официальном вручении трофеев ФИА Гала в Питере в 2018-м. Кими приложился к русскому пиву, догнался водкой, подарил пару гениальных заготовок под мемы – и еще и заговорил по-нашему!

Райкконен заговорил по-русски. После половины бутылки водки

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Как же тогда Кими продержался в «Ф-1» столько сезонов параллельно с запоями? Все просто: он держал себя в такой форме, что даже нетрезвым уделывал напарника на силовых тестах в 39 лет.

Райкконен снова крепко выпил – теперь на вечеринке команды в честь конца сезона «Ф-1». И уделал напарника на силовом тесте

Аве, Кими! Мы будем скучать.

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox / Stringer, Bryn Lennon, Mark Thompson; globallookpress.com/Dppi/Florent Gooden; РИА Новости/Алексей Даничев